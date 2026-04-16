Los convocados en Unión con el regreso esperado de un delantero

Este jueves se dio a conocer la lista de los jugadores de Unión que esperan concentrados el partido ante Newell's

En Unión se da la vuelta de Diego Armando Díaz.

Este viernes desde las 20.30, Unión recibirá a Newell's, en lo que significa un partido clave para intentar mantenerse entre los ocho mejores equipos de la Zona A.

Y para este compromiso, el entrenador rojiblanco Leonardo Madelón dispondrá de una variante. Retorna a la formación titular Lautaro Vargas en lugar de Nicolás Paz.

Respecto a la lista de los jugadores que aguardan concentrados en Casa Unión, la principal novedad pasa por la presencia de Diego Díaz, quien se recuperó de un desgarro y ocupará un lugar en el banco de relevos.

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En contrapartida, el que no estará a disposición es Misael Aguirre quien sufrió una lesión en el tobillo derecho con un edema óseo en la tibia.

Con respecto a la última lista de convocados, no están Misael Aguirre, ni tampoco Santiago Grella (decisión táctica) y se suman Lautaro Vargas y Diego Díaz.