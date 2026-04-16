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Los convocados en Unión con el regreso esperado de un delantero

Este jueves se dio a conocer la lista de los jugadores de Unión que esperan concentrados el partido ante Newell's

Ovación

Por Ovación

16 de abril 2026 · 21:38hs
En Unión se da la vuelta de Diego Armando Díaz.

En Unión se da la vuelta de Diego Armando Díaz.

Este viernes desde las 20.30, Unión recibirá a Newell's, en lo que significa un partido clave para intentar mantenerse entre los ocho mejores equipos de la Zona A.

Los conocados en Unión

Y para este compromiso, el entrenador rojiblanco Leonardo Madelón dispondrá de una variante. Retorna a la formación titular Lautaro Vargas en lugar de Nicolás Paz.

Respecto a la lista de los jugadores que aguardan concentrados en Casa Unión, la principal novedad pasa por la presencia de Diego Díaz, quien se recuperó de un desgarro y ocupará un lugar en el banco de relevos.

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En contrapartida, el que no estará a disposición es Misael Aguirre quien sufrió una lesión en el tobillo derecho con un edema óseo en la tibia.

Con respecto a la última lista de convocados, no están Misael Aguirre, ni tampoco Santiago Grella (decisión táctica) y se suman Lautaro Vargas y Diego Díaz.

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Unión convocados Newell's
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