Como es habitual te acercamos el horóscopo para este viernes 10 de abril

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Sentirás un alivio tras una semana intensa. Es un excelente viernes para compartir con amigos o integrarte en actividades grupales. Tu carisma estará en alza, facilitando encuentros sociales muy placenteros.

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Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

El foco estará en tus metas profesionales a largo plazo. Podrías recibir un reconocimiento o finalizar una tarea compleja con éxito. Por la noche, permitite un lujo gastronómico para celebrar tus logros.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Tu mente busca expandirse. Es un día ideal para planificar una escapada de fin de semana o sumergirte en un libro que te desafíe. La comunicación con personas de lejos te traerá aire fresco y nuevas ideas.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Día de introspección y transformación. Sentirás la necesidad de dejar atrás hábitos que ya no te sirven. En lo económico, podrías resolver un tema de seguros, impuestos o deudas pendientes con éxito.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Las relaciones de pareja o sociedades ocupan el centro de la escena. Es un momento propicio para acuerdos y para disfrutar de la compañía del otro sin presiones. Evitá las discusiones por nimiedades y buscá la armonía.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Viernes de orden y bienestar. Lograrás dejar tu espacio de trabajo impecable antes del descanso. No descuides tu cuerpo; una rutina de ejercicio suave o una caminata te ayudarán a procesar el estrés de la semana.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

La alegría y la autoexpresión fluyen con naturalidad. Si tenés hijos, será un día de gran conexión con ellos. En el amor, te sentís con ganas de jugar y seducir. Aprovechá esta energía para divertirte.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Tu hogar será tu santuario hoy. Sentirás un fuerte deseo de quedarte en casa, cocinar algo rico o simplemente descansar en tu espacio. La conexión con tus raíces y tu familia te brindará la paz que necesitás.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Día de mucho movimiento y comunicaciones breves. Tu entorno cercano (vecinos, hermanos) tendrá protagonismo. Es un buen momento para aclarar dudas y cerrar trámites que venían demorados.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

El foco se desplaza hacia tus recursos y valores. Podrías recibir una propuesta para generar ingresos extra o encontrar una manera más eficiente de administrar lo que tenés. Valorá tu propio esfuerzo.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Con la Luna en tu signo, tus emociones están a flor de piel, pero tenés la claridad para expresarlas. Es tu momento de brillar y de priorizar tus deseos personales por sobre las demandas externas.

Pisces (19 de febrero - 20 de marzo)

Sentirás una baja en la energía física, lo cual es un llamado al descanso profundo. Es un viernes para el retiro, la meditación o actividades artísticas en solitario. Escuchá lo que tus sueños tienen para decirte.