Uno Santa Fe | Información General | Horóscopo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este viernes 10 de abril

10 de abril 2026 · 07:39hs
Horóscopo Aries

UNO Santa Fe

Horóscopo Aries

Horóscopo del viernes 10 de abril de 2026

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Sentirás un alivio tras una semana intensa. Es un excelente viernes para compartir con amigos o integrarte en actividades grupales. Tu carisma estará en alza, facilitando encuentros sociales muy placenteros.

horóscopo signo predicciones astrología agosto .jpg

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

El foco estará en tus metas profesionales a largo plazo. Podrías recibir un reconocimiento o finalizar una tarea compleja con éxito. Por la noche, permitite un lujo gastronómico para celebrar tus logros.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Tu mente busca expandirse. Es un día ideal para planificar una escapada de fin de semana o sumergirte en un libro que te desafíe. La comunicación con personas de lejos te traerá aire fresco y nuevas ideas.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Día de introspección y transformación. Sentirás la necesidad de dejar atrás hábitos que ya no te sirven. En lo económico, podrías resolver un tema de seguros, impuestos o deudas pendientes con éxito.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Las relaciones de pareja o sociedades ocupan el centro de la escena. Es un momento propicio para acuerdos y para disfrutar de la compañía del otro sin presiones. Evitá las discusiones por nimiedades y buscá la armonía.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Viernes de orden y bienestar. Lograrás dejar tu espacio de trabajo impecable antes del descanso. No descuides tu cuerpo; una rutina de ejercicio suave o una caminata te ayudarán a procesar el estrés de la semana.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

La alegría y la autoexpresión fluyen con naturalidad. Si tenés hijos, será un día de gran conexión con ellos. En el amor, te sentís con ganas de jugar y seducir. Aprovechá esta energía para divertirte.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Tu hogar será tu santuario hoy. Sentirás un fuerte deseo de quedarte en casa, cocinar algo rico o simplemente descansar en tu espacio. La conexión con tus raíces y tu familia te brindará la paz que necesitás.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Día de mucho movimiento y comunicaciones breves. Tu entorno cercano (vecinos, hermanos) tendrá protagonismo. Es un buen momento para aclarar dudas y cerrar trámites que venían demorados.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

El foco se desplaza hacia tus recursos y valores. Podrías recibir una propuesta para generar ingresos extra o encontrar una manera más eficiente de administrar lo que tenés. Valorá tu propio esfuerzo.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Con la Luna en tu signo, tus emociones están a flor de piel, pero tenés la claridad para expresarlas. Es tu momento de brillar y de priorizar tus deseos personales por sobre las demandas externas.

Pisces (19 de febrero - 20 de marzo)

Sentirás una baja en la energía física, lo cual es un llamado al descanso profundo. Es un viernes para el retiro, la meditación o actividades artísticas en solitario. Escuchá lo que tus sueños tienen para decirte.

Horóscopo viernes abril
Noticias relacionadas
Horóscopo Aries

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo Aries

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo Aries

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo Aries

Horóscopo: predicciones signo por signo

Lo último

Todo listo para una gran velada boxística en el Centro Gallego

Todo listo para una gran velada boxística en el Centro Gallego

Colón analiza implementar un Día del Club para el duelo clave ante Godoy Cruz

Colón analiza implementar un "Día del Club" para el duelo clave ante Godoy Cruz

La EPE alerta por estafas con falsos descuentos en la factura de luz dirigidas a jubilados

La EPE alerta por estafas con falsos descuentos en la factura de luz dirigidas a jubilados

Último Momento
Todo listo para una gran velada boxística en el Centro Gallego

Todo listo para una gran velada boxística en el Centro Gallego

Colón analiza implementar un Día del Club para el duelo clave ante Godoy Cruz

Colón analiza implementar un "Día del Club" para el duelo clave ante Godoy Cruz

La EPE alerta por estafas con falsos descuentos en la factura de luz dirigidas a jubilados

La EPE alerta por estafas con falsos descuentos en la factura de luz dirigidas a jubilados

Ludueña, con la idea clara en Unión: Madelón nos dio ese empujón que necesitábamos

Ludueña, con la idea clara en Unión: "Madelón nos dio ese empujón que necesitábamos"

Ausentismo en escuelas secundarias de Santa Fe: el 45% de los alumnos falta más de 15 días en el año escolar

Ausentismo en escuelas secundarias de Santa Fe: el 45% de los alumnos falta más de 15 días en el año escolar

Ovación
Todo listo para una gran velada boxística en el Centro Gallego

Todo listo para una gran velada boxística en el Centro Gallego

Se pone en marcha la 4° fecha del Apertura José Luis Burtovoy

Se pone en marcha la 4° fecha del Apertura José Luis Burtovoy

Arrancó la tercera fecha de la Primera B liguista con victoria de Alto Verde

Arrancó la tercera fecha de la Primera B liguista con victoria de Alto Verde

Torneo Apertura A1: Rivadavia le sacó el invicto a Colón (SJ)

Torneo Apertura A1: Rivadavia le sacó el invicto a Colón (SJ)

Torneo Apertura A2: Kimberley sumó su quinta victoria al hilo y sigue arriba

Torneo Apertura A2: Kimberley sumó su quinta victoria al hilo y sigue arriba

Policiales
Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Escenario
Llega a Tribus Cerati Infinito: el mejor homenaje a Gustavo Cerati y Soda Stereo en formato sinfónico

Llega a Tribus "Cerati Infinito": el mejor homenaje a Gustavo Cerati y Soda Stereo en formato sinfónico

La Re Fiesta llega a HUB con todos los clásicos de la cumbia, reggaetón y pop de los 90s y 00s

La Re Fiesta llega a HUB con todos los clásicos de la cumbia, reggaetón y pop de los 90's y 00's

El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

La H No Murió en Santa Fe

La H No Murió en Santa Fe