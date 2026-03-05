Como es habitual te acercamos el horóscopo para este jueves 5 de marzo

Esta semana sentirás que el motor se detiene un poco. Mercurio retrógrado está tocando tu zona del subconsciente.

Consejo: No fuerces inicios de proyectos. Usa estos días para dormir más y anotar tus sueños; traen mensajes clave sobre tu futuro financiero.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Un malentendido con un amigo o un grupo de trabajo podría surgir a mitad de semana.

Consejo: Antes de juzgar, verifica la información. Hacia el fin de semana, la energía de Venus te favorecerá para una cena romántica o un encuentro tranquilo en casa.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Tu regente, Mercurio, está haciendo de las suyas en tu zona profesional. Revisa correos y documentos antes de enviarlos a tus jefes.

Consejo: Es una semana de "re-planificación". Si un ascenso se retrasa, tómalo como una oportunidad para pulir tu estrategia.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Sentirás una fuerte conexión espiritual. Los temas legales o estudios pueden estar trabados, pero tu vida emocional florece.

Consejo: El fin de semana es ideal para una escapada cerca del agua o simplemente para leer un libro que te inspire a viajar con la mente.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Semana de trámites y revisiones bancarias. Podrías descubrir un cobro indebido o una deuda olvidada.

Consejo: En el amor, la pasión será intensa pero cuidado con los celos infundados producto de la neblina de Piscis. Mantén la calma.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

El foco sigue en tus relaciones (pareja o socios). Al estar tu regente retrógrado frente a ti, sentirás que los demás no te entienden.

Consejo: No es semana para ultimatums. Escucha el doble de lo que hablas y practica la paciencia extrema, especialmente el miércoles y jueves.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Tu rutina diaria se verá alterada por pequeños imprevistos técnicos o cambios de horario.

Consejo: Cuida tu salud, especialmente pies y sistema linfático. Bebe mucha agua y trata de no sobrecargarte con tareas ajenas; di que no si es necesario.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Un viejo amor o un pasatiempo que abandonaste hace años vuelve a cobrar importancia.

Consejo: Deja que la nostalgia te inspire creativamente, pero no tomes decisiones definitivas sobre relaciones del pasado hasta que Mercurio arranque directo.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

La energía se concentra en el hogar. Puede haber confusiones con familiares o problemas con electrodomésticos.

Consejo: Buen momento para ordenar fotos antiguas o redecorar un espacio. No firmes contratos de compra-venta de inmuebles esta semana.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

¡Cuidado con los traslados! El tráfico y los malentendidos en mensajes cortos serán tu mayor reto.

Consejo: Si tienes una reunión importante, llega 15 minutos antes. Tu palabra tendrá mucho peso, úsala para sanar vínculos, no para criticar.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Es una semana para cuidar el bolsillo. Evita las compras impulsivas de "ofertas" que parecen demasiado buenas para ser verdad.

Consejo: Revisa tus suscripciones y gastos fijos. Podrías encontrar una fuga de dinero que no habías notado.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Con el Sol y Mercurio (retrógrado) en tu signo, estás en el centro del huracán cósmico. Te sentirás muy sensible y quizás un poco perdido.