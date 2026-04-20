Habemus calendario: la Liga Nacional entra en tiempo de definiciones

Se dio a conocer el cronograma de la Reclasificación y del duelo de Permanencia de la Liga Nacional. Todo el detalle.

La Asociación de Clubes (AdC) oficializó el cronograma para la postemporada de la Liga Nacional 2025/26, marcando el inicio del tramo más vibrante de la competencia. Con la fase regular concluida, el foco se divide en dos frentes de alta tensión: la Reclasificación, que repartirá los últimos boletos a cuartos de final, y la serie por la Permanencia, donde se definirá quién mantiene su lugar en la élite del básquet argentino.

Los equipos ubicados entre el 5° y el 12° puesto se medirán en series al mejor de cinco juegos. La actividad comenzará este 24 de abril y se extenderá, en caso de ser necesarios quintos partidos, hasta el 5 de mayo.

Las llaves han quedado conformadas de la siguiente manera:

Series: 6º vs. 11º y 8º vs. 9º

Cruces: Ferro vs. Peñarol / La Unión vs. Independiente (O).

Fechas: 24/4, 26/4, 30/4.

Eventuales: 2/5 (4to) y 5/5 (5to).

Series: 5º vs. 12º y 7º vs. 10º

Cruces: Obras/Boca vs. San Martín / Boca/Obras vs. Instituto.

Fechas: 25/4, 27/4, 30/4.

Eventuales: 2/5 (4to) y 5/5 (5to).

La batalla por la Permanencia: Atenas vs. Argentino

En el otro extremo de la tabla, la tensión será absoluta. Atenas de Córdoba (18º) y Argentino de Junín (19º) protagonizarán el duelo por la vida. La serie comenzará en la Docta el 4 de mayo y luego se trasladará al Fortín de las Morochas en Junín.

El formato será al mejor de cinco juegos y el perdedor descenderá directamente a la Liga Argentina.

Cronograma de la Permanencia en la Liga Nacional:

Juego 1: 4 de mayo (en Córdoba)

Juego 2: 6 de mayo (en Córdoba)

Juego 3: 10 de mayo (en Junín)

Juego 4: 12 de mayo (en Junín)*

Juego 5: 17 de mayo (en Córdoba)* *En caso de ser necesario.

Con las fechas confirmadas, la Liga Nacional se prepara para semanas de máxima intensidad donde no habrá margen para el error. Solo cuatro seguirán en carrera por el título, mientras que uno deberá despedirse de la máxima categoría.