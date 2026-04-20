Uno Santa Fe | Ovación | Liga Nacional

Habemus calendario: la Liga Nacional entra en tiempo de definiciones

Se dio a conocer el cronograma de la Reclasificación y del duelo de Permanencia de la Liga Nacional. Todo el detalle.

Ovación

Por Ovación

20 de abril 2026 · 17:04hs
Habemus calendario: la Liga Nacional entra en tiempo de definiciones

La Asociación de Clubes (AdC) oficializó el cronograma para la postemporada de la Liga Nacional 2025/26, marcando el inicio del tramo más vibrante de la competencia. Con la fase regular concluida, el foco se divide en dos frentes de alta tensión: la Reclasificación, que repartirá los últimos boletos a cuartos de final, y la serie por la Permanencia, donde se definirá quién mantiene su lugar en la élite del básquet argentino.

Reclasificación: el camino a los cuartos de la Liga Nacional

Los equipos ubicados entre el 5° y el 12° puesto se medirán en series al mejor de cinco juegos. La actividad comenzará este 24 de abril y se extenderá, en caso de ser necesarios quintos partidos, hasta el 5 de mayo.

Las llaves han quedado conformadas de la siguiente manera:

Series: 6º vs. 11º y 8º vs. 9º

  • Cruces: Ferro vs. Peñarol / La Unión vs. Independiente (O).

  • Fechas: 24/4, 26/4, 30/4.

  • Eventuales: 2/5 (4to) y 5/5 (5to).

Series: 5º vs. 12º y 7º vs. 10º

  • Cruces: Obras/Boca vs. San Martín / Boca/Obras vs. Instituto.

  • Fechas: 25/4, 27/4, 30/4.

  • Eventuales: 2/5 (4to) y 5/5 (5to).

La batalla por la Permanencia: Atenas vs. Argentino

En el otro extremo de la tabla, la tensión será absoluta. Atenas de Córdoba (18º) y Argentino de Junín (19º) protagonizarán el duelo por la vida. La serie comenzará en la Docta el 4 de mayo y luego se trasladará al Fortín de las Morochas en Junín.

El formato será al mejor de cinco juegos y el perdedor descenderá directamente a la Liga Argentina.

Cronograma de la Permanencia en la Liga Nacional:

  • Juego 1: 4 de mayo (en Córdoba)

  • Juego 2: 6 de mayo (en Córdoba)

  • Juego 3: 10 de mayo (en Junín)

  • Juego 4: 12 de mayo (en Junín)*

  • Juego 5: 17 de mayo (en Córdoba)* *En caso de ser necesario.

Con las fechas confirmadas, la Liga Nacional se prepara para semanas de máxima intensidad donde no habrá margen para el error. Solo cuatro seguirán en carrera por el título, mientras que uno deberá despedirse de la máxima categoría.

Liga Nacional reclasificación permanencia
Noticias relacionadas
union juega una final por la permanencia en la liga nacional

Unión juega una final por la permanencia en la Liga Nacional

quimsa se quedo con el primer puesto de la fase regular de la liga nacional

Quimsa se quedó con el primer puesto de la fase regular de la Liga Nacional

union, en vilo: el triunfazo de atenas lo obliga a jugar una final por la permanencia

Unión, en vilo: el triunfazo de Atenas lo obliga a jugar una final por la permanencia

union, ante una final por la permanencia en la liga nacional

Unión, ante una final por la permanencia en la Liga Nacional

Lo último

Colón arranca una semana clave, con bajas y dudas antes de recibir a Godoy Cruz

Colón arranca una semana clave, con bajas y dudas antes de recibir a Godoy Cruz

Habemus calendario: la Liga Nacional entra en tiempo de definiciones

Habemus calendario: la Liga Nacional entra en tiempo de definiciones

Temporal en Villa Minetti: hay 25 evacuados y comienza a descender el agua tras los anegamientos

Temporal en Villa Minetti: hay 25 evacuados y comienza a descender el agua tras los anegamientos

Último Momento
Colón arranca una semana clave, con bajas y dudas antes de recibir a Godoy Cruz

Colón arranca una semana clave, con bajas y dudas antes de recibir a Godoy Cruz

Habemus calendario: la Liga Nacional entra en tiempo de definiciones

Habemus calendario: la Liga Nacional entra en tiempo de definiciones

Temporal en Villa Minetti: hay 25 evacuados y comienza a descender el agua tras los anegamientos

Temporal en Villa Minetti: hay 25 evacuados y comienza a descender el agua tras los anegamientos

El Gobierno volvió a llevar tranquilidad por la crecida del Salado: monitoreo en 35 estaciones y situación controlada

El Gobierno volvió a llevar tranquilidad por la crecida del Salado: monitoreo en 35 estaciones y "situación controlada"

Todo el programa de la fecha 7 en las zonas A1 y A2 del Apertura

Todo el programa de la fecha 7 en las zonas A1 y A2 del Apertura

Ovación
Unión se quedó en la Liga y habló desde el alma: las voces de una salvación sufrida

Unión se quedó en la Liga y habló desde el alma: las voces de una salvación sufrida

Rearte: Este equipo nunca dejó de creer, me gustaría tener revancha

Rearte: "Este equipo nunca dejó de creer, me gustaría tener revancha"

Habemus calendario: la Liga Nacional entra en tiempo de definiciones

Habemus calendario: la Liga Nacional entra en tiempo de definiciones

En un torneo mediocre, a Colón con lo que tiene, le debe sobrar

En un torneo mediocre, a Colón con lo que tiene, le debe sobrar

Unión y la indisimulable dificultad para sostener los resultados

Unión y la indisimulable dificultad para sostener los resultados

Policiales
Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Escenario
El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

Tan Biónica hizo vibrar Santa Fe antes 25.000 personas en una noche histórica

Tan Biónica hizo vibrar Santa Fe antes 25.000 personas en una noche histórica

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Noche redonda y fundamentalista en Tribus: Gaspar Benegas y Cultura Frita juntos

Noche redonda y fundamentalista en Tribus: Gaspar Benegas y Cultura Frita juntos

Homer el Mero Mero llega a Santa Fe con su Resurrección Tour 2026

Homer el Mero Mero llega a Santa Fe con su "Resurrección Tour 2026"