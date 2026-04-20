Unión se quedó en la Liga y habló desde el alma: las voces de una salvación sufrida

Franco Balbi, Daniel Hure, Emiliano Basabe, Hugo Fessia y Germán Viganotti se refirieron a la salvación de Unión, que seguirá en la Liga Nacional.

Unión logró sostener su lugar en la Liga Nacional tras vencer con autoridad a San Martín de Corrientes en el Ángel Malvicino. Pero más allá del 89-68, lo que quedó fue un cúmulo de sensaciones que atravesaron a todo el club. Jugadores, dirigentes y protagonistas coincidieron en algo: fue una temporada límite, cargada de golpes, pero también de resistencia. Los protagonistas hablaron con LT10 (AM 1020).

Uno de los referentes del plantel, Franco Balbi, sintetizó el sentir general con crudeza: “Es un poco de todo… alivio por dejar al club en Primera, pero también frustración porque no era lo que veníamos a buscar”. El base reconoció que el equipo dejó escapar muchos partidos: “Dominamos muchos juegos y en el final nos caímos. Eso nos pasó todo el año”.

En la misma línea, Daniel Hure, que no pudo terminar la temporada por una afección cardíaca, fue todavía más directo: “Durante todo el año comimos mierda. Pasaron cosas que en una temporada normal no pasan”. Sin embargo, rescató lo esencial: “El grupo siempre dio la cara y hoy dejó a Unión donde se merece estar”.

Otro de los pilares fue Emiliano Basabe, clave en el partido decisivo incluso jugando con molestias físicas. “Había que jugar y había que ganar, no importaba otra cosa”, afirmó. Y aunque valoró el objetivo cumplido, no ocultó su bronca: “Vine con expectativas de playoffs. Si hubiéramos tenido el equipo completo, la historia era otra”.

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Desde lo dirigencial, Hugo Fessia aportó una mirada profunda sobre el recorrido: “No nos faltó nada de lo malo. En cinco años no vivimos ni una décima parte de lo que pasó esta temporada”. Aun así, destacó la entrega del plantel: “Competimos en todos los partidos, incluso con un equipo corto y golpeado”.

Por su parte, Germán Viganotti, jefe de prensa del básquet rojiblanco, puso el foco en el compromiso humano del grupo y en el contexto adverso: “Siempre fuimos profesionales, nunca nadie quiso dejar de jugar. Se dijeron muchas cosas que no son ciertas, pero el equipo siempre respondió”.

Una sufrida salvación en una atípica temporada para Unión

Las voces coinciden en el diagnóstico: Unión sufrió más de la cuenta, pero nunca se entregó. Lesiones, problemas personales, cambios y dificultades económicas marcaron el camino de una temporada que llevó al equipo al límite.

El Malvicino explotó en el final, pero el desahogo fue mucho más que un festejo. Fue la liberación de meses de tensión acumulada. Unión sigue en la Liga Nacional. Y lo hace con cicatrices, pero también con la certeza de haber resistido cuando todo parecía cuesta arriba.