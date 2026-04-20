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Histórico paro en el SMN: denuncian 140 despidos y advierten un fuerte impacto por la reducción de personal en Ceres y Sauce Viejo

La medida de fuerza será este viernes y afectará el funcionamiento de estaciones en todo el país. Desde ATE alertan que la reducción de personal ya limita mediciones clave y podría complicar operaciones aéreas.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

20 de abril 2026 · 19:48hs
Histórico paro en el SMN: denuncian 140 despidos y advierten un fuerte impacto por la reducción de personal en Ceres y Sauce Viejo

Prensa Gobernación

Histórico paro en el SMN: denuncian 140 despidos y advierten un fuerte impacto por la reducción de personal en Ceres y Sauce Viejo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) realizará este viernes el primer paro de su historia, en rechazo a 140 despidos que, según denuncian desde el organismo, ya comenzaron a afectar la calidad del servicio en distintos puntos del país, incluidos Ceres y Sauce Viejo, en la provincia de Santa Fe.

Nunca hicimos un paro general”, remarcó la meteoróloga y delegada de ATE en el organismo, Carolina Moringo, al confirmar una medida que se desarrollará entre las 5 y las 12 del mediodía de este viernes. Durante ese lapso, solo se garantizarán vuelos sanitarios y oficiales, mientras que los servicios comerciales y privados podrían sufrir demoras o cancelaciones.

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Menos personal, menos mediciones

Uno de los principales cuestionamientos apunta al impacto directo de los despidos en el funcionamiento de las estaciones. En el caso de Ceres, donde se redujo el plantel, ya no se realizan mediciones durante la madrugada, lo que implica la pérdida de datos clave.

“Era una estación que medía las 24 horas, los 365 días del año. Ahora pasó a funcionar de 9 de la mañana a 9 de la noche”, explicó Moringo en declaraciones a la emisora LT10.

La falta de registros nocturnos afecta indicadores sensibles, como el monitoreo de heladas, olas de calor o incluso el índice de estrés térmico en la producción ganadera.

La situación se replica en Sauce Viejo, donde también se discontinuaron las mediciones durante la noche. “Si necesitás hacer un vuelo en la madrugada, no vas a poder”, advirtió la especialista, al subrayar que la presencia de observadores es clave para brindar información en tiempo real sobre variables como viento, presión y visibilidad.

Impacto del paro en vuelos y servicios esenciales

Según detalló la delegada, la ausencia de personal técnico compromete directamente la operatividad aérea, ya que los datos meteorológicos son indispensables para despegues y aterrizajes. “Tiene que haber un observador. Aunque haya sistemas automáticos, alguien tiene que garantizar que funcionen correctamente”, sostuvo.

En ese sentido, advirtió que los recortes contradicen el argumento oficial de modernización, ya que la tecnología no reemplaza completamente la tarea humana, especialmente en estaciones que requieren control permanente.

Despidos de personal técnico

Otro de los puntos señalados por el gremio es el perfil de los trabajadores desvinculados. “No despidieron administrativos: son observadores meteorológicos, personal técnico formado durante años”, explicó Moringo. En muchos casos, se trata de trabajadores contratados, con menor estabilidad laboral y salarios más bajos.

La medida de fuerza se da en un contexto climático complejo, con eventos extremos en distintas regiones del país. En Santa Fe, por ejemplo, las lluvias recientes y los anegamientos en el norte provincial volvieron a poner en evidencia la importancia de contar con datos precisos y continuos.

Así, el conflicto en el SMN abre interrogantes sobre el funcionamiento del sistema: menos personal implica menos mediciones y, según plantean los trabajadores, podría repercutir en la prestación del servicio.

SMN despidos histórico Sauce Viejo paro
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