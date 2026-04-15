Como es habitual te acercamos el horóscopo para este miércoles 15 de abril

Aries (21 de marzo - 20 de abril)

El entusiasmo sigue alto, pero hoy es clave que midas tus palabras en el ámbito laboral. Un comentario impulsivo podría ser malinterpretado por un superior. En el amor, la química está a flor de piel.

Clave: Pensá dos segundos antes de responder ese correo o mensaje picante.

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Tauro (21 de abril - 21 de mayo)

Sentirás una fuerte necesidad de seguridad material. Es un buen miércoles para revisar tus cuentas y planificar compras importantes a futuro. Alguien de tu pasado podría contactarte para pedirte un consejo.

Clave: La estabilidad que buscás empieza por el orden de tus papeles.

Géminis (22 de mayo - 21 de junio)

Tu agilidad mental está en su pico máximo. Si tenés que rendir un examen, presentar un informe o vender una idea, hoy es el día. Evitá dispersarte en demasiadas tareas a la vez.

Clave: El que mucho abarca, poco aprieta; elegí una prioridad y terminala.

Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Día de mucha intuición. Escuchá ese "pálpito" sobre una persona nueva que entró en tu círculo. En lo familiar, se resuelven tensiones que venían del fin de semana.

Clave: Confiá en lo que sentís, incluso si no parece lógico a simple vista.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Hoy el protagonismo te busca a vos. Es un excelente momento para liderar equipos o tomar la palabra en una reunión. En el amor, bajá un poco la guardia; la vulnerabilidad también es atractiva.

Clave: Tu luz brilla más cuando ayudás a otros a destacar también.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Un miércoles de balances. Estás muy enfocado en el detalle y eso te permitirá encontrar un error que otros pasaron por alto. Cuidado con el cansancio físico; no te exijas de más en el gimnasio.

Clave: Un descanso a tiempo es una victoria, no una pérdida de tiempo.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

La balanza se inclina a tu favor en temas legales o burocráticos. Si tenés trámites pendientes, hoy fluirán con mayor rapidez. En lo social, podrías sentirte un poco abrumado por las demandas de amigos.

Clave: Aprendé a decir "hasta acá" con una sonrisa.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Día de transformaciones. Sentirás el impulso de cambiar algo en tu rutina que ya no te funciona. Tu magnetismo personal está muy alto, ideal para citas o encuentros profundos.

Clave: El cambio que buscás afuera debe empezar por una decisión interna hoy.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

El optimismo es tu bandera hoy. Te llegará una noticia alentadora sobre un proyecto a largo plazo o un viaje. Es un buen momento para expandir tus horizontes intelectuales.

Clave: Mantené la mirada en el horizonte, pero los pies en la tierra con los gastos.

Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Día para concretar. Los astros favorecen las firmas de contratos y los acuerdos de palabra. En el hogar, podrías sentir la necesidad de hacer una limpieza profunda o renovar energías.

Clave: La disciplina de hoy será la libertad de mañana.

Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Tu creatividad está por las nubes. No tengas miedo de proponer soluciones "locas" en el trabajo; serán las más efectivas. Un amigo te buscará para confesarte algo importante.

Clave: Escuchá sin juzgar; tu perspectiva original será de gran ayuda.

Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Es un miércoles para conectar con lo espiritual o artístico. Si trabajás en áreas creativas, la inspiración bajará sin esfuerzo. En lo económico, evitá prestar dinero hoy.