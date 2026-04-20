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Rearte: "Unión nunca dejó de creer, me gustaría tener revancha"

Ariel Rearte valoró la actitud de los jugadores de Unión para sobreponerse a las adversidades en la temporada y dijo que quiere seguir como DT.

Ovación

Por Ovación

20 de abril 2026 · 13:34hs
Rearte: Unión nunca dejó de creer, me gustaría tener revancha

Prensa Unión Básquet

Unión consiguió lo que fue a buscar en una noche cargada de tensión: ganó, se salvó y seguirá en la Liga Nacional. Después del 89-68 ante San Martín de Corrientes en el Ángel Malvicino, el entrenador Ariel Rearte tomó la palabra y dejó en claro que detrás del objetivo cumplido hubo mucho más que un simple resultado.

Las explicaciones de Ariel Rearte tras la salvación de Unión

“Este equipo nunca dejó de creer, ni en los peores momentos”, sostuvo el DT en diálogo con LT10, todavía con la adrenalina del partido. Y agregó: “Fue una temporada muy dura, con muchas situaciones que nos golpearon, pero el grupo siempre respondió”.

Rearte valoró especialmente la actitud de sus dirigidos en el encuentro decisivo: “Hoy se jugó como había que jugar. Con carácter, con inteligencia y con una energía que veníamos buscando hace tiempo. Sabíamos que no había mañana”.

El entrenador no esquivó el análisis global del año, aunque eligió poner el foco en el cierre: “Habrá tiempo para ver errores y aciertos. Hoy lo importante era sostener la categoría, que era algo que el club necesitaba”.

En ese sentido, remarcó el compromiso del plantel a lo largo de un proceso complejo: “Tuvimos lesiones, cambios, momentos difíciles, pero nunca dejamos de trabajar. Eso habla del profesionalismo de los jugadores”.

Uno de los puntos que destacó fue la respuesta anímica del equipo en el tramo final: “Cuando más presión había, el equipo dio la cara. Eso no es casualidad, es fruto de lo que se construyó en el día a día”.

Ariel Rearte piensa en futuro

Además, dejó un mensaje claro hacia el futuro: “Unión tiene que tomar esto como un aprendizaje. La Liga Nacional es muy exigente y no te perdona. Hay que estar preparados desde el inicio”.

En medio del alivio, también dejó entrever su deseo personal: “Me gustaría tener una revancha, poder armar el equipo desde el comienzo y demostrar para qué está Unión”.

Finalmente, reconoció el apoyo del público en una noche determinante: “La gente empujó muchísimo. El Malvicino fue clave. Este logro también es de ellos”.

Unión cumplió el objetivo y seguirá en la elite del básquet argentino. Y en la voz de Rearte quedó reflejado el camino: sufrimiento, convicción y un equipo que, cuando más lo necesitaba, estuvo a la altura.

Unión Ariel Rearte Liga Nacional
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