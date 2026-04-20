En la ciudad, una vivienda familiar ronda el millón de pesos mensuales. Mauro Rueda, referente de Inquilinos Autoconvocados, advirtió que dos tercios de los locatarios destinan hasta el 60% de su salario al techo, forzando a estudiantes y familias a compartir espacios reducidos.

Alquileres en Santa Fe: el 70% de los inquilinos tiene deudas y el costo de una casa iguala un sueldo promedio

La desregulación del mercado inmobiliario configuró un escenario de "supervivencia" para miles de familias en Santa Fe. Lo que antes era un gasto planificado hoy se transformó en un condicionante absoluto: el peso de los alquileres sobre los ingresos alcanzó niveles que duplican los parámetros internacionales de salud financiera.

Para los inquilinos santafesinos, la realidad actual no solo se mide en pesos, sino en la pérdida de espacios básicos y el crecimiento de un endeudamiento sistémico para no quedar en la calle.

La capital provincial refleja una crisis habitacional que, según los referentes del sector, es "altamente negativa", subrayó Mauro Rueda, referente de Inquilinos Autoconvocados Santa Fe. La brecha entre los salarios y los valores de mercado generó un fenómeno de exclusión donde el acceso a una vivienda digna con patio o garaje se volvió un privilegio de pocos.

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El mercado local en cifras

Los valores en las inmobiliarias santafesinas muestran una presión sin precedentes sobre el bolsillo de los trabajadores:

Casas familiares: una propiedad estándar (dos dormitorios, patio y garaje) hoy se ofrece entre los $900.000 y $1.100.000.

El "techo" del salario: estos montos suelen representar el 100% de un ingreso promedio en la ciudad, obligando a las familias a depender de un segundo o tercer sueldo solo para cubrir el alquiler.

Endeudamiento: el 70% de los inquilinos ya contrajo deudas. Lo más alarmante es que un 40% de ese grupo pidió dinero o usó tarjetas específicamente para pagar el alquiler y evitar la mora.

Cambios en la estructura social

La falta de intervención estatal provocó una reconfiguración forzosa de la forma de vivir en la ciudad:

Éxodo y resignación: familias enteras abandonan barrios con servicios para mudarse a zonas periféricas o resignan comodidades básicas como el garaje para abaratar costos.

Estudiantes en crisis: la tendencia de compartir departamentos mutó: ante la imposibilidad de pagar habitaciones individuales, los jóvenes vuelven a compartir dormitorios, replicando modelos de décadas pasadas.

Parámetros desbordados: mientras el estándar internacional sugiere no superar el 30% del ingreso en vivienda, en Argentina el promedio oscila entre el 50% y 60%.

El reclamo por políticas públicas

Mauro Rueda subrayó la necesidad de que los niveles municipal y provincial intervengan con herramientas paliativas, citando ejemplos de países como España, Alemania o Estados Unidos, donde existen controles sobre el mercado inmobiliario para garantizar el acceso.

"La situación nos está llevando a una pérdida de calidad de vida constante. Sin políticas de regulación, el mercado local seguirá expulsando a los trabajadores del acceso a la vivienda", sentenció el referente.