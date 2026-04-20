Inundaciones en el norte santafesino: presentaron en Diputados un proyecto para declarar la emergencia hídrica

El proyecto de la diputada y exvicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, contempla asistencia económica y social para los departamentos 9 de Julio, Vera y General Obligado por 120 días.

La diputada y exvicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia , presentó en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley para declarar la emergencia hídrica , económica, financiera, social y productiva en el norte de la provincia de Santa Fe, ante las intensas lluvias que están afectando a miles de santafesinos.

La declaración abarca los departamentos General Obligado, Vera y 9 de Julio, y a las localidades de Reconquista, Avellaneda, Villa Minetti, San Bernardo, Gato Colorado y Fortín Olmos, por un plazo de 120 días prorrogables.

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La iniciativa apunta a fortalecer y complementar las acciones que ya viene llevando adelante el Gobierno Provincial en el territorio, sumando herramientas y recursos desde el Estado nacional para acompañar a las comunidades afectadas.

image La diputada y exvicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia.

Recursos

El proyecto establece que el Poder Ejecutivo Nacional deberá disponer recursos técnicos, humanos y financieros para asistir a la población damnificada, a las pequeñas y medianas empresas y a las economías regionales. Contempla asistencia social directa, reparación de infraestructura, restablecimiento de servicios esenciales, líneas de crédito a tasa subsidiada y refinanciación de obligaciones financieras, además de la articulación a través del Sinagir.

En ese marco, Scaglia señaló: “Hay acciones en marcha en la Provincia y este proyecto busca acompañarlas y reforzarlas”.

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También advirtió que la situación podría agravarse por el ingreso de agua desde Santiago del Estero, lo que incrementaría los anegamientos en zonas ya comprometidas.

Además alertó sobre la situación en el territorio: “Hay productores que tuvieron que trasladar sus animales de urgencia para salvarlos. Eso no es un dato estadístico, es la realidad de familias que viven del campo y que necesitan una respuesta concreta”.