Uno Santa Fe | Política | emergencia hídrica

Inundaciones en el norte santafesino: presentaron en Diputados un proyecto para declarar la emergencia hídrica

El proyecto de la diputada y exvicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, contempla asistencia económica y social para los departamentos 9 de Julio, Vera y General Obligado por 120 días.

20 de abril 2026 · 19:38hs
Inundaciones en el norte santafesino: Scaglia presentó un proyecto para declarar la emergencia hídrica. Foto: archivo UNO Santa Fe.

Inundaciones en el norte santafesino: Scaglia presentó un proyecto para declarar la emergencia hídrica. Foto: archivo UNO Santa Fe.

La diputada y exvicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, presentó en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley para declarar la emergencia hídrica, económica, financiera, social y productiva en el norte de la provincia de Santa Fe, ante las intensas lluvias que están afectando a miles de santafesinos.

La declaración abarca los departamentos General Obligado, Vera y 9 de Julio, y a las localidades de Reconquista, Avellaneda, Villa Minetti, San Bernardo, Gato Colorado y Fortín Olmos, por un plazo de 120 días prorrogables.

LEER MÁS: Un temporal azota el norte de Santa Fe: barrios inundados, evacuados y alerta en la región

La iniciativa apunta a fortalecer y complementar las acciones que ya viene llevando adelante el Gobierno Provincial en el territorio, sumando herramientas y recursos desde el Estado nacional para acompañar a las comunidades afectadas.

image
La diputada y exvicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia.

La diputada y exvicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia.

Recursos

El proyecto establece que el Poder Ejecutivo Nacional deberá disponer recursos técnicos, humanos y financieros para asistir a la población damnificada, a las pequeñas y medianas empresas y a las economías regionales. Contempla asistencia social directa, reparación de infraestructura, restablecimiento de servicios esenciales, líneas de crédito a tasa subsidiada y refinanciación de obligaciones financieras, además de la articulación a través del Sinagir.

En ese marco, Scaglia señaló: “Hay acciones en marcha en la Provincia y este proyecto busca acompañarlas y reforzarlas”.

LEER MÁS: Temporal en Villa Minetti: hay 25 evacuados y comienza a descender el agua tras los anegamientos

También advirtió que la situación podría agravarse por el ingreso de agua desde Santiago del Estero, lo que incrementaría los anegamientos en zonas ya comprometidas.

Además alertó sobre la situación en el territorio: “Hay productores que tuvieron que trasladar sus animales de urgencia para salvarlos. Eso no es un dato estadístico, es la realidad de familias que viven del campo y que necesitan una respuesta concreta”.

emergencia hídrica inundaciones Santa Fe Gisela Scaglia recursos
Noticias relacionadas
Manuel Adornis, jefe de Gabinete

La Justicia comprobó que Adorni viajó en primera clase a Aruba junto a toda su familia y pagó con dólares en efectivo

Patricia Bullrich habló sobre la situación de Manuel Adorni.

"Quizás no tiene el cuero tan duro como yo", aseguró Bullrich sobre Adorni

Lo último

Santa Fe le reclama a Nación por vacunas antigripales y el recorte drástico en medicamentos esenciales

Santa Fe le reclama a Nación por vacunas antigripales y el recorte "drástico" en medicamentos esenciales

Histórico paro en el SMN: alertan por 140 despidos y advierten un fuerte impacto por la reducción de personal en Ceres y Sauce Viejo

Histórico paro en el SMN: alertan por 140 despidos y advierten un fuerte impacto por la reducción de personal en Ceres y Sauce Viejo

Inundaciones en el norte santafesino: presentaron en Diputados un proyecto para declarar la emergencia hídrica

Inundaciones en el norte santafesino: presentaron en Diputados un proyecto para declarar la emergencia hídrica

Último Momento
Santa Fe le reclama a Nación por vacunas antigripales y el recorte drástico en medicamentos esenciales

Santa Fe le reclama a Nación por vacunas antigripales y el recorte "drástico" en medicamentos esenciales

Histórico paro en el SMN: alertan por 140 despidos y advierten un fuerte impacto por la reducción de personal en Ceres y Sauce Viejo

Histórico paro en el SMN: alertan por 140 despidos y advierten un fuerte impacto por la reducción de personal en Ceres y Sauce Viejo

Inundaciones en el norte santafesino: presentaron en Diputados un proyecto para declarar la emergencia hídrica

Inundaciones en el norte santafesino: presentaron en Diputados un proyecto para declarar la emergencia hídrica

Colectivos en crisis: empresas anuncian recortes de hasta el 40% en las frecuencias en la ciudad de Santa Fe

Colectivos en crisis: empresas anuncian recortes de hasta el 40% en las frecuencias en la ciudad de Santa Fe

La decisión que tomó Coudet con el plantel de River tras la derrota en el Superclásico

La decisión que tomó Coudet con el plantel de River tras la derrota en el Superclásico

Ovación
Unión se quedó en la Liga y habló desde el alma: las voces de una salvación sufrida

Unión se quedó en la Liga y habló desde el alma: las voces de una salvación sufrida

Rearte: Este equipo nunca dejó de creer, me gustaría tener revancha

Rearte: "Este equipo nunca dejó de creer, me gustaría tener revancha"

Habemus calendario: la Liga Nacional entra en tiempo de definiciones

Habemus calendario: la Liga Nacional entra en tiempo de definiciones

Barracas Central y Belgrano jugaron sin arcas en el Chiqui Belgrano

Barracas Central y Belgrano jugaron sin arcas en el Chiqui Belgrano

En un torneo mediocre, a Colón con lo que tiene, le debe sobrar

En un torneo mediocre, a Colón con lo que tiene, le debe sobrar

Policiales
Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Escenario
El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

Tan Biónica hizo vibrar Santa Fe antes 25.000 personas en una noche histórica

Tan Biónica hizo vibrar Santa Fe antes 25.000 personas en una noche histórica

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Noche redonda y fundamentalista en Tribus: Gaspar Benegas y Cultura Frita juntos

Noche redonda y fundamentalista en Tribus: Gaspar Benegas y Cultura Frita juntos

Homer el Mero Mero llega a Santa Fe con su Resurrección Tour 2026

Homer el Mero Mero llega a Santa Fe con su "Resurrección Tour 2026"