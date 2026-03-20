Como es habitual te acercamos el horóscopo para este viernes 20 de marzo

¡Feliz cumpleaños y feliz año nuevo! El Sol entra en tu signo y sentís un shock de vitalidad instantáneo. Es el momento de lanzarte por eso que tanto deseabas. La energía te acompaña para liderar proyectos y tomar decisiones audaces. El protagonismo es todo tuyo.

Salud: Aprovechá este impulso para retomar una actividad física intensa.

Números de la suerte: 1, 10, 21.

Horoóscopo Horóscopo diario gentileza

Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

Con la entrada del Sol en Aries, comienza para vos un período de "limpieza" antes de tu propio cumpleaños. Es ideal para trabajar en segundo plano y planificar en silencio. En lo económico, podrías recibir noticias sobre una inversión que empieza a madurar.

Salud: El descanso y el buen dormir serán tus mejores aliados.

Números de la suerte: 5, 12, 34.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio)

Se activa tu vida social y tus proyectos grupales. Es un día excelente para hacer networking o reencontrarte con personas que compartan tus mismos ideales. Tu mente estará rápida y tus palabras tendrán el poder de convencer a cualquiera.

Salud: Cuidá tus pulmones y buscá ambientes con aire puro.

Números de la suerte: 3, 18, 30.

Cáncer (22 de junio – 22 de julio)

El Sol llega a la cima de tu carta natal, iluminando tu carrera y prestigio. Es el momento de brillar profesionalmente y aceptar desafíos de liderazgo. Un reconocimiento por tu labor de los últimos meses está en camino.

Salud: Evitá cargar con tensiones laborales en los hombros.

Números de la suerte: 4, 22, 31.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Sentirás una fuerte necesidad de expandir tus fronteras. Es un día ideal para planificar viajes, iniciar estudios superiores o conectar con personas del extranjero. Tu optimismo será contagioso y abrirás puertas que antes parecían cerradas.

Salud: Tu energía vital está en ascenso; disfrutá del aire libre.

Números de la suerte: 9, 15, 27.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Comienza un tiempo de transformación profunda. Es el momento de resolver temas de herencias, seguros o finanzas compartidas. En lo personal, te sentirás con fuerzas para soltar miedos y renovar tu confianza en vos mismo.

Salud: Escuchá a tu intuición respecto a lo que tu cuerpo necesita sanar.

Números de la suerte: 8, 17, 26.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

El foco se traslada totalmente a tus relaciones y sociedades. Con el Sol en tu signo opuesto, es tiempo de buscar el equilibrio y aprender del otro. Si estás en pareja, es un gran día para renovar votos o iniciar una etapa de mayor compromiso.

Salud: Cuidá tus riñones bebiendo mucha agua hoy.

Números de la suerte: 2, 11, 29.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

La energía de Aries te impulsa a poner orden en tu día a día. Es el momento perfecto para renovar tus hábitos de salud y organizar tu espacio de trabajo. Tu eficiencia estará al máximo, permitiéndote resolver tareas tediosas en tiempo récord.

Salud: Un cambio en tu dieta hoy tendrá efectos muy positivos a largo plazo.

Números de la suerte: 6, 14, 33.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

¡Se enciende la llama de la creatividad y el romance! Es un período para disfrutar, crear y conectar con lo que te apasiona. Si tenés hijos, la relación con ellos será excelente. En el amor, dejate llevar por la aventura y la espontaneidad.

Salud: El buen humor será tu escudo contra cualquier malestar.

Números de la suerte: 7, 19, 25.

Capricornio (22 de diciembre – 20 de enero)

Tu atención se vuelca hacia el hogar y tus cimientos emocionales. Es un buen momento para realizar arreglos en la casa o fortalecer los vínculos con tu familia. Sentirás la necesidad de tener un refugio sólido donde recargar energías.

Salud: Prestá atención a tus rodillas y huesos; no hagas sobreesfuerzos.

Números de la suerte: 10, 20, 35.

Acuario (21 de enero – 19 de febrero)

Tu entorno cercano se vuelve muy dinámico. Es un día de muchos mensajes, llamadas y traslados cortos. Tu curiosidad estará por las nubes, lo que te llevará a descubrir información valiosa para tus proyectos actuales.__IP__

Salud: Evitá la saturación mental; regalate momentos de desconexión.

Números de la suerte: 11, 23, 32.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo)

Tras el paso del Sol por tu signo, ahora es el momento de materializar tus ideas. El foco se pone en tus finanzas y recursos personales. Es una excelente jornada para pedir aumentos, buscar nuevas fuentes de ingresos o simplemente organizar tu presupuesto.