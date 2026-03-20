Horóscopo del viernes 20 de marzo de 2026
Aries (21 de marzo – 20 de abril)
Como es habitual te acercamos el horóscopo para este viernes 20 de marzo
Aries (21 de marzo – 20 de abril)
¡Feliz cumpleaños y feliz año nuevo! El Sol entra en tu signo y sentís un shock de vitalidad instantáneo. Es el momento de lanzarte por eso que tanto deseabas. La energía te acompaña para liderar proyectos y tomar decisiones audaces. El protagonismo es todo tuyo.
Tauro (21 de abril – 20 de mayo)
Con la entrada del Sol en Aries, comienza para vos un período de "limpieza" antes de tu propio cumpleaños. Es ideal para trabajar en segundo plano y planificar en silencio. En lo económico, podrías recibir noticias sobre una inversión que empieza a madurar.
Géminis (21 de mayo – 21 de junio)
Se activa tu vida social y tus proyectos grupales. Es un día excelente para hacer networking o reencontrarte con personas que compartan tus mismos ideales. Tu mente estará rápida y tus palabras tendrán el poder de convencer a cualquiera.
Cáncer (22 de junio – 22 de julio)
El Sol llega a la cima de tu carta natal, iluminando tu carrera y prestigio. Es el momento de brillar profesionalmente y aceptar desafíos de liderazgo. Un reconocimiento por tu labor de los últimos meses está en camino.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
Sentirás una fuerte necesidad de expandir tus fronteras. Es un día ideal para planificar viajes, iniciar estudios superiores o conectar con personas del extranjero. Tu optimismo será contagioso y abrirás puertas que antes parecían cerradas.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
Comienza un tiempo de transformación profunda. Es el momento de resolver temas de herencias, seguros o finanzas compartidas. En lo personal, te sentirás con fuerzas para soltar miedos y renovar tu confianza en vos mismo.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
El foco se traslada totalmente a tus relaciones y sociedades. Con el Sol en tu signo opuesto, es tiempo de buscar el equilibrio y aprender del otro. Si estás en pareja, es un gran día para renovar votos o iniciar una etapa de mayor compromiso.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
La energía de Aries te impulsa a poner orden en tu día a día. Es el momento perfecto para renovar tus hábitos de salud y organizar tu espacio de trabajo. Tu eficiencia estará al máximo, permitiéndote resolver tareas tediosas en tiempo récord.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
¡Se enciende la llama de la creatividad y el romance! Es un período para disfrutar, crear y conectar con lo que te apasiona. Si tenés hijos, la relación con ellos será excelente. En el amor, dejate llevar por la aventura y la espontaneidad.
Capricornio (22 de diciembre – 20 de enero)
Tu atención se vuelca hacia el hogar y tus cimientos emocionales. Es un buen momento para realizar arreglos en la casa o fortalecer los vínculos con tu familia. Sentirás la necesidad de tener un refugio sólido donde recargar energías.
Acuario (21 de enero – 19 de febrero)
Tu entorno cercano se vuelve muy dinámico. Es un día de muchos mensajes, llamadas y traslados cortos. Tu curiosidad estará por las nubes, lo que te llevará a descubrir información valiosa para tus proyectos actuales.__IP__
Piscis (20 de febrero – 20 de marzo)
Tras el paso del Sol por tu signo, ahora es el momento de materializar tus ideas. El foco se pone en tus finanzas y recursos personales. Es una excelente jornada para pedir aumentos, buscar nuevas fuentes de ingresos o simplemente organizar tu presupuesto.