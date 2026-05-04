Uno Santa Fe | Información General | Horóscopo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este lunes 4 de mayo

4 de mayo 2026 · 07:10hs
El horóscopo diario

UNO Santa Fe

El horóscopo diario

Horóscopo del lunes 4 de mayo de 2026

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

La semana comienza con un fuerte enfoque en los recursos compartidos y las finanzas. Es un día clave para negociar deudas, seguros o inversiones. En lo personal, podrías vivir un momento de gran conexión íntima; no temas profundizar en tus emociones más intensas.

horoscopo.jpg
Horóscopo diario

Horóscopo diario

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Con el Sol en tu signo y la Luna en tu opuesto, el lunes pone a prueba tu capacidad de adaptación en los vínculos. Es un momento decisivo para tus relaciones de pareja o sociedades. Busca el equilibrio entre tus necesidades personales y las de los demás para evitar tensiones innecesarias.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Es un día de máxima productividad en el trabajo. Te sentirás capaz de reorganizar toda tu rutina y eliminar hábitos que ya no te sirven. Presta especial atención a tu salud física; un pequeño cambio en tu alimentación o descanso hoy tendrá efectos muy positivos el resto de la semana.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

La energía fluye de manera apasionada y creativa. Es un lunes ideal para iniciar proyectos que te entusiasmen de verdad. En el amor, tu magnetismo estará muy alto, atrayendo miradas y situaciones románticas inesperadas. Confía en tu expresión artística.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Tu atención estará centrada en el hogar y los asuntos familiares. Podrías resolver un tema inmobiliario o una cuestión pendiente con tus padres. Es un día para fortalecer tus cimientos emocionales; busca la seguridad en tu mundo privado antes de lanzarte a la conquista profesional.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Tu palabra tiene un poder transformador hoy. Las reuniones de trabajo y las negociaciones serán muy intensas pero exitosas si vas directo al grano. Es un excelente momento para el estudio profundo o para tener esa conversación pendiente que aclarará tu panorama mental.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

El foco del lunes está puesto en tu economía personal. Podrías encontrar una nueva forma de generar ingresos o decidirte por una inversión importante. Valora tus talentos y no aceptes menos de lo que mereces; la seguridad material será tu prioridad hoy.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Con la Luna en tu signo, eres el protagonista absoluto de la jornada. Tu intuición está en su punto máximo y tu presencia se hará notar donde vayas. Es un lunes de renovación personal; aprovecha esta fuerza para dar el primer paso hacia un cambio que deseas hace tiempo.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Sentirás la necesidad de trabajar "detrás de escena". No es el mejor día para grandes exposiciones públicas, sino para la planificación estratégica en silencio. Escucha tus sueños y tu subconsciente; hay respuestas importantes esperándote en la calma y el retiro.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Tus metas a largo plazo y tus contactos sociales se activan con fuerza. Un amigo o colega podría presentarte una oportunidad clave que cambie tu perspectiva. Es un día excelente para el trabajo en equipo y para consolidar alianzas que compartan tus mismos valores.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

La semana empieza con grandes ambiciones en tu carrera. Estarás bajo la lupa de tus superiores o del público, así que actúa con integridad. Tu capacidad para ver más allá de lo evidente te permitirá destacar en el ámbito profesional y alcanzar un nuevo nivel de autoridad.__IP__

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Tu mente vuela alto y busca expandir sus fronteras. Es un lunes ideal para trámites relacionados con el extranjero, estudios superiores o asuntos legales. Te sentirás muy conectado con tu fe o con una filosofía de vida que te da las fuerzas necesarias para avanzar.

Horóscopo lunes mayo
Noticias relacionadas
El horóscopo diario

Horóscopo: predicciones signo por signo

El horóscopo diario

Horóscopo: predicciones signo por signo

El horóscopo diario

Horóscopo: predicciones signo por signo

El horóscopo diario

Horóscopo: predicciones signo por signo

Lo último

Vapeadores, tabaco calentado y bolsitas de nicotina: el Gobierno levantó la prohibición y reguló la venta

Vapeadores, tabaco calentado y bolsitas de nicotina: el Gobierno levantó la prohibición y reguló la venta

Unión empieza a ordenar sus cuentas y destraba un conflicto judicial

Unión empieza a ordenar sus cuentas y destraba un conflicto judicial

Hallaron a dos personas sin vida en Reconquista: investigan un presunto femicidio seguido de suicidio

Hallaron a dos personas sin vida en Reconquista: investigan un presunto femicidio seguido de suicidio

Último Momento
Vapeadores, tabaco calentado y bolsitas de nicotina: el Gobierno levantó la prohibición y reguló la venta

Vapeadores, tabaco calentado y bolsitas de nicotina: el Gobierno levantó la prohibición y reguló la venta

Unión empieza a ordenar sus cuentas y destraba un conflicto judicial

Unión empieza a ordenar sus cuentas y destraba un conflicto judicial

Hallaron a dos personas sin vida en Reconquista: investigan un presunto femicidio seguido de suicidio

Hallaron a dos personas sin vida en Reconquista: investigan un presunto femicidio seguido de suicidio

¿Qué hiciste, no te da vergüenza?: continúan las intimaciones del gobierno por las amenazas en las escuelas

"¿Qué hiciste, no te da vergüenza?": continúan las intimaciones del gobierno por las amenazas en las escuelas

Locales vacíos en el centro de Santa Fe: por qué hay cada vez más carteles de se alquila y qué dicen los especialistas

Locales vacíos en el centro de Santa Fe: por qué hay cada vez más carteles de "se alquila" y qué dicen los especialistas

Ovación
Unión empieza a ordenar sus cuentas y destraba un conflicto judicial

Unión empieza a ordenar sus cuentas y destraba un conflicto judicial

El último baile del Pulga Rodríguez en Colón: Quiero que sea una fiesta

El último baile del Pulga Rodríguez en Colón: "Quiero que sea una fiesta"

Colón arma su gran fiesta: caravana y show para recibir los 121 años

Colón arma su gran fiesta: caravana y show para recibir los 121 años

Medrán recupera a todos y Colón se arma completo para All Boys

Medrán recupera a todos y Colón se arma completo para All Boys

Con Unión presente, la AFA hará una reunión para definir el cronograma de los playoffs del Apertura

Con Unión presente, la AFA hará una reunión para definir el cronograma de los playoffs del Apertura

Policiales
Investigan un ataque con sustancia tóxica a un estudiante de cine en barrio Sur de Santa Fe

Investigan un ataque con sustancia tóxica a un estudiante de cine en barrio Sur de Santa Fe

Murió un sargento del Ejército durante una práctica de buceo en el Batallón de Ingenieros Anfibios 121 en Santo Tomé

Murió un sargento del Ejército durante una práctica de buceo en el Batallón de Ingenieros Anfibios 121 en Santo Tomé

Buscan al hombre que dejó un proyectil y amenazó al presidente del Mercado de Abasto, Leandro Monjo

Buscan al hombre que dejó un proyectil y amenazó al presidente del Mercado de Abasto, Leandro Monjo

Escenario
Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe

Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe

Harlem Shows devuelve al Hierlam XL al centro de la escena en Paraná

Harlem Shows devuelve al Hierlam XL al centro de la escena en Paraná

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

Estrenaron el videoclip Carta abierta al río Salado con Gabriela Roldán y Yuyo Gonzalo

Estrenaron el videoclip "Carta abierta al río Salado" con Gabriela Roldán y Yuyo Gonzalo

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo