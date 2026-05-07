La denuncia de la víctima puso en marcha la investigación y el procedimiento. El principal investigado, M. D. J. de 19 años fue aprehendido durante el allanamiento a la vivienda de Riobamba 8.000 de Punta Norte.

La PDI atrapó a un muchacho que era intensamente buscado como presunto autor de amenazas y de lesiones contra una mujer

En las últimas horas, pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe aprehendieron a un joven de 19 años identificado como M. J. D., acusado de amenazas calificadas y lesiones leves contra una vecina.

El procedimiento se concretó mediante un allanamiento en calle Riobamba al 8000, en el marco de una causa que dirige el fiscal Agustín Nigro, del Ministerio Público de la Acusación.

La causa se originó a partir de la denuncia de la víctima, quien manifestó haber sido amenazada y agredida físicamente por vecinos identificados como L. S. V. y familiares. Según la denunciante, los mismos le habrían impedido el acceso a su propia vivienda al colocar un candado en la puerta.A partir de esa denuncia, pesquisas de la PDI Región I, realizaron tareas investigativas que derivaron en la orden de allanamiento.

El operativo se llevó adelante con la colaboración del Grupo de Operaciones Especiales GOE de la policía capitalina. Como resultado del procedimiento, M. J. D., de 19 años, quedó aprehendido. Además, una mujer identificada como L. S. V. fue notificada de la causa en su carácter de imputada, y se secuestraron tres teléfonos celulares de interés para la investigación.

Delitos imputados

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del allanamiento con la aprehensión del principal investigado a la Jefatura de la PDI Región I, y éstos hicieron lo propio con el fiscal Agustín Nigro, quien ordenó que M. J. D. siguiera privado de su libertad, que sea identificado y que se le forme causa como presunto autor de los delitos de amenazas calificadas y lesiones leves.