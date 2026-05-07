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Cocineras comunitarias de Santa Fe: "Municipales y metalúrgicos hacen cola por un plato de comida"

Las trabajadoras de comedores se movilizaron a la Legislatura para exigir una ley que formalice su tarea. Advierten que la demanda se duplicó en los últimos meses y que hoy asisten a trabajadores registrados que ya no llegan a cubrir la canasta básica.

7 de mayo 2026 · 20:14hs
Cocineras comunitarias de Santa Fe: Municipales y metalúrgicos hacen cola por un plato de comida

Cocineras comunitarias de Santa Fe: "Municipales y metalúrgicos hacen cola por un plato de comida"
Cocineras comunitarias de Santa Fe: Municipales y metalúrgicos hacen cola por un plato de comida

José Busiemi/ UNO Santa Fe

Cocineras comunitarias de Santa Fe: "Municipales y metalúrgicos hacen cola por un plato de comida"

Las trabajadoras de comedores comunitarios de Santa Fe volvieron a movilizarse frente a la Legislatura santafesina para reclamar la aprobación y puesta en marcha de la denominada ley de cocineras comunitarias, una iniciativa que busca reconocer económicamente y formalizar el trabajo que realizan cientos de mujeres en los barrios más vulnerables.

“Vamos a seguir hasta que nos escuchen y tengamos una respuesta concreta”, señalaron representantes de las organizaciones sociales durante la jornada de protesta, donde remarcaron que la situación social empeora día a día y que la asistencia alimentaria ya no alcanza.

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Según explicaron, la cantidad de personas que asisten a los comedores se incrementó notablemente en los últimos meses. “En un primer momento hablábamos de un 50%, pero hoy tenemos un 100% más de demanda en cada comedor con las mismas partidas”, advirtieron.

Comedores comunitarios desbordados en Santa Fe

Las referentes sociales indicaron que la crisis económica golpea cada vez con más fuerza y que ya no solo concurren personas desocupadas. “Los municipales y hasta trabajadores metalúrgicos están haciendo cola en los comedores para buscar una ración de comida”, afirmaron.

Actualmente, cada comedor recibe entre 200 y 300 personas por día, mientras que en Santa Fe funcionan alrededor de 1.200 comedores y merenderos.

Las trabajadoras aseguraron que sostener esos espacios se vuelve cada vez más complejo debido a la falta de recursos y al incremento constante de los precios de los alimentos.

El reclamo por la ley de cocineras comunitarias

Uno de los principales pedidos es que se apruebe una normativa que reconozca el trabajo de las cocineras barriales. “Muchas compañeras dejan changas o trabajos temporarios para sostener el comedor porque la gente del barrio no puede esperar”, explicaron.

En ese sentido, remarcaron que el objetivo no es reemplazar otros empleos, sino contar con un ingreso complementario que les permita continuar desarrollando la tarea social en los barrios.

“Necesitamos que se tome conciencia de que esto es un trabajo”, insistieron las referentes, quienes además señalaron que las jornadas laborales varían según cada comedor y que cualquier futura remuneración debería contemplar esa realidad para garantizar equidad.

De acuerdo a los datos aportados durante la protesta, solo en la capital provincial habría cerca de 1.000 cocineras comunitarias desempeñando tareas diarias de asistencia alimentaria.

Las organizaciones sociales adelantaron que continuarán realizando jornadas de protesta y visibilización, todos los jueves, hasta obtener respuestas concretas por parte de las autoridades provinciales.

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