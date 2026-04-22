Trionfini, audaz en Unión tras ganar el clásico de reserva: "El equipo lo buscó siempre"

El DT de la reserva de Unión, Alejandro Trionfini, destacó la madurez para ganarle a Colón, explicó su método para bajar la presión e insistió con la meta

No fue solo un triunfo. Para el entrenador de la reserva, Alejandro Trionfini , lo que mostró Unión este miércoles en el 3-1 frente a Colón tuvo un valor más profundo: carácter, identidad y futuro. Resultado para soñar con llegar a la zona de playoff en el grupo B del Apertura Proyección.

El entrenador no se sorprendió por el desarrollo. De hecho, lo tenía en mente: “Sabíamos que el rival nos iba a esperar y que nosotros íbamos a tener la iniciativa. El equipo intentó todo el tiempo , siempre pensando en el arco rival”.

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Incluso el golpe inicial encajó dentro de ese libreto. La pérdida en salida que derivó en el 1-0 no cambió el análisis: “Asumimos ese riesgo porque queremos jugar. Ellos aprovecharon bien la jugada, pero lo importante fue cómo reaccionamos”.

El balance Trionfini tras le victoria de Unión en el clásico de reserva

Ahí, para Trionfini, apareció lo más valioso: “Más allá del juego, el equipo tuvo mucha personalidad. No es fácil para chicos tan jóvenes sostenerse después de un golpe así. Lo hicieron y jugando”.

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El DT no se quedó solo en el resultado. Apuntó directamente al futuro: “Queremos que la gente que vino se lleve la sensación de que hay jugadores con proyección. Este club tiene material”. En esa línea, fue claro sobre el proceso: “Hay varios que están cerca, pero necesitan su tiempo de preparación y adaptación. Estos partidos los ayudan a acercarse”.

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También sorprendió al contar cómo manejó la previa de un duelo tan especial. Nada de sobrecargar emociones: “Los clásicos los trabajo como una semana normal. No agrego presión. Necesitábamos ganar por los puntos, no por el rival”. Aunque esa calma tuvo un límite: “Cuando los vi demasiado tranquilos antes de salir, hubo que ajustarlos un poco para que entren en ritmo”.

En cuanto a la idea futbolística, el mensaje es simple pero exigente: “Hay que saber jugar cuando tenemos la pelota y ser intensos cuando no. Hoy lo logramos en varios pasajes”.

Como muestra, eligió una jugada: “El segundo gol es lo que buscamos: una acción colectiva bien armada, con decisión para lastimar”. Con los pies en la tierra, cerró dejando en claro el norte: “El objetivo es formar jugadores para Primera, pero también queremos competir y clasificar”.