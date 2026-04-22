Uno Santa Fe | Unión | Unión

Cecotti y un fuerte mensaje: "El déficit de Unión no pasa por el básquet"

Amílcar Cecotti se refirió a la realidad económica de Unión relacionada con el básquet. Además, destacó: "Me arrepentí de haber puesto plata".

22 de abril 2026 · 09:19hs
Cecotti y un fuerte mensaje: El déficit de Unión no pasa por el básquet

Prensa Unión

En otro tramo de la entrevista con LT10, Amílcar Cecotti puso el foco en la realidad económica que atraviesa el Unión y defendió el esfuerzo realizado para sostener al equipo en la Liga Nacional de Básquet.

LEER MÁS: La Liga Nacional entra en zona caliente: definidos los cruces de Reclasificación

“El déficit grande del club no pasa por el básquet”, disparó, en respuesta a cuestionamientos que suelen recaer sobre la disciplina. Y fue más allá: “Competir a nivel profesional es muy desgastante, sobre todo en este contexto económico”.

Poco apoyo y mucho esfuerzo, según Cecotti en unión

Cecotti remarcó la falta de acompañamiento estatal como uno de los principales problemas: “Tuvimos muy poco apoyo del gobierno, del municipio. Y eso hace todo mucho más cuesta arriba”.

UNION.jpg

En ese sentido, valoró el esfuerzo colectivo y también el aporte personal: “En algunos momentos me arrepentí de haber puesto plata, porque hay situaciones donde uno se siente solo”, reconoció.

Sin embargo, también destacó el camino recorrido: “Esto no fue comprar una plaza, fue todo deportivo. Desde abajo, con trabajo, llegamos a la Liga Nacional y hoy mantenernos ya es un logro enorme”.

Un pedido y una realidad en Unión

El dirigente dejó un mensaje claro hacia el entorno: “No pedimos que nos regalen nada, pero sí que nos ayuden. Hoy somos el único equipo de la ciudad y de la provincia en la Liga Nacional”.

LEER MÁS: Franco Balbi, tras su paso por Unión, vuelve a Argentino

Además, marcó otra limitación estructural: la falta de infraestructura. “No tenemos espacio físico para crecer. Nos piden básquet femenino, más chicos, pero no hay canchas ni instalaciones suficientes”.

En un contexto económico complejo y con desgaste acumulado, el básquet de Unión logró sostener su lugar en la elite. Ahora, el desafío será mucho más profundo: encontrar las condiciones para seguir compitiendo.

Unión Cecotti Básquet
Noticias relacionadas
la ciudad se divide en dos con el clasico santafesino de reserva

La ciudad se divide en dos con el Clásico Santafesino de Reserva

cecotti puso en pausa las definiciones: en 20 o 30 dias analizaremos que hacer con la plaza

Cecotti puso en pausa las definiciones: "En 20 o 30 días analizaremos qué hacer con la plaza"

madelon movio el banco: union goleo a guadalupe y mete presion interna de cara a velez

Madelón movió el banco: Unión goleó a Guadalupe y mete presión interna de cara a Vélez

franco balbi, tras su paso por union, vuelve a argentino

Franco Balbi, tras su paso por Unión, vuelve a Argentino

Lo último

Budiño volvió y Medrán tiene un dilema bajo los tres palos en Colón

Budiño volvió y Medrán tiene un dilema bajo los tres palos en Colón

De Cecco sigue al mando: el símbolo que lidera la nueva era del vóley argentino

De Cecco sigue al mando: el símbolo que lidera la nueva era del vóley argentino

Alto Verde: una balacera dejó dos heridos y policías atacados a tiros

Alto Verde: una balacera dejó dos heridos y policías atacados a tiros

Último Momento
Budiño volvió y Medrán tiene un dilema bajo los tres palos en Colón

Budiño volvió y Medrán tiene un dilema bajo los tres palos en Colón

De Cecco sigue al mando: el símbolo que lidera la nueva era del vóley argentino

De Cecco sigue al mando: el símbolo que lidera la nueva era del vóley argentino

Alto Verde: una balacera dejó dos heridos y policías atacados a tiros

Alto Verde: una balacera dejó dos heridos y policías atacados a tiros

En la cornisa: Unión busca reacción y Madelón mueve el tablero

En la cornisa: Unión busca reacción y Madelón mueve el tablero

En medio de las amenazas a las escuelas, la Universidad Católica de Santa Fe recibió mails intimidantes

En medio de las amenazas a las escuelas, la Universidad Católica de Santa Fe recibió mails intimidantes

Ovación
Cecotti y un fuerte mensaje: El déficit de Unión no pasa por el básquet

Cecotti y un fuerte mensaje: "El déficit de Unión no pasa por el básquet"

Cecotti puso en pausa las definiciones: En 20 o 30 días analizaremos qué hacer con la plaza

Cecotti puso en pausa las definiciones: "En 20 o 30 días analizaremos qué hacer con la plaza"

Se viene el segundo capítulo de la Copa Santa Fe de rugby

Se viene el segundo capítulo de la Copa Santa Fe de rugby

De Cecco sigue al mando: el símbolo que lidera la nueva era del vóley argentino

De Cecco sigue al mando: el símbolo que lidera la nueva era del vóley argentino

La ciudad se divide en dos con el Clásico Santafesino de Reserva

La ciudad se divide en dos con el Clásico Santafesino de Reserva

Policiales
Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Escenario
Del cuarteto al mejor rock nacional del país: Q Lokura y Calamaro se presentan en el Estadio Cubierto de Unión en abril

Del cuarteto al mejor rock nacional del país: Q' Lokura y Calamaro se presentan en el Estadio Cubierto de Unión en abril

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

Show histórico: Don Osvaldo regresa a Santa Fe para reencontrarse con su público

Show histórico: Don Osvaldo regresa a Santa Fe para reencontrarse con su público

Winona Riders llega a Santa Fe con su gira Cero por Ciento

Winona Riders llega a Santa Fe con su gira "Cero por Ciento"

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo