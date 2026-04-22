Cecotti y un fuerte mensaje: "El déficit de Unión no pasa por el básquet"

Amílcar Cecotti se refirió a la realidad económica de Unión relacionada con el básquet. Además, destacó: "Me arrepentí de haber puesto plata".

En otro tramo de la entrevista con LT10, Amílcar Cecotti puso el foco en la realidad económica que atraviesa el Unión y defendió el esfuerzo realizado para sostener al equipo en la Liga Nacional de Básquet.

“El déficit grande del club no pasa por el básquet”, disparó, en respuesta a cuestionamientos que suelen recaer sobre la disciplina. Y fue más allá: “Competir a nivel profesional es muy desgastante, sobre todo en este contexto económico”.

Poco apoyo y mucho esfuerzo, según Cecotti en unión

Cecotti remarcó la falta de acompañamiento estatal como uno de los principales problemas: “Tuvimos muy poco apoyo del gobierno, del municipio. Y eso hace todo mucho más cuesta arriba”.

UNION.jpg Prensa Unión Básquet

En ese sentido, valoró el esfuerzo colectivo y también el aporte personal: “En algunos momentos me arrepentí de haber puesto plata, porque hay situaciones donde uno se siente solo”, reconoció.

Sin embargo, también destacó el camino recorrido: “Esto no fue comprar una plaza, fue todo deportivo. Desde abajo, con trabajo, llegamos a la Liga Nacional y hoy mantenernos ya es un logro enorme”.

Un pedido y una realidad en Unión

El dirigente dejó un mensaje claro hacia el entorno: “No pedimos que nos regalen nada, pero sí que nos ayuden. Hoy somos el único equipo de la ciudad y de la provincia en la Liga Nacional”.

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Además, marcó otra limitación estructural: la falta de infraestructura. “No tenemos espacio físico para crecer. Nos piden básquet femenino, más chicos, pero no hay canchas ni instalaciones suficientes”.

En un contexto económico complejo y con desgaste acumulado, el básquet de Unión logró sostener su lugar en la elite. Ahora, el desafío será mucho más profundo: encontrar las condiciones para seguir compitiendo.