Unión, atento: Defensa y Boca abren la fecha 16 en el Florencio Varela

Boca abre la fecha 16 del Apertura con la misión de extender su invicto ante Defensa y Justicia, rival directo de Unión por llegar a los playoffs.

Boca visitará este jueves a Defensa y Justicia en el inicio de la decimosexta fecha del Torneo Apertura, con la mira puesta en ratificar su gran presente y dar un paso clave rumbo a la clasificación a los playoffs. El Halcón es rival directo de Unión para avanzar de fase.

El encuentro se disputará desde las 20 en el estadio Norberto Tomaghello, con arbitraje de Andrés Gariano y VAR a cargo de Silvio Trucco, y será televisado por ESPN Premium.

Un presente sólido de Boca tras el golpe al clásico rival

El equipo dirigido por Claudio Úbeda atraviesa uno de sus mejores momentos de la temporada. Viene de imponerse 1-0 ante River en el Superclásico, con gol de penal de Leandro Paredes, y acumula una racha invicta de 13 partidos.

Además del buen andar en el plano local, donde se ubica tercero en la Zona A, Boca también arrancó con paso firme en la Copa Libertadores, con victorias ante Universidad Católica de Chile y Barcelona de Ecuador.

Pensando en la exigente agenda, Úbeda apostaría por una formación alternativa, preservando a varios titulares de cara al compromiso del próximo martes 28 frente a Cruzeiro. Sin embargo, el objetivo es claro: ganar para asegurar el boleto a la siguiente instancia.

Defensa, obligado a reaccionar

Enfrente estará Defensa y Justicia, que tuvo un arranque prometedor en el torneo —con 11 fechas sin derrotas— pero llega golpeado tras encadenar tres caídas consecutivas.

El equipo conducido por Mariano Soso se ubica octavo en la Zona A y necesita volver a sumar para no comprometer seriamente sus chances de clasificación. Con Damián Fernández como uno de los nombres destacados, el “Halcón” afronta un duelo determinante sin margen de error.

Probables formaciones

Defensa y Justicia: Cristopher Fiermarín; David Martínez, Ayrton Portillo, Damián Fernández, Emiliano Amor, Lucas Souto; Santiago Sosa Yung, Aaron Molinas; Facundo Altamira, Agustín Hausch y Juan Gutiérrez. DT: Mariano Soso.

Boca: Leandro Brey; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Ander Herrera, Alan Velasco o Williams Alarcón… (formación a confirmar). DT: Claudio Úbeda.