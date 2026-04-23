Uno Santa Fe | Ovación | Defensa

Unión, atento: Defensa y Boca abren la fecha 16 en el Florencio Varela

Boca abre la fecha 16 del Apertura con la misión de extender su invicto ante Defensa y Justicia, rival directo de Unión por llegar a los playoffs.

Ovación

Por Ovación

23 de abril 2026 · 07:40hs
Unión, atento: Defensa y Boca abren la fecha 16 en el Florencio Varela

Boca visitará este jueves a Defensa y Justicia en el inicio de la decimosexta fecha del Torneo Apertura, con la mira puesta en ratificar su gran presente y dar un paso clave rumbo a la clasificación a los playoffs. El Halcón es rival directo de Unión para avanzar de fase.

El encuentro se disputará desde las 20 en el estadio Norberto Tomaghello, con arbitraje de Andrés Gariano y VAR a cargo de Silvio Trucco, y será televisado por ESPN Premium.

Un presente sólido de Boca tras el golpe al clásico rival

El equipo dirigido por Claudio Úbeda atraviesa uno de sus mejores momentos de la temporada. Viene de imponerse 1-0 ante River en el Superclásico, con gol de penal de Leandro Paredes, y acumula una racha invicta de 13 partidos.

Además del buen andar en el plano local, donde se ubica tercero en la Zona A, Boca también arrancó con paso firme en la Copa Libertadores, con victorias ante Universidad Católica de Chile y Barcelona de Ecuador.

Pensando en la exigente agenda, Úbeda apostaría por una formación alternativa, preservando a varios titulares de cara al compromiso del próximo martes 28 frente a Cruzeiro. Sin embargo, el objetivo es claro: ganar para asegurar el boleto a la siguiente instancia.

Defensa, obligado a reaccionar

Enfrente estará Defensa y Justicia, que tuvo un arranque prometedor en el torneo —con 11 fechas sin derrotas— pero llega golpeado tras encadenar tres caídas consecutivas.

El equipo conducido por Mariano Soso se ubica octavo en la Zona A y necesita volver a sumar para no comprometer seriamente sus chances de clasificación. Con Damián Fernández como uno de los nombres destacados, el “Halcón” afronta un duelo determinante sin margen de error.

Probables formaciones

Defensa y Justicia: Cristopher Fiermarín; David Martínez, Ayrton Portillo, Damián Fernández, Emiliano Amor, Lucas Souto; Santiago Sosa Yung, Aaron Molinas; Facundo Altamira, Agustín Hausch y Juan Gutiérrez. DT: Mariano Soso.

Boca: Leandro Brey; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Ander Herrera, Alan Velasco o Williams Alarcón… (formación a confirmar). DT: Claudio Úbeda.

Defensa Boca Unión
Noticias relacionadas
polemica mundial: proponen que italia reemplace a iran en el mundial 2026

Polémica mundial: proponen que Italia reemplace a Irán en el Mundial 2026

basabe, entre la autocritica y el alivio: el objetivo cambio y terminamos peleando por mantener la categoria

Basabe, entre la autocrítica y el alivio: "El objetivo cambió y terminamos peleando por mantener la categoría"

Denise Garetto en plena acción rumbo al primer lugar del podio en la Copa Nacional de Clubes.

Denise Garetto y su gran presente en el atletismo

Alejandro Molinas sufrió una dura lesión ante Capibaras y se pierde el resto de la temporada.

Peñarol sufrirá una baja importante para lo que queda del Súper Rugby Américas

Lo último

Polémica mundial: proponen que Italia reemplace a Irán en el Mundial 2026

Polémica mundial: proponen que Italia reemplace a Irán en el Mundial 2026

María Laura Lafuente: hallaron elementos clave en Carancho Triste y sigue el intenso operativo por tierra, agua y aire

María Laura Lafuente: hallaron elementos clave en Carancho Triste y sigue el intenso operativo por tierra, agua y aire

Barrio Loyola: detuvieron a un hombre acusado de privación ilegítima de la libertad

Barrio Loyola: detuvieron a un hombre acusado de privación ilegítima de la libertad

Último Momento
Polémica mundial: proponen que Italia reemplace a Irán en el Mundial 2026

Polémica mundial: proponen que Italia reemplace a Irán en el Mundial 2026

María Laura Lafuente: hallaron elementos clave en Carancho Triste y sigue el intenso operativo por tierra, agua y aire

María Laura Lafuente: hallaron elementos clave en Carancho Triste y sigue el intenso operativo por tierra, agua y aire

Barrio Loyola: detuvieron a un hombre acusado de privación ilegítima de la libertad

Barrio Loyola: detuvieron a un hombre acusado de privación ilegítima de la libertad

Tras las amenazas, la Universidad Católica de Santa Fe pidió no minimizar estos hechos y reforzar el rol de las familias

Tras las amenazas, la Universidad Católica de Santa Fe pidió "no minimizar estos hechos y reforzar el rol de las familias"

Basabe, entre la autocrítica y el alivio: El objetivo cambió y terminamos peleando por mantener la categoría

Basabe, entre la autocrítica y el alivio: "El objetivo cambió y terminamos peleando por mantener la categoría"

Ovación
Clásico caliente también en redes: Unión y Colón sumaron otro capítulo tras el duelo de Reserva

Clásico caliente también en redes: Unión y Colón sumaron otro capítulo tras el duelo de Reserva

Basabe, entre la autocrítica y el alivio: El objetivo cambió y terminamos peleando por mantener la categoría

Basabe, entre la autocrítica y el alivio: "El objetivo cambió y terminamos peleando por mantener la categoría"

Denise Garetto y su gran presente en el atletismo

Denise Garetto y su gran presente en el atletismo

Jornada movida y en dos frentes para los equipos de la Liga Santafesina

Jornada movida y en dos frentes para los equipos de la Liga Santafesina

Polémica mundial: proponen que Italia reemplace a Irán en el Mundial 2026

Polémica mundial: proponen que Italia reemplace a Irán en el Mundial 2026

Policiales
Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Escenario
Del cuarteto al mejor rock nacional del país: Q Lokura y Calamaro se presentan en el Estadio Cubierto de Unión en abril

Del cuarteto al mejor rock nacional del país: Q' Lokura y Calamaro se presentan en el Estadio Cubierto de Unión en abril

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

Show histórico: Don Osvaldo regresa a Santa Fe para reencontrarse con su público

Show histórico: Don Osvaldo regresa a Santa Fe para reencontrarse con su público

Winona Riders llega a Santa Fe con su gira Cero por Ciento

Winona Riders llega a Santa Fe con su gira "Cero por Ciento"

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo