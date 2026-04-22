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Unión se lo dio vuelta a Colón y se quedó con el Clásico de reserva en AFA

Unión venció en el 15 de Abril a Colón por 3-1 en el Clásico, cortó la sequía y se ilusiona con llegar a los playoffs del Apertura Proyección de reserva

Ovación

Por Ovación

22 de abril 2026 · 16:56hs
Unión se lo dio vuelta a Colón y se quedó con el Clásico de reserva en AFA

Prensa Unión

El Clásico Santafesino siempre tiene algo especial y esta vez, en versión reserva, no fue la excepción. En el estadio 15 de Abril, Unión mostró carácter, revirtió un resultado adverso y terminó festejando un 3-1 ante Colón que le devuelve la ilusión en el Apertura Proyección.

• LEER MÁS: En la cornisa: Unión busca reacción y Madelón mueve el tablero

El arranque no fue el esperado para el local. El Sabalero golpeó primero con el tanto de Laureano Páez a los 26 minutos del primer tiempo, marcando diferencias en un tramo donde parecía tener el control.

Pero la reacción rojiblanca no tardó en llegar. Antes del descanso, Nazareno Fazzi apareció para igualar el marcador a los 38', encendiendo al equipo y cambiando el clima del partido. En el complemento, Unión tomó definitivamente las riendas. Ricardo Solbes dio vuelta la historia a los 6 minutos y, más tarde, nuevamente Fazzi, a los 18', selló el resultado con su doblete.

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El equipo conducido por Alejandro Troinfini no solo cortó la sequía, sino que además dio un paso importante en la tabla: alcanzó los 14 puntos y quedó a solo dos de Talleres, que ocupa puestos de clasificación.

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Del otro lado, el presente de Colón sigue siendo preocupante. Con apenas siete unidades, el Sabalero no logra levantar cabeza y se mantiene cerca del fondo de la zona, apenas por encima de San Martín de San Juan.

Formaciones de Unión y Colón en reserva

Unión: Juan Martín Kuverling; Nazareno Fazzi, Ignacio Isla, Tomás Fagioli y Lucas Ayala; Ignacio Pedano, Mateo Peresutti, Santino Vera y Santiago Grella; Ricardo Solbes y Valentín Cerrudo. DT: Alejandro Trionfini.

Colón: Gian Piaggio; Jonás Ravano, Santiago Colidio, Jeremías Lastra, Luca Campagnaro; Joaquín Rodríguez; Tomás Gallay, Mateo Cardozo, Iván Barbona, Nicolás Nagel; Iván Ojeda. DT: Alejandro Russo.

Clásico Unión Colón
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