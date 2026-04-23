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Unión se frota las manos: Belgrano negocia para comprar a Thiago Cardozo

Unión sigue de cerca las gestiones de Belgrano por Thiago Cardozo. Ya rechazó propuestas y apuesta a mejorar las condiciones o abrir la puerta a otro interesado.

Ovación

Por Ovación

23 de abril 2026 · 07:49hs
Unión se frota las manos: Belgrano negocia para comprar a Thiago Cardozo

La Voz

En Santa Fe miran atentos lo que ocurre en Córdoba. Unión observa con expectativa las negociaciones que lleva adelante Belgrano por el pase de Thiago Cardozo, sabiendo que cualquier movimiento puede traducirse en un ingreso importante para sus arcas.

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El arquero, que llegó al Pirata en junio del año pasado tras perder terreno en la consideración de Leonardo Carol Madelón, se consolidó en Córdoba y despertó el interés del club celeste en adquirir parte o la totalidad de su ficha. Sin embargo, las condiciones económicas están lejos de cerrarse.

Unión no se apura y espera más

Desde la dirigencia tatengue ya bajaron una postura clara: las ofertas iniciales de Belgrano no conforman. El club santafesino es dueño del pase y decidió no aceptar las primeras propuestas, apostando a que el Pirata mejore los números o aparezca otro interesado que eleve la cotización.

Thiago Cardozo
Thiago Cardozo se fue en el mercado de pases de invierno de 2025 a Belgrano, a pr&eacute;stamo desde Uni&oacute;n.

Thiago Cardozo se fue en el mercado de pases de invierno de 2025 a Belgrano, a préstamo desde Unión.

El contrato firmado en su momento contemplaba una opción de compra que ya tuvo un primer vencimiento —de un millón de dólares por el total— y una segunda instancia aún vigente hasta el 30 de junio, fijada en 1.2 millón de dólares. Desde Córdoba consideran elevado ese monto y buscan renegociar.

Ahí es donde Unión “se frota las manos”: con el jugador en buen nivel y continuidad, el escenario parece ideal para presionar por una cifra más conveniente.

Un presente que cotiza en alza

Desde su llegada a Belgrano, Cardozo disputó 34 partidos entre Liga Profesional y Copa Argentina, afianzándose como una pieza clave. Ese rendimiento, sumado a que tiene contrato vigente con el club cordobés hasta diciembre de 2026, también incrementa su valor en el mercado.

En las últimas horas, desde el entorno del arquero deslizaron que existen otras ofertas interesadas en sus servicios, lo que podría abrir un nuevo frente de negociación y beneficiar directamente a Unión.

Antecedente entre clubes

No es la primera vez que ambas instituciones negocian. En una operación anterior, Belgrano adquirió parte del pase del delantero Agustín Colazo por una cifra cercana a los 800 mil dólares, de los cuales aún resta completar pagos.

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Ese antecedente también juega en la mesa de discusión actual, en una negociación que promete extenderse.

Por ahora, el panorama está abierto. Belgrano quiere retener a Cardozo, el jugador tiene continuidad y contrato, pero Unión mantiene la postura firme: no venderá por debajo de sus pretensiones. Y mientras tanto, en Santa Fe esperan… y hacen cuentas.

Unión Belgrano Thiago Cardozo
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