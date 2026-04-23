Apertura A2: la Fecha 7 arrancó con dos triunfos locales

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Barrio Loyola: detuvieron a un hombre acusado de privación ilegítima de la libertad

Tras las amenazas, la Universidad Católica de Santa Fe pidió "no minimizar estos hechos y reforzar el rol de las familias"