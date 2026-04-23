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Apertura A2: la Fecha 7 arrancó con dos triunfos locales

El Quillá y Regatas Coronda impusieron condiciones como locales en la fecha 7 del Apertura. Kimberley defenderá la punta en Gálvez.

Ovación

Por Ovación

23 de abril 2026 · 07:33hs
Apertura A2: la Fecha 7 arrancó con dos triunfos locales

El Quillá goleó a CUST B, en tanto Regatas Coronda pasó a ser puntero por unas horas, al iniciarse la Fecha 7 del Torneo Apertura A2.

Este jueves se completará la programación en tres territorios. El puntero e invicto, Kimberley, pisará el Gigante Verde para visitar a Centenario de Gálvez.

TORNEO APERTURA A2 - FECHA 7

Miércoles 22 de abril

El Quillá 85 (Jeremías Quirelli 19) - UNL 52 (Martín Felcaro 16)

Regatas Coronda 78 (Román Righi 16) - CUST B 70 (Francisco Galizzi 18)

Jueves 23 de abril

21.30 Macabi vs. Santa Rosa

21.30 Alumni vs. Regatas (SF)

21.30 Centenario vs. Kimberley

Libre: Argentino (SC)

TABLA DE POSICIONES

Regatas Coronda 11 (4-3); Kimberley 10 (5-0); El Quillá 10 (4-2); Regatas (SF) 9 (4-1); Alumni y Macabi 8 (3-2); UNL 9 (2-5); Santa Rosa, Centenario y Argentino 8 (2-4); CUST B 7 (1-5)

Fuente: ASB

apertura El Quillá Regatas
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