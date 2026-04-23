El Quillá goleó a CUST B, en tanto Regatas Coronda pasó a ser puntero por unas horas, al iniciarse la Fecha 7 del Torneo Apertura A2.
Apertura A2: la Fecha 7 arrancó con dos triunfos locales
El Quillá y Regatas Coronda impusieron condiciones como locales en la fecha 7 del Apertura. Kimberley defenderá la punta en Gálvez.
Por Ovación
Este jueves se completará la programación en tres territorios. El puntero e invicto, Kimberley, pisará el Gigante Verde para visitar a Centenario de Gálvez.
TORNEO APERTURA A2 - FECHA 7
Miércoles 22 de abril
El Quillá 85 (Jeremías Quirelli 19) - UNL 52 (Martín Felcaro 16)
Regatas Coronda 78 (Román Righi 16) - CUST B 70 (Francisco Galizzi 18)
Jueves 23 de abril
21.30 Macabi vs. Santa Rosa
21.30 Alumni vs. Regatas (SF)
21.30 Centenario vs. Kimberley
Libre: Argentino (SC)
TABLA DE POSICIONES
Regatas Coronda 11 (4-3); Kimberley 10 (5-0); El Quillá 10 (4-2); Regatas (SF) 9 (4-1); Alumni y Macabi 8 (3-2); UNL 9 (2-5); Santa Rosa, Centenario y Argentino 8 (2-4); CUST B 7 (1-5)
Fuente: ASB