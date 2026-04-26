Se completó la fecha 2 del Torneo Dos Orillas femenino

Banco Provincial es el nuevo líder del Dos Orillas tras golear a Alma en Altos del Valle. Queda pendiente el cruce Rowing-El Quillá en la Tortuguita

El certamen de hockey femenino organizado por la Asociación Santafesina y la Federación Entrerriana de Hockey, Dos Orillas , completó la segunda fecha, pero aún queda pendiente de disputa el cruce entre el Paraná Rowing Club y Náutico El Quillá válido por la quinta jornada. Banco Provincial consiguió golear a Alma Juniors y es el nuevo líder del certamen.

El jueves, las Kresteras habían goleado a Universitario por 7 a 1 y darán pelea en lo que queda de la competición interprovincial.

Banco pasó al frente del torneo Dos Orillas

Alma Juniors mostró practicidad y una eficacia notable para ponerse 2-0 arriba en rodeo ajeno, aprovechando con contundencia las situaciones que generó en el arranque. Paulina Olsen en la etapa inicial y Candela Vicentin en la segunda etapa, adelantaron a las “lobas”.

El conjunto esperancino sostuvo la ventaja desde una estructura compacta, con líneas ordenadas y buena respuesta defensiva. Allí fue clave la arquera Regina Gonella, firme cada vez que Banco logró profundizar. Pero las “kresteras” reaccionaron con personalidad. No se desordenaron pese al resultado adverso, adelantaron metros, monopolizaron la posesión y llevaron el juego a campo rival.

Desde una circulación más dinámica, alternaron amplitud por bandas con ataques más directos para romper el bloque visitante. Sostuvo el asedio y terminó inclinando la balanza tras el descanso largo. Rocío Caldiz anotó el descuento y Ruth Fuchs empató a través de un penal en el tercer parcial. La remontada se edificó desde la presión alta, el dominio territorial y una postura decididamente ofensiva que terminó desgastando la resistencia rival. Valentina Suravsky apareció con peso propio en el área rival y rubricó la remontada con dos goles en el cuarto final. Así, Banco pasó a comandar el certamen, con un partido más.

Más detalles de la actividad local

En Sub16, Estudiantes, El Quillá y Rowing ganaron y pasaron al frente. El “aurinegro” dio cuenta 3-1 de Paracao. Las “tiburonas” golearon a Uni 12 a 0. Pilar Williman con cinco goles y Kendra Pared con cuatro se lucieron.En tanto, el “remero” venció 2-1 a La Salle. CRAI mostró todo su repertorio al establecer claras diferencias ante Estudiantes Blanco e imponerse 7-1.

Así, las Gitanas mantienen expectantes a uno de los escoltas (SFRC, el “colegial” y Talleres) y a tres de los punteros. Misma situación para Banco que hizo lo propio y ganó terreno al vencer por el mismo resultado a Alma Juniors. Actuación deslumbrante de Guillermina Ceconi, autora de seis tantos. Aún El Quillá y el “remero” deben sus compromisos entre sí desde Sub16 a Primera.

En Sub14, El Quillá estiró el invicto, al igual que Paracao a cuatro victorias para compartir la cima. CRAI escaló al cuarto puesto con su segundo éxito en fila y está a tres de la punta. Rowing logró un triunfo amplio sobre La Salle y trepó al sexto lugar.

-Posiciones Zona Campeonato: Banco Provincial 15, Náutico El Quillá y Talleres de Paraná 12; La Salle Jobson 11, Paraná Rowing 9; Estudiantes Negro 8, CRAI 6, Alma Juniors 2, Paracao y Estudiantes Blanco 1, Universitario 0.

-Próxima fecha: (9/5), Universitario con Alma Juniors, Paracao con La Salle Jobson, Estudiantes Blanco con Santa Fe Rc, El Quillá con Talleres, CRAI con Paraná Rowing Club, Estudiantes Negro con Banco Provincial.