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Cayastá: detuvieron a cuatro presuntos vendedores de droga, entre ellos un policía en actividad

Fueron tres meses de ardua investigación policial y judicial sobre la venta de droga al menudeo. Secuestraron cocaína, marihuana, dinero, el chaleco balísticos y el arma reglamentaria del oficial aprehendido.

Juan Trento

Por Juan Trento

26 de abril 2026 · 10:06hs
Detuvieron a cuatro vendedores de droga

gentileza

Detuvieron a cuatro vendedores de droga, unos de ellos un policía, en Cayastá

Antes de la medianoche del viernes, y como corolario de una investigación de tres meses, pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) Región I realizaron un allanamiento en una vivienda de la localidad de Cayastá, departamento Garay, donde aprehendieron a cuatro personas por la venta de drogas.

Uno de los detenidos es un oficial de la Policía de Santa Fe en actividad, que presta servicios en la Unidad Regional I La Capital.

Durante la requisa en el interior del inmueble fueron secuestradas dosis de cocaína y marihuana, además de teléfonos celulares, un chaleco balístico y la pistola reglamentaria del agente aprehendido.

Investigación

La pesquisa por venta de drogas al menudeo se inició a fines de enero de este año e incluyó interceptaciones telefónicas, guardias discretas para registrar movimientos en el lugar, y diversas tareas orientadas a la recolección de elementos probatorios.

Una vez reunido el material, fue elevado a la fiscalía, que ordenó el allanamiento, ejecutado entre la medianoche del viernes y la madrugada del sábado, con los resultados mencionados.

Microtráfico

El procedimiento fue informado a la Jefatura de la PDI Región I, que a su vez dio intervención a la fiscalía del Ministerio Público de la Acusación (MPA), a cargo de la investigación.

Desde allí se dispuso que los cuatro aprehendidos continúen privados de su libertad, sean identificados y se les forme causa como presuntos infractores de la ley provincial de Microtráfico N° 14.239.

Cayastá droga policía detenidos

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