La Copa Santa Fe continúa con su desarrollo en este 2026 en todas las disciplinas, y obviamente, el rugby a no es la excepción. En paralelo a la disputa del Torneo del Interior se disputó la fecha 2 del certamen que organiza la Unión Santafesina con el apoyo del gobierno de Santa Fe y en particular con el respaldo de la Lotería de Santa Fe.
Se concretó la fecha 2 de la Copa Santa Fe de rugby
Universitario venció a Cha Roga en Las Delicias y CRAI a Santa Fe Rugby en Sauce Viejo, en cumplimiento de la segunda jornada de la Copa Santa Fe
Por Ovación
En la oportunidad, se registraron los triunfos de CRAI y Universitario en los respectivos clásicos. En el Desarrollo, al que se le da muy poca importancia, lograron festejar Coronda RC y San Carlos RC.
Jornada de clásicos en la Copa Santa Fe de rugby
La segunda fecha de la Zona Norte de la competencia provincial, se abrió con el clásico que CRAI derrotó a Santa Fe Rugby Club por 36 a 17 en Sauce Viejo, en una cancha principal presentada en impecables condiciones y una iluminación de los mejores estadios del país.
En la división reserva, los Gitanos ganaron por 39 a 0, y en Pre B, la victoria fue de los Tricolores por 22 a 7. En barrio Las Delicias, bajo condiciones climáticas adversas, el cruce entre fundadores de la USR, en primera, fue victoria de Universitario sobre Cha Roga Club por 38 a 0, mientras que en reserva, ganaron los Cuervos sobre el Cangrejo por un ajustado 10 a 9.
-Resultados Copa Santa Fe - fecha 2:
-Primera División:
Santa Fe Rugby 17-CRAI 36
Universitario 38- Cha Roga 0
Brown de San Vicente 28- CRAR de Rafaela 19
Querandí RC 23-Alma Juniors de Esperanza 37
Libre: La Salle Jobson
-Reserva:
Santa Fe Rugby 0- CRAI 39
Universitario 10- Cha Roga 9
Brown de San Vicente 6- CRAR de Rafaela 36
Querandí RC 5-Alma Juniors de Esperanza 54
-Desarrollo
San Carlos RC 42-San Jorge RC 12
Coronda RC 63- Los Guaycurúes de Sunchales 0
-Próxima fecha - 30/5
-Primera División:
Santa Fe Rugby vs. Alma Juniors de Esperanza
Universitario vs. Querandí RC
CRAR de Rafaela vs. Cha Roga
La Salle Jobson vs. Brown de San Vicente
CRAI. Libre:
-Desarrollo:
Libre: Coronda
Los Guaycurúes de Sunchales vs. San Carlos
San Jorge vs. Jorge Newbery de Gálvez