Se concretó la fecha 2 de la Copa Santa Fe de rugby

Universitario venció a Cha Roga en Las Delicias y CRAI a Santa Fe Rugby en Sauce Viejo, en cumplimiento de la segunda jornada de la Copa Santa Fe

La Copa Santa Fe continúa con su desarrollo en este 2026 en todas las disciplinas, y obviamente, el rugby a no es la excepción. En paralelo a la disputa del Torneo del Interior se disputó la fecha 2 del certamen que organiza la Unión Santafesina con el apoyo del gobierno de Santa Fe y en particular con el respaldo de la Lotería de Santa Fe.

En la oportunidad, se registraron los triunfos de CRAI y Universitario en los respectivos clásicos. En el Desarrollo, al que se le da muy poca importancia, lograron festejar Coronda RC y San Carlos RC.

Jornada de clásicos en la Copa Santa Fe de rugby

La segunda fecha de la Zona Norte de la competencia provincial, se abrió con el clásico que CRAI derrotó a Santa Fe Rugby Club por 36 a 17 en Sauce Viejo, en una cancha principal presentada en impecables condiciones y una iluminación de los mejores estadios del país.

En la división reserva, los Gitanos ganaron por 39 a 0, y en Pre B, la victoria fue de los Tricolores por 22 a 7. En barrio Las Delicias, bajo condiciones climáticas adversas, el cruce entre fundadores de la USR, en primera, fue victoria de Universitario sobre Cha Roga Club por 38 a 0, mientras que en reserva, ganaron los Cuervos sobre el Cangrejo por un ajustado 10 a 9.

rugby copa santa fe segunda fecha 2 CRAI consiguió imponerse en el clásico frente a Santa Fe Rugby. Gentileza Marcelo Visuara

-Resultados Copa Santa Fe - fecha 2:

-Primera División:

Santa Fe Rugby 17-CRAI 36

Universitario 38- Cha Roga 0

Brown de San Vicente 28- CRAR de Rafaela 19

Querandí RC 23-Alma Juniors de Esperanza 37

Libre: La Salle Jobson

-Reserva:

Santa Fe Rugby 0- CRAI 39

Universitario 10- Cha Roga 9

Brown de San Vicente 6- CRAR de Rafaela 36

Querandí RC 5-Alma Juniors de Esperanza 54

-Desarrollo

San Carlos RC 42-San Jorge RC 12

Coronda RC 63- Los Guaycurúes de Sunchales 0

-Próxima fecha - 30/5

-Primera División:

Santa Fe Rugby vs. Alma Juniors de Esperanza

Universitario vs. Querandí RC

CRAR de Rafaela vs. Cha Roga

La Salle Jobson vs. Brown de San Vicente

CRAI. Libre:

-Desarrollo:

Libre: Coronda

Los Guaycurúes de Sunchales vs. San Carlos

San Jorge vs. Jorge Newbery de Gálvez