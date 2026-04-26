Detuvieron a un adolescente por golpear y robar a una kiosquera: la víctima fue hallada por un vecino y permanece internada en estado delicado

El hecho sucedió en un comercio de barrio Los Cipreses. Una mujer que atendía el local fue golpeada por un delincuente, que fue detenido, pero quedó internada en el hospital Iturraspe.

Esta mañana de sábado, minutos después de las ocho, se produjo un violento asalto a una mujer que atendía el kiosco ubicado en el frente de su vivienda, sobre calle Alberdi al 8300 , en barrio Los Cipreses .

Un delincuente muy joven ingresó al local comercial y la agredió con ferocidad , propinándole un golpe en la cabeza . Luego robó mercadería de la estantería y escapó corriendo . La llegada providencial de un vecino , que además es cliente del comercio, permitió descubrir a la víctima tirada en el piso y con una grave lesión . Fue él quien denunció el hecho a la central de emergencias 911 .

Poco después, agentes de la Policía de Acción Táctica (PAT) lograron aprehender al autor del robo, quien sería un menor de 17 años.

Imágenes

Luego arribaron oficiales de la PAT, quienes dialogaron con los vecinos de la zona, ya que la mujer vive con su hija, aunque en ese momento no se encontraba en la vivienda.

Un médico del SIES 107 asistió a la víctima en el lugar y posteriormente la trasladó al hospital Iturraspe de la ciudad de Santa Fe. Allí fue atendida, recibió curaciones y quedó internada en observación.

Los policías relevaron testigos y constataron la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas. En al menos una de ellas habría quedado registrado el ingreso y la huida del delincuente.

En ese marco, y 20 minutos después del ataque, los efectivos lograron aprehender al autor de los delitos de robo y lesiones.

Aprehendido

Las imágenes captadas por las cámaras permitieron identificar la complexión física y vestimenta del sospechoso. Con esos datos, los agentes de la PAT realizaron un intenso rastrillaje, con seis efectivos en tres patrulleros, y lograron detener al agresor.

El joven fue señalado como el autor del robo y la brutal golpiza, que dejó a la mujer internada en estado delicado en el hospital Iturraspe.

Peritajes criminalísticos

La novedad fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que a su vez dio intervención al fiscal de la Minoridad del Ministerio Público de la Acusación.

El fiscal ordenó que el joven continúe privado de su libertad, sea identificado y se le forme causa por los delitos de lesiones y robo.

Además, dispuso la realización de un informe médico sobre el estado de salud de la víctima, la identificación de testigos y el secuestro de las imágenes de las cámaras de videovigilancia.

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