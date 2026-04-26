Se bajó el telón de la jornada 6 del Apertura José Luis Burtovoy

La Perla del Oeste es el nuevo líder del Torneo Apertura Polaca Burtovoy tras vencer a Newells en Recreo y aprovechando el empate entre Colón y Nobleza

La Perla, que venció a Newell’s por la mínima, ahora es el líder del campeonato con un partido más.

Se concretó la sexta jornada del Torneo Apertura de Primera A José Luis Burtovoy que organiza la Liga Santafesina. En medio de intensas lluvias, que condicionó los campos de juego y el traslado de la pelota, se registró la suspensión del cruce que estaban sosteniendo El Quillá con Nacional en Independiente de Santo Tomé.

Por su parte, en Recreo Sur, La Perla se impuso a Newell's y es el nuevo líder del certamen, aprovechando que Colón, con un partido menos, igualó en el predio con Nobleza de Recreo. En el cierre de la fecha, Sportivo Guadalupe se recuperó y superó a Deportivo Santa Rosa.

La Perla es el nuevo puntero del Polaca Burtovoy

En uno de los cotejos en el que estaban puestas todas las miradas, en el reducto principal del predio Nery Pumpido, Colón de Santa Fe y Deportivo Nobleza empataron 3 a 3 bajo el arbitraje de Maximiliano Moya. Los goles para el Sabalero llegaron por intermedio de Nicolás Nagel, Lorenzo Orzán y Rodrigo Cuadra, mientras que para los del Gringo Mario Donetti lo hicieron Ignacio Montenegro, Elías Candia y Adrián Berón.

liga santafesina septima fecha primera a burtovoy 2 Sportivo Guadalupe cerró la sexta jornada del Apertura con una victoria sobre La Casita en el predio liguista. Gentileza Ema Ávalos

En el predio de La Tatenguita, Colón de San Justo sorprendió a Unión al derrotarlo por 3 a 2 en condición de visitante y bajo el referato de Ariel Correa. Los goles para la visita llegaron por intermedio de Franciso Ortega, Ignacio Mena y Alexis Palacios, mientras que para los dirigidos por Juan de Olivera descontaron Mario Mosset y Axel González en contra. En el estadio Mauricio Martínez, con el arbitraje de Juan Bonnin, Nacional, con Iván Ríos, le ganaba a Náutico El Quillá pero a los 25 minutos de la primera etapa el cotejo fue suspendido por la lluvia.

En el Coloso del Oeste, el Matador volvió a ser el equipo histórico y épico con ritmo ofensivo y amor propio, y ante Cosmos se llevó una victoria trabajada y justificada en base a la condición letal de sus atacantes. Fue victoria por 3 a 1 del local con el arbitraje de Ignacio Castellano. La tarde comenzó gris, tras el penal que Luciano Pereyra cambia por gol, apenas comenzado el partido. Minutos más tarde, Lautaro Oggier igualó el marcador, y antes de finalizado el primer tiempo, Nehemías González marcaba la justa victoria hasta ese momento. En el complemento, Cosmos trato de imponerse, pero tras un pase certero de Lorenzo González, Matute Benegas puso cifras definitivas.

A la vera de la ruta nacional 11, Juventud Unida de Candioti igualó 1 a 1 con La Salle Jobson bajo el control de Rubén Fernández. Para el local el gol lo marcó Lionel Flores y para la escuadra Colegial Julián Guerino de penal. A la vera de la autopista, Ateneo Inmaculada y Academia Cabrera no se sacaron diferencias y terminaron igualados 0 a 0. En el local fue expulsado Matías Heredia por el árbitro Gastón Freyre.

liga santafesina septima fecha primera a burtovoy 3 Colón de Santa Fe igualó con Nobleza, sigue como escolta, pero todavía tiene el partido pendiente con Colón (SJ). Gentileza La Voz del Sabalero

En Recreo Sur, La Perla del Oeste consiguió un importante triunfo, sobre todo porque lo hizo ante un duro rival, que se hace fuerte y no es fácil de doblegar. La victoria de los dirigidos por Andrés Formento llegó por intermedio de un gol de Germán Mayenfisch. Fueron expulsados Facundo Casas y Nahuel Mar en el local, mientras que en la visita Nicolás Girard. Fue triunfo por 1 a 0 bajo el referato de Joaquín Urbani. Esto le permite al elenco recreíno ser el nuevo líder del certamen.

En Colonia San José, con goles de Santiago Cancellieri, Tomás Valenzuela, Tomás Farías y Estanislao Carreras, Universidad del Litoral goleó a Ciclón Racing por 4 a 1. En un cotejo arbitrado por Lucas Muga, Simón Alfaro consiguió el descuento para la escuadra de barrio Guadalupe. En el estadio Alberto Garau, Las Flores II, con gol de Brian Segovia, igualó 1 a 1 con Independiente de Santo Tomé, bajo el referato de Leandro Vivas. La igualdad para los dirigidos por Leandro Burtovoy lo consiguió Tomás Villalba.

En el barrio de Ciudadela, Gimnasia y Esgrima derrotó por 2 a 0 a Ciclón Norte de Cayastá con goles de Juan Freyre y Lautaro García. En el conjunto visitante el debutante árbitro Miguel Mesquida expulsó a Joaquín Aguirre. En el cierre de la jornada, ya que se disputó bien entrada la noche, en el predio Nery Pumpido, Sportivo Guadalupe venció por 3 a 2 Deportivo Santa Rosa con el arbitraje de Nicolás Mottier. Los goles para el equipo del Flaco Tobaldo llegaron por intermedio de Leandro Ledesma, Nahuel Blanco y Nicolás Jovellano, mientras que para la Casita lo hicieron Julián Báez y Ricardo Acosta. En el elenco del barrio Santa Rosa de Lima fue expulsado Mauro Barrios.

liga santafesina septima fecha primera a burtovoy 4 En la previa al clásico, Sanjustino superó a Cosmos, y se ubica como uno de los escoltados del puntero. Gentileza Aguanten Los Trapos

Es importante señalar que el próximo miércoles 29 de abril, en cumplimiento de la 3° fecha, a partir de las 21.30, en Colonia San José, Universidad del Litoral se medirá con Náutico El Quillá. El pendiente entre Colón de San Justo y Colón de Santa Fe continuará sin reprogramación, ya que el próximo miércoles 29, se jugará por la séptima fecha, el clásico de San Justo.

-Posiciones: La Perla del Oeste 14; Colón y Sanjustino 13; La Salle Jobson 11; Colón (SJ) y Sportivo Guadalupe 10; Ateneo Inmaculada, Las Flores II y Deportivo Nobleza 9; Juventud Unida, Gimnasia y Esgrima y Ciclón Racing 8; Nacional e Independiente 7; Unión y Universidad del Litoral 6; Academia Cabrera 5; El Quillá, Ciclón Norte, Cosmos y Newell´s 4; Deportivo Santa Rosa 3.

-Próxima fecha: Academia Cabrera con La Perla, Náutico El Quillá con Juventud Unida, La Salle Jobson con Deportivo Santa Rosa, Ciclón Norte con Independiente, Nacional con Unión, Colón de San Justo con Sanjustino, Cosmos con Universidad, Newell´s con Colón, Sportivo Guadalupe con Ateneo Inmaculada, Ciclón Racing con Las Flores II, y Nobleza con Gimnasia y Esgrima.