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Choque de necesitados entre Atlético Tucumán y Banfield

Atlético Tucumán y Banfield jugarán, desde las 20, en el Estadio Monumental José Fierro por la fecha 16 del Torneo Apertura 2026

26 de abril 2026 · 08:51hs
Choque de necesitados entre Atlético Tucumán y Banfield

Atlético Tucumán y Banfield jugarán este domingo desde las 20 en el Estadio Monumental José Fierro por la fecha 16 del Torneo Apertura 2026. Sin posibilidades certeras de meterse en los playoffs, ambos conjuntos van por tres puntos que permitan sumar para alejarse del fondo.

En el Decano son conscientes de que el orden aumentó desde que Julio César Falcioni dirigió su primer entrenamiento. Pero a la promesa del veterano entrenador le ha faltado una parte: la suma de puntos, estancada en apenas cinco de dieciocho y condenatoria para cualquier aspiración de entrar en los ocho primeros. Solo por encima por Aldosivi y Estudiantes de Río Cuarto en la zona B, la mira del Decano ya está puesta en el segundo semestre.

Los ecos de la derrota en el clásico frente a Lanús y del descargo de Pedro Troglio contra el periodismo siguen resonando en Zona Sur. El empate sin goles frente al líder Independiente Rivadavia selló la virtual eliminación de la siguiente instancia para un equipo diezmado por inhibiciones, críticas ásperas a su conducción y una anticompetitividad total fuera del Florencio Sola, en el que sumó las catorce unidades que lo tienen en el fondo.

Probables formaciones de Atlético Tucumán y Banfield

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Gastón Suso, Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Ezequiel Ham, Leonel Vega, Nicolás Laméndola; Leandro Díaz, Carlos Abeldaño. DT: Julio CésarFalcioni.

Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López, Danilo Arboleda, Sergio Vittor, Nicolás Meriano e Ignacio Abraham; David Zalazar, Ignacio Mayan y Lautaro Gómez; Mauro Méndez y Tiziano Perrotta. DT: PedroTroglio.

Hora: 20.00.

TV: ESPN Premium.

Árbitro: Álvaro Carranza.

VAR: Héctor Paletta.

Estadio: José Fierro.

Atlético Tucumán Banfield Apertura
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