Como es habitual te acercamos el horóscopo para este lunes 11 de mayo

Tu mente está puesta en el futuro. Es un lunes excelente para proyectar viajes, estudios o cualquier actividad que amplíe tus fronteras mentales. Sentirás que los obstáculos que parecían grandes la semana pasada hoy se ven mucho más pequeños. Consejo: Mantén la mirada en la meta final.

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Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Hoy toca trabajar en la gestión de tus recursos y en la confianza que depositas en los demás. La energía te invita a ser estratega. Si tienes que negociar algo importante, tu intuición te dirá exactamente cuándo avanzar y cuándo esperar. Consejo: La prudencia será tu mejor aliada.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

El foco sigue estando en tus relaciones. Es un lunes para dialogar y buscar puntos de encuentro, especialmente en el ámbito laboral. Un socio o compañero podría darte una idea clave que no habías considerado. Consejo: Dos cabezas piensan mejor que una.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Comienzas la semana con mucha energía volcada hacia la organización. Es el momento perfecto para poner al día trámites, organizar tu agenda y cuidar tu salud. Sentirás una gran satisfacción al ver cómo el orden se instala en tu rutina. Consejo: Prioriza la calidad sobre la cantidad en tus tareas.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

¡Un lunes con brillo propio! La energía de Sagitario te favorece directamente, despertando tu creatividad y tu deseo de expresarte. En el amor, podrías recibir un gesto que te alegre el día. Aprovecha este impulso para liderar proyectos personales. Consejo: Conéctate con lo que te apasiona.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Es posible que sientas la necesidad de quedarte un poco más en tu mundo privado. La atención se centra en temas familiares o del hogar. Si puedes, organiza tus tareas para trabajar con tranquilidad desde un entorno conocido. Consejo: Fortalece tus bases emocionales antes de salir al mundo.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Tu capacidad de comunicación está en su punto máximo. Es un día ideal para reuniones, llamadas importantes o para rendir exámenes. Tu palabra será persuasiva y cargada de optimismo, lo que te abrirá muchas puertas. Consejo: No te guardes tus ideas, compártelas.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Hoy la prioridad es la estabilidad económica y el sentido de valor. Es un buen lunes para revisar tus cuentas o para concretar una compra que venías analizando. Te sentirás más seguro si tienes tus asuntos materiales bajo control. Consejo: Valora tu esfuerzo y lo que has construido.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Con la Luna todavía en tu signo, te sientes el dueño de la situación. Tienes una claridad especial para saber hacia dónde ir. Tu entusiasmo será contagioso, así que aprovecha para motivar a quienes te rodean. Consejo: Es tu momento, confía en tu instinto.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Un inicio de semana introspectivo. Podrías sentir que necesitas un tiempo de adaptación antes de lanzarte a la acción total. Es un buen día para trabajar "tras bambalinas" y resolver asuntos que requieren discreción. Consejo: Escucha tu voz interior antes de actuar.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Lunes de mucha conexión social. Te sentirás muy apoyado por tus amigos o por el grupo de trabajo. Es un momento propicio para el networking y para imaginar proyectos colectivos que beneficien a muchos. Consejo: El apoyo de tu entorno es tu gran motor hoy.__IP__

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Tu carrera profesional toma protagonismo. Es probable que recibas una noticia alentadora o que sientas que finalmente tus superiores comprenden tu visión. Mantén la ambición alta, pero no pierdas tu sensibilidad característica. Consejo: Tu profesionalismo y tu intuición hoy van de la mano.