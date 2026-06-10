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La Reserva de Colón volvió a tropezar y sigue en el fondo de la Copa Proyección

El equipo de Alejandro Russo cayó 2-0 frente a Central Córdoba de Santiago del Estero por la fecha 17 de la Zona B. El Sabalero continúa en los últimos puestos de la tabla.

Ovación

Por Ovación

10 de junio 2026 · 00:00hs
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La Reserva de Colón volvió a tropezar y sigue en el fondo de la Copa Proyección

La campaña de la Reserva de Colón sigue sin encontrar el rumbo. Este martes, el conjunto rojinegro sufrió una nueva derrota en la Copa Proyección al perder por 2-0 frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, en condición de visitante, por la 17ª fecha de la Zona B.

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En el estadio Alfredo Terrera, el Ferroviario hizo valer la localía y golpeó en los momentos justos para quedarse con tres puntos importantes, mientras que el Sabalero volvió a exhibir las dificultades que lo acompañan a lo largo de toda la temporada.

Los goles del encuentro fueron convertidos por Lautaro Amarelle, a los 24 minutos del primer tiempo, y Martín Cuitiño, a los 35 del complemento.

Un presente que no mejora para Colón

La caída dejó nuevamente a Colón en una situación incómoda dentro de la tabla. Tras 17 presentaciones, el equipo dirigido por Alejandro Russo acumula apenas 15 puntos, ocupa el 15° puesto de la Zona B y presenta una diferencia de gol de -9.

Lejos de la pelea por los puestos de clasificación, el elenco santafesino buscará cerrar de la mejor manera la fase regular y comenzar a sentar bases para el futuro inmediato.

Las formaciones

Colón: Tomás Paredes; Facundo Gómez, Zahir Ibarra, Lucas Picech, Jonás Ravano y Luca Campagnaro; Laureano Páez, Lautaro Gaitán, Iván Barbona y Nicolás Nagel; Jerónimo Buosi. DT: Alejandro Russo.

Central Córdoba: Javier Vallejos; Antonio Carrizo, Mateo Sabalza, Facundo Roldán, Laureano Góngora; Matías De Felippe, Facundo Nazer, Saalvador Rodríguez; Lautaro Amarelle, Kevin Ibáñez y Martín Cuitiño. DT: Juan Carlos Roldán.

Lo que viene para Colón

Colón tendrá una rápida oportunidad para intentar cambiar la imagen. En la próxima jornada recibirá a Estudiantes de Río Cuarto en el predio 4 de Junio, en un partido donde buscará reencontrarse con la victoria y cortar una racha negativa que lo mantiene en el fondo de las posiciones.

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Mientras tanto, la fecha 17 dejó además los triunfos de Independiente sobre Lanús por 4-0, de Defensa y Justicia ante Ferro por 2-1, de Deportivo Riestra frente a Platense por 1-0 y el empate entre Belgrano y Atlético Rafaela, resultados que continúan moviendo una Zona B en la que el Sabalero no logra despegar.

Colón Reserva Central Córdoba
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