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Los números del Mundial 2026: 48 equipos, 104 partidos y los millones que se va a llevar el equipo campeón

La Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá tendrá muchas novedades y este Mundial marcará un punto de inflexión para la Fifa

8 de junio 2026 · 14:05hs
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Los números del Mundial 2026: 48 equipos

Los números del Mundial 2026: 48 equipos, 104 partidos y los millones que se va a llevar el equipo campeón

Esta semana, el jueves 11 de junio, comenzará oficialmente la 23.ª Copa del Mundo de la Fifa. Será la primera vez que el Mundial del fútbol se dispute en tres países en simultáneo, siendo Estados Unidos, México y Canadá sus sedes.

La esperada inauguración y debut será el jueves en el mítico Estadio Azteca de México, cuando el seleccionado local enfrente a Sudáfrica. Luego, comenzará una serie de eventos que definirá a esta Copa del Mundo.

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El Mundial 2026 en números

48

Es el número de selecciones participantes en esta Copa del Mundo, la primera con una cantidad tan elevada. En marzo de 2023, el Consejo de la Fifa aprobó la ampliación de 32 a 48 equipos, que se repartirán en 12 grupos de cuatro selecciones cada uno. La anterior ampliación del número de participantes del torneo se remontaba al Mundial de Francia 1998, cuando se pasó de 24 a 32 combinados.

104

Es el número de partidos que se disputarán en este Mundial. Serán 40 más que en la anterior edición, la de Catar 2022. Además del aumento del número de participantes y grupos, se añade una ronda extra, la de dieciseisavos de final. Antes las rondas de eliminación directa empezaban en los octavos de final.

23

El Mundial 2026 será la 23.ª edición desde la primera, organizada en Uruguay en 1930. Con cinco, Brasil es la selección que ostenta el récord de títulos, por delante de Alemania e Italia, que tienen cuatro cada uno.

7

Con casi 7.000.000 de entradas puestas a la venta para asistir a la competición, la Fifa espera batir el récord histórico de 3,5 millones de entradas vendidas para un Mundial, que se dio en 1994, precisamente en la anterior cita que acogió Estados Unidos.

16

Repartidos entre los tres países anfitriones, serán 16 los estadios que acojan partidos del Mundial. Es el doble de los recintos de Catar 2022 y cuatro más que en Rusia 2018.

2

La estadounidense Tori Penso y la mexicana Katia García son las dos mujeres árbitras principales que han sido seleccionadas para el Mundial 2026. En total habrá 52 árbitros principales, que representan a las seis confederaciones y a 50 federaciones nacionales.

60

El precio mínimo de una entrada para un partido del Mundial es de 60 USD, según la asociación Football Supporters Europe (FSE), cuando en su dossier de candidatura los responsables se comprometían a que fuera de 21 USD.

Pero para la mayoría de partidos, los fans han tenido que desembolsar varios centenares o incluso miles de dólares para obtener una entrada en las diferentes fases de venta abiertas por la Fifa.

Respecto a la reventa de las entradas en la plataforma oficial, ha llamado especialmente la atención el caso de un poseedor de entrada para la final del 19 de julio que fijó un precio de 2.000.000 de dólares.

871

En millones de dólares, la dotación total en premios a repartir entre los 48 equipos participantes. Será un cheque más de dos veces superior al que tuvo el Mundial de Catar 2022. El equipo campeón se irá de la final con 50 millones de dólares.

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