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La última ficha de Scaloni y una ilusión llamada Agustín Giay

El lateral derecho nacido en San Carlos aparece como uno de los principales candidatos para ocupar el lugar que dejó vacante Leonardo Balerdi en la lista definitiva de Lionel Scaloni para el Mundial. ¿Cuándo se define?

Ovación

Por Ovación

9 de junio 2026 · 08:30hs
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La última ficha de Scaloni y una ilusión llamada Agustín Giay

La lesión muscular de Leonardo Balerdi obligó a Lionel Scaloni a abrir un lugar en la nómina definitiva de 26 futbolistas para disputar el Mundial, y entre los nombres que pelean por ese cupo aparece con fuerza el santafesino Agustín Giay.

El ex San Lorenzo, actualmente en el fútbol europeo, integra el reducido grupo de futbolistas que siguen bajo evaluación del cuerpo técnico junto a Emiliano Buendía, Nicolás Capaldo, Máximo Perrone y Guido Rodríguez. Sin embargo, las palabras del entrenador argentino dejaron en claro que la decisión no necesariamente apuntará a un marcador central.

"En la posición del Flaco podemos estar cubiertos y veremos otras posibilidades", explicó Scaloni, dejando abierta la puerta para que el reemplazante llegue desde otro sector del campo.

Giay, una alternativa que conoce el cuerpo técnico

El jugador surgido en San Carlos ya tuvo participación en el ciclo de Scaloni y fue convocado recientemente para acompañar al plantel durante la preparación previa al Mundial.

Su estreno oficial con la camiseta albiceleste se produjo el 27 de marzo de este año, cuando ingresó durante 21 minutos en el triunfo por 2-1 frente a Mauritania. Días después volvió a integrar el plantel ante Zambia y el pasado 6 de junio fue titular en el amistoso frente a Honduras, donde completó los 90 minutos como lateral derecho.

Con apenas 22 años, 2 meses y 12 días, Giay se transformó en una de las apuestas jóvenes de Scaloni para ampliar las variantes en una posición clave.

La recuperación de Montiel y Molina cambia el panorama

Uno de los factores que podría jugar en contra del santafesino es la recuperación física de Gonzalo Montiel y Nahuel Molina. Ambos laterales llegaron con molestias, pero evolucionaron favorablemente y ya recibieron el alta médica.

Ante ese escenario, la Selección vuelve a contar con sus dos especialistas naturales para el sector derecho, por lo que la posibilidad de sumar un tercer lateral parece menos necesaria que hace algunos días.

De todos modos, Giay mantiene chances concretas. Su versatilidad, juventud y el hecho de haber trabajado durante toda la preparación junto al grupo lo colocan entre los futbolistas mejor posicionados para ocupar el último cupo disponible.

Horas decisivas

Scaloni confirmó que la decisión se tomará inmediatamente después del amistoso ante Islandia y que el jugador elegido se sumará al plantel el miércoles.

Mientras tanto, en San Carlos y en toda la provincia de Santa Fe crece la expectativa por la posibilidad de que Agustín Giay se convierta en mundialista. El lateral ya cumplió el primer objetivo de meterse en la consideración del cuerpo técnico y ahora aguarda el llamado que podría cambiar definitivamente su carrera.

Giay Scaloni Mundial
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