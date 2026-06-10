Barrio Constituyentes: un matrimonio denunció una estafa y el robo de entre 800.000 y 1.000.000 de dólares

Según la denuncia realizada ante la policía, dos delincuentes se apoderaron del dinero y escaparon en un Peugeot negro. La investigación avanza con el análisis de las cámaras para identificar y localizar a los responsables

Uun matrimonio denunció una estafa y la pérdida de entre 800.000 y 1.000.000 de dólares en barrio Constituyentes

Esta tarde de martes, pasadas las 18.50, un matrimonio de adultos mayores fue víctima de una millonaria estafa seguida de robo en una vivienda ubicada en barrio Constituyentes, en la ciudad de Santa Fe.

Las víctimas, de 82 y 83 años , denunciaron haber sido engañadas mediante una llamada telefónica bajo la modalidad conocida como "cuento del tío" . Según relataron, los delincuentes se comunicaron haciéndose pasar por una hija de la pareja y les indicaron que debían entregar sus ahorros en dólares porque supuestos empleados del Banco Nación pasarían a retirarlos para depositarlos en una entidad bancaria.

Convencidos de la veracidad de la historia, los adultos mayores aguardaron en su domicilio la llegada de las personas anunciadas. Minutos después se presentaron dos hombres que aseguraron haber sido enviados por la entidad bancaria para retirar el dinero.

Cuando las víctimas hicieron entrega de los ahorros, uno de los delincuentes empujó al hombre de 82 años y le provocó lesiones. Luego, ambos escaparon con el botín, que fue estimado por las víctimas en una suma de entre 800 mil y un millón de dólares estadounidenses.

Denuncia

La alerta fue generada por llamados de vecinos a los operadores de la Central de Emergencias 911. Poco después arribaron al lugar oficiales y suboficiales de Orden Público y de Cuerpos de la Policía de Santa Fe, quienes iniciaron las primeras actuaciones.

Durante el relevamiento de la zona, los agentes verificaron la existencia de cámaras de videovigilancia privadas que registraron la fuga de los autores. Las imágenes permitirían observar a los sospechosos desde su llegada a la vivienda hasta el momento en que abandonaron el lugar a bordo de un automóvil Peugeot negro, desplazándose hacia el norte por calle Francia.

Investigación

La novedad fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe y posteriormente a los fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Los investigadores trabajan sobre las grabaciones obtenidas y en la reconstrucción de las comunicaciones telefónicas previas al hecho, con el objetivo de identificar a los responsables, que permanecen prófugos.

Reconstrucción del hecho

Desde el momento de la denuncia, tanto la jefatura policial capitalina como el fiscal de Flagrancia del MPA ordenaron diversas medidas para reconstruir el suceso.

Entre ellas, se encuentra la verificación junto a los hijos de las víctimas de la cantidad exacta de dinero sustraída durante la maniobra delictiva, un dato considerado clave para el avance de la investigación debido a la magnitud de la suma denunciada.

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