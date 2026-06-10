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Santa Fe: persisten las nieblas y el cielo cubierto, pero el fin de semana arranca con buen tiempo

El pronóstico anticipa varias jornadas con nubosidad y humedad elevada. Desde el viernes se esperan condiciones más estables, mientras que el sábado comenzará con cielo mayormente despejado

10 de junio 2026 · 07:35hs
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El tiempo en la ciudad de Santa Fe

José Busiemi/ UNO Santa Fe

El tiempo en la ciudad de Santa Fe

El comienzo de este miércoles en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada con cielo mayormente cubierto, húmeda y con una temperatura de 12.2º a las 7.30 de la mañana y una máxima prevista de 16°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son relativamente estables. En el día de la fecha, si bien se observa una leve pérdida de estabilidad producto del aporte de aire cálido en las últimas horas del día de ayer, las condiciones se mantienen con relativa estabilidad. No obstante ello y producto de la configuración de las masas de aire en la región, la jornada de hoy nuevamente se presenta mayormente nublada, con bancos de nieblas o neblinas matinales y no pudiéndose descartar alguna posibilidad de eventos de lluvias débiles o lloviznas durante la jornada. Respecto de las temperaturas, se mantienen oscilando dentro del rango observado a lo largo de la semana.

Jueves con cielo mayormente nublado, con tendencia a despejarse hacia la tarde o tarde/noche con condiciones estables, alguna posibilidad de bancos de nieblas o neblinas matinales, sobre todo en zonas rurales. No se descarta alguna posibilidad de lluvias débiles o lloviznas durante las primeras horas del día. Temperaturas con poco cambio en la mínimas, 11º y suave ascenso de las máximas, 18º. Vientos leves a moderados predominando del sector sur, oscilando entre el suroeste y el sureste, rotando luego a este/sureste hacia la tarde o tarde/noche.

En tanto para el viernes se espera cielo despejado, o con leve nubosidad, sobre todo durante las primeras horas del día con condiciones estables y alguna posibilidad de bancos de nieblas o neblinas matinales, sobre todo en zonas rurales. Temperaturas en suave descenso de las mínimas, 10º y suave ascenso de las máximas, 19º. Vientos leves a moderados del sector nor/noreste.

Por último, el fin de semana comenzará con un sábado mayormente despejado, con nubosidad variable en aumento hacia la tarde y tarde noche y con condiciones estables. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 10º y en suave descenso de las máximas, 15º. Vientos leves del sector nor/noreste, cambiando a leves o moderados del sur/suroeste hacia la tarde.

• LEER MÁS: Informe trimestral del SMN: pronostican un otoño con temperaturas más altas de lo normal en Santa Fe

Santa Fe tiempo niebla
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