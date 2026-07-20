Cuándo será el feriado por la Selección argentina: la decisión quedó en manos de Scaloni y los jugadores

El presidente Javier Milei anunció que declarará feriado nacional el día que Lionel Scaloni, los jugadores y el cuerpo técnico de la Selección argentina elijan para celebrar junto a los hinchas el subcampeonato del Mundial 2026.

El presidente Javier Milei afirmó que declarará feriado nacional cuando los jugadores y el cuerpo técnico de la Selección nacional lo decidan

El presidente Javier Milei afirmó que declarará feriado nacional cuando los jugadores y el cuerpo técnico de la Selección argentina decidan qué día pretenden celebrar, tras regresar al país luego de consagrarse subcampeones del Mundial 2026 .

Desde sus redes sociales, el mandatario se dirigió a toda la ciudadanía argentina luego de que trascendiera una posible jornada de asueto para festejar el desempeño de La Scaloneta en la Copa del Mundo .

"Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la Selección Argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los Jugadores y el Cuerpo Técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declarado feriado nacional", expresó Milei en su cuenta personal de X.

En declaraciones radiales, Milei destacó el desempeño de la Selección y aseguró que “hay que tomar conciencia histórica del logro enorme de este grupo de jugadores”, mientras que ratificó que declarará feriado nacional el día que el plantel decida celebrar junto a los ciudadanos.

En la misma línea, recordó que el equipo argentino alcanzó tres finales en los últimos cuatro Mundiales, situación que calificó como algo “extraordinario”, y destacó que “nadie les puede recriminar nada, porque han dejado todo”.

“Estoy infinitamente agradecido por la tarea enorme que han hecho y por lo alto que han dejado el valor de los argentinos, dejando en claro que los argentinos no nos rendimos nunca, ni hasta el último segundo. Argentina nunca se rinde”, manifestó en Radio Mitre.

Minutos después de que Argentina cayera ante España, Milei y miembros del Gabinete Nacional, además de senadores y diputados de La Libertad Avanza (LLA), felicitaron a la Selección a través de sus redes sociales.

"Muchas gracias jugadores...!!! Hasta el final con las botas puestas. Argentina siempre en lo alto", publicó el mandatario argentino desde su cuenta de X, mensaje que luego fue compartido por el canciller Pablo Quirno y la diputada nacional Lilia Lemoine.

El pedido de asueto

El pasado 7 de julio, el secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, le envió un mensaje al Presidente y le preguntó si daría un asueto nacional por el triunfo de Argentina ante Egipto en los octavos de final de la Copa del Mundo.

"¿Qué hace presidente Milei? ¿Vio el partido? Debería definir un asueto nacional. Después de tantos decretos que firmó e independencias extranjeras que festejó, hoy tiene la oportunidad de demostrar su verdadero sentir nacional. Lo hicieron otros países. No desaproveche este momento. Los trabajadores y todo el pueblo se lo merecen", expresó Aguiar desde sus redes sociales.

Una semana después, el dirigente sindical insistió con el pedido de asueto al Gobierno nacional por el partido frente a Inglaterra, correspondiente a la semifinal del Mundial 2026.

El gremio envió una carta a Milei, con copia al secretario de Trabajo Julio Cordero, para solicitar que el cese de tareas destinado a los trabajadores de toda la Administración Pública Nacional y de los distintos entes públicos, empresas y sociedades del Estado comenzara a las 12 del mediodía.

“El encuentro entre ambos equipos en un Mundial supera el marco estrictamente deportivo. Se trata de un encuentro de enorme trascendencia cultural e histórica para nuestro país y que moviliza el sentir nacional”, sostuvo Aguiar.

Finalmente, Javier Milei confirmó que el feriado nacional para celebrar el subcampeonato de la Selección argentina en el Mundial 2026 será el día que Lionel Scaloni, los jugadores y todo el cuerpo técnico decidan compartir el festejo con los hinchas.

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