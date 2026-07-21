Uno Santa Fe | Santa Fe | paritaria

Paritaria Central: el Gobierno de Santa Fe propuso subas mensuales, revisión por inflación y mínimos garantizados

El Gobierno de Santa Fe presentó una nueva oferta paritaria para estatales: aumentos mensuales, compensación por inflación, mínimos garantizados de hasta $180.000 y revisión salarial durante el segundo semestre

21 de julio 2026 · 11:15hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Reunión paritaria con los gremios de los empleados estatales ATE y UPCN

gentileza

Reunión paritaria con los gremios de los empleados estatales ATE y UPCN

El Gobierno de Santa Fe presentó este martes una nueva propuesta paritaria para los trabajadores de la administración pública, que contempla un esquema de aumentos escalonados entre julio y diciembre, sumas mínimas garantizadas, una compensación por la diferencia entre la inflación y los aumentos otorgados durante el primer semestre y el compromiso de volver a revisar la evolución de los salarios frente al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La oferta fue dada a conocer en conferencia de prensa por Marcelo Delfor, secretario adjunto de ATE Santa Fe, y Jorge Molina, secretario general de UPCN Santa Fe, tras la reunión de la Paritaria Central.

Cómo es la propuesta salarial para el segundo semestre

Uno de los principales puntos del ofrecimiento es la compensación del desfasaje inflacionario registrado durante el primer semestre. Los dirigentes explicaron que la inflación acumulada fue del 17,1%, mientras que los aumentos salariales otorgados alcanzaron el 12,5% como porcentaje general. En ese marco, el Gobierno se comprometió a completar las diferencias para que ningún trabajador quede por debajo del 17,1% acumulado, abonando en los casos que corresponda el monto necesario para equiparar ese porcentaje.

Además, la propuesta contempla un esquema de incrementos mensuales para el período julio-diciembre:

  • Julio: 2%
  • Agosto: 1,8%
  • Septiembre: 1,7%
  • Octubre: 1,6%
  • Noviembre: 1,5%
  • Diciembre: 1,5%

Desde los gremios señalaron que este esquema representa un 10,1% de incremento porcentual para quienes perciben salarios por encima de los mínimos garantizados.

Los nuevos mínimos garantizados

Otro de los ejes de la propuesta son las sumas mínimas garantizadas, destinadas principalmente a las categorías salariales más bajas.

El esquema ofrecido es el siguiente:

  • Julio: $80.000 de mínimo garantizado.
  • Agosto y septiembre: $100.000.
  • Octubre y noviembre: $130.000.
  • Diciembre: $180.000.

Según explicaron Delfor y Molina, estos montos generan un impacto mayor en los salarios de las categorías inferiores, donde el incremento efectivo supera el 15% y, en algunos casos, alcanza entre 15,6% y 16% en el semestre.

Además, aclararon que el mínimo garantizado de diciembre tendrá incidencia en el cálculo del aguinaldo, incrementando el ingreso de los trabajadores.

Cláusula de revisión por inflación

Los representantes sindicales remarcaron que la propuesta mantiene el compromiso de revisar los salarios si la inflación vuelve a superar los incrementos acordados. "El Gobierno ya cumplió con la revisión correspondiente al primer semestre y ahora mantiene ese compromiso para la segunda parte del año", señalaron.

Durante la conferencia también se confirmó que el próximo 5 de agosto se realizará una reunión de la paritaria técnica, de la que participará el ministro de Economía provincial.

En ese encuentro se abordarán distintos reclamos laborales, entre ellos:

  • Titularizaciones en distintas áreas.
  • Regularización de trabajadores que subrogan cargos vacantes.
  • Situación de los suplementos salariales.
  • Otros planteos vinculados al sector de Salud, especialmente para el personal de enfermería.

Respecto del reclamo para que los trabajadores contratados que realizan tareas permanentes pasen a planta permanente, los gremios indicaron que el planteo fue aceptado por el Gobierno para su análisis, aunque todavía no existe una respuesta definitiva.

ATE y UPCN destacaron la mejora de la oferta

Consultados sobre si quedaron conformes con la propuesta, los dirigentes reconocieron que la negociación demandó varias reuniones y dos cuartos intermedios hasta alcanzar la oferta actual.

"Empezamos realmente con una propuesta muy inferior. Nos llevó mucho trabajo llegar a estos montos y, considerando el contexto económico tanto del sector público como del privado, creemos que es una propuesta considerable", expresaron.

Cuándo responderán los gremios

La propuesta será ahora analizada por los trabajadores. En el caso de UPCN, la consulta comenzó este martes y la votación finalizará el jueves al mediodía, momento en el que se conocerá la decisión de los afiliados.

Por su parte, ATE reunirá a su Consejo Directivo Provincial para definir el cronograma de consultas en toda la provincia antes de comunicar la resolución final.

Los dirigentes también confirmaron que la compensación del desfasaje inflacionario y los incrementos alcanzarán tanto a trabajadores activos como a jubilados y pensionados, conforme al mecanismo previsto por la Ley 6.915.

• LEER MÁS: Paritarias en Santa Fe: Gobierno y gremios vuelven a la mesa este martes y se espera una propuesta salarial concreta

paritaria estatales ATE UPCN subas
Noticias relacionadas
Subsidios al transporte

Santa Fe reclama a Nación por los subsidios al transporte: "Tener o no SUBE define si un usuario paga el 45% o el 100% del boleto"

clima en santa fe: martes gris, fresco y con maxima de 16°

Clima en Santa Fe: martes gris, fresco y con máxima de 16°

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este martes

Alfredo Chiariotti murió sin recuperar los $62 millones depositados en la mutual de Nelson.

Dolor y escándalo en Nelson: un ahorrista murió esperando recuperar los $62 millones depositados en la mutual y su familia exige la devolución del dinero

Lo último

Unión debutará en el Clausura con nuevas reglas: los cambios arbitrales que llegan al fútbol argentino

Unión debutará en el Clausura con nuevas reglas: los cambios arbitrales que llegan al fútbol argentino

Marco Trungelliti dio el golpe en Kitzbühel: eliminó a Cerúndolo y avanzó a octavos

Marco Trungelliti dio el golpe en Kitzbühel: eliminó a Cerúndolo y avanzó a octavos

Lourdes Carlé arrancó con el pie derecho y avanzó a octavos en el WTA 250 de Hamburgo

Lourdes Carlé arrancó con el pie derecho y avanzó a octavos en el WTA 250 de Hamburgo

Último Momento
Unión debutará en el Clausura con nuevas reglas: los cambios arbitrales que llegan al fútbol argentino

Unión debutará en el Clausura con nuevas reglas: los cambios arbitrales que llegan al fútbol argentino

Marco Trungelliti dio el golpe en Kitzbühel: eliminó a Cerúndolo y avanzó a octavos

Marco Trungelliti dio el golpe en Kitzbühel: eliminó a Cerúndolo y avanzó a octavos

Lourdes Carlé arrancó con el pie derecho y avanzó a octavos en el WTA 250 de Hamburgo

Lourdes Carlé arrancó con el pie derecho y avanzó a octavos en el WTA 250 de Hamburgo

Con qué edad llegarían los futbolistas de la Selección al próximo Mundial

Con qué edad llegarían los futbolistas de la Selección al próximo Mundial

Los cinco jugadores de la Selección Argentina nominados para el 11 ideal del Mundial

Los cinco jugadores de la Selección Argentina nominados para el 11 ideal del Mundial

Ovación
Scaloni, sobre la polémica por la bandera de las Islas Malvinas: No nos dijeron nada

Scaloni, sobre la polémica por la bandera de las Islas Malvinas: "No nos dijeron nada"

Lionel Messi llegó a Rosario para pasar unos días con su familia

Lionel Messi llegó a Rosario para pasar unos días con su familia

Los cinco jugadores de la Selección Argentina nominados para el 11 ideal del Mundial

Los cinco jugadores de la Selección Argentina nominados para el 11 ideal del Mundial

Con qué edad llegarían los futbolistas de la Selección al próximo Mundial

Con qué edad llegarían los futbolistas de la Selección al próximo Mundial

El posteo de Cuti Romero Las finales no se regalan, se ganan llegando a ellas

El posteo de Cuti Romero "Las finales no se regalan, se ganan llegando a ellas"

Policiales
Atacaron a la Policía durante los festejos por el subcampeonato mundial: un oficial herido y tres aprehendidos

Atacaron a la Policía durante los festejos por el subcampeonato mundial: un oficial herido y tres aprehendidos

Investigan el ataque a balazos contra una adolescente de 16 años en un comercio del microcentro santafesino

Investigan el ataque a balazos contra una adolescente de 16 años en un comercio del microcentro santafesino

La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

Escenario
Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

Avalancha llega a Tribus con un homenaje fiel y potente a Héroes del Silencio

Avalancha llega a Tribus con un homenaje fiel y potente a Héroes del Silencio

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de Mina Bien

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de "Mina Bien"