Paritaria Central: el Gobierno de Santa Fe propuso subas mensuales, revisión por inflación y mínimos garantizados

El Gobierno de Santa Fe presentó una nueva oferta paritaria para estatales: aumentos mensuales, compensación por inflación, mínimos garantizados de hasta $180.000 y revisión salarial durante el segundo semestre

Reunión paritaria con los gremios de los empleados estatales ATE y UPCN

El Gobierno de Santa Fe presentó este martes una nueva propuesta paritaria para los trabajadores de la administración pública, que contempla un esquema de aumentos escalonados entre julio y diciembre, sumas mínimas garantizadas , una compensación por la diferencia entre la inflación y los aumentos otorgados durante el primer semestre y el compromiso de volver a revisar la evolución de los salarios frente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) .

La oferta fue dada a conocer en conferencia de prensa por Marcelo Delfor , secretario adjunto de ATE Santa Fe , y Jorge Molina , secretario general de UPCN Santa Fe , tras la reunión de la Paritaria Central .

Cómo es la propuesta salarial para el segundo semestre

Uno de los principales puntos del ofrecimiento es la compensación del desfasaje inflacionario registrado durante el primer semestre. Los dirigentes explicaron que la inflación acumulada fue del 17,1%, mientras que los aumentos salariales otorgados alcanzaron el 12,5% como porcentaje general. En ese marco, el Gobierno se comprometió a completar las diferencias para que ningún trabajador quede por debajo del 17,1% acumulado, abonando en los casos que corresponda el monto necesario para equiparar ese porcentaje.

Además, la propuesta contempla un esquema de incrementos mensuales para el período julio-diciembre:

Julio: 2%

Agosto: 1,8%

Septiembre: 1,7%

Octubre: 1,6%

Noviembre: 1,5%

Diciembre: 1,5%

Desde los gremios señalaron que este esquema representa un 10,1% de incremento porcentual para quienes perciben salarios por encima de los mínimos garantizados.

Los nuevos mínimos garantizados

Otro de los ejes de la propuesta son las sumas mínimas garantizadas, destinadas principalmente a las categorías salariales más bajas.

El esquema ofrecido es el siguiente:

Julio: $80.000 de mínimo garantizado.

de mínimo garantizado. Agosto y septiembre: $100.000 .

. Octubre y noviembre: $130.000 .

. Diciembre: $180.000.

Según explicaron Delfor y Molina, estos montos generan un impacto mayor en los salarios de las categorías inferiores, donde el incremento efectivo supera el 15% y, en algunos casos, alcanza entre 15,6% y 16% en el semestre.

Además, aclararon que el mínimo garantizado de diciembre tendrá incidencia en el cálculo del aguinaldo, incrementando el ingreso de los trabajadores.

Cláusula de revisión por inflación

Los representantes sindicales remarcaron que la propuesta mantiene el compromiso de revisar los salarios si la inflación vuelve a superar los incrementos acordados. "El Gobierno ya cumplió con la revisión correspondiente al primer semestre y ahora mantiene ese compromiso para la segunda parte del año", señalaron.

Durante la conferencia también se confirmó que el próximo 5 de agosto se realizará una reunión de la paritaria técnica, de la que participará el ministro de Economía provincial.

En ese encuentro se abordarán distintos reclamos laborales, entre ellos:

Titularizaciones en distintas áreas.

en distintas áreas. Regularización de trabajadores que subrogan cargos vacantes .

. Situación de los suplementos salariales .

. Otros planteos vinculados al sector de Salud, especialmente para el personal de enfermería.

Respecto del reclamo para que los trabajadores contratados que realizan tareas permanentes pasen a planta permanente, los gremios indicaron que el planteo fue aceptado por el Gobierno para su análisis, aunque todavía no existe una respuesta definitiva.

ATE y UPCN destacaron la mejora de la oferta

Consultados sobre si quedaron conformes con la propuesta, los dirigentes reconocieron que la negociación demandó varias reuniones y dos cuartos intermedios hasta alcanzar la oferta actual.

"Empezamos realmente con una propuesta muy inferior. Nos llevó mucho trabajo llegar a estos montos y, considerando el contexto económico tanto del sector público como del privado, creemos que es una propuesta considerable", expresaron.

Cuándo responderán los gremios

La propuesta será ahora analizada por los trabajadores. En el caso de UPCN, la consulta comenzó este martes y la votación finalizará el jueves al mediodía, momento en el que se conocerá la decisión de los afiliados.

Por su parte, ATE reunirá a su Consejo Directivo Provincial para definir el cronograma de consultas en toda la provincia antes de comunicar la resolución final.

Los dirigentes también confirmaron que la compensación del desfasaje inflacionario y los incrementos alcanzarán tanto a trabajadores activos como a jubilados y pensionados, conforme al mecanismo previsto por la Ley 6.915.

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