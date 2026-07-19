El Presidente de la Nación, ministros, senadores y diputados saludaron a La Scaloneta, luego de disputar la final por la Copa del Mundo.

Milei felicitó a la Selección: "Hasta el final con las botas puestas, Argentina siempre en lo alto"

Buenos Aires, 19 julio (NA) -- El presidente Javier Milei , miembros del Gabinete Nacional , además de senadores y diputados libertarios felicitaron a la Selección argentina, luego de la derrota de Argentina por la Copa del Mundo ante España .

"Muchas gracias Jugadores...!!! Hasta el final con las botas puestas. Argentina siempre en lo alto", publicó el mandatario argentino desde su cuenta de X, y que reposteó el canciller Pablo Quirno y la diputada nacional por La Libertad Avanza (LLA), Lilia Lemoine.