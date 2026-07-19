Uno Santa Fe | Información General | Milei

Milei felicitó a la Selección: "Hasta el final con las botas puestas, Argentina siempre en lo alto"

El Presidente de la Nación, ministros, senadores y diputados saludaron a La Scaloneta, luego de disputar la final por la Copa del Mundo.

19 de julio 2026 · 19:36hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Milei felicitó a la Selección: Hasta el final con las botas puestas

Milei felicitó a la Selección: "Hasta el final con las botas puestas, Argentina siempre en lo alto"

Buenos Aires, 19 julio (NA) -- El presidente Javier Milei, miembros del Gabinete Nacional, además de senadores y diputados libertarios felicitaron a la Selección argentina, luego de la derrota de Argentina por la Copa del Mundo ante España.

"Muchas gracias Jugadores...!!! Hasta el final con las botas puestas. Argentina siempre en lo alto", publicó el mandatario argentino desde su cuenta de X, y que reposteó el canciller Pablo Quirno y la diputada nacional por La Libertad Avanza (LLA), Lilia Lemoine.

Milei Selección
Noticias relacionadas
Milei recibe a legisladores en la Casa Rosada: busca una reforma clave en el Banco Central

Milei recibe a legisladores para reformar el BCRA y terminar con "la maquinita"

Milei recibe a legisladores en la Casa Rosada: busca una reforma clave en el Banco Central

Milei recibe a legisladores en la Casa Rosada: busca una reforma clave en el Banco Central

El gobernador Maximiliano Pullaro y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, mantuvieron un encuentro de trabajo en Casa Rosada para avanzar sobre temas de gestión. 

Pullaro calificó como "muy buena" la relación que mantiene con el gobierno de Milei

Javier Milei confirmó viaje a Brasil el 25 de julio para lanzar candidatura de Flavio Bolsonaro.

Javier Milei confirmó que viajará a Brasil para respaldar la candidatura de Flavio Bolsonaro

Lo último

El camino de España hacia el título en el Mundial 2026

El camino de España hacia el título en el Mundial 2026

Rodri ganó el Balón de Oro como mejor jugador del Mundial 2026

Rodri ganó el Balón de Oro como mejor jugador del Mundial 2026

Scaloni, hasta las lágrimas: el DT puso en duda su continuidad tras la derrota ante España

Scaloni, hasta las lágrimas: el DT puso en duda su continuidad tras la derrota ante España

Último Momento
El camino de España hacia el título en el Mundial 2026

El camino de España hacia el título en el Mundial 2026

Rodri ganó el Balón de Oro como mejor jugador del Mundial 2026

Rodri ganó el Balón de Oro como mejor jugador del Mundial 2026

Scaloni, hasta las lágrimas: el DT puso en duda su continuidad tras la derrota ante España

Scaloni, hasta las lágrimas: el DT puso en duda su continuidad tras la derrota ante España

Mbappé ganó la Bota de Oro y superó a Messi como el máximo goleador en Mundiales

Mbappé ganó la Bota de Oro y superó a Messi como el máximo goleador en Mundiales

Las lágrimas de Messi que conmovieron a todos tras la final del Mundial

Las lágrimas de Messi que conmovieron a todos tras la final del Mundial

Ovación
Scaloni, hasta las lágrimas: el DT puso en duda su continuidad tras la derrota ante España

Scaloni, hasta las lágrimas: el DT puso en duda su continuidad tras la derrota ante España

Argentina dejó el alma, pero España fue más y se coronó campeón del mundo por segunda vez

Argentina dejó el alma, pero España fue más y se coronó campeón del mundo por segunda vez

Las lágrimas de Messi que conmovieron a todos tras la final del Mundial

Las lágrimas de Messi que conmovieron a todos tras la final del Mundial

El uno por uno de Argentina en la final del Mundial ante España

El uno por uno de Argentina en la final del Mundial ante España

Messi sumó una nueva marca en la final del Mundial y superó un registro inédito

Messi sumó una nueva marca en la final del Mundial y superó un registro inédito

Policiales
Investigan el ataque a balazos contra una adolescente de 16 años en un comercio del microcentro santafesino

Investigan el ataque a balazos contra una adolescente de 16 años en un comercio del microcentro santafesino

La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Escenario
Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

14 de Julio: la Alianza Francesa de Santa Fe celebra los valores de la Revolución Francesa y renueva su compromiso con la comunidad

14 de Julio: la Alianza Francesa de Santa Fe celebra los valores de la Revolución Francesa y renueva su compromiso con la comunidad

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Noche de salsa en Demos: Plynkys Son y Artistas Invitados

Noche de salsa en Demos: Plynky's Son y Artistas Invitados