Este jueves sentís el envión de un mes nuevo con toda la fuerza, después de la claridad que ganaste ayer. En el trabajo, es el momento ideal para dar el primer paso hacia ese objetivo que definiste para octubre. En lo afectivo, tu energía renovada contagia a quien tenés cerca. Arrancá el mes con decisión, sin perder el foco recién encontrado.

Color: Rojo intenso

Rojo intenso Número: 1

1 Palabra clave: Renovación

Horóscopo diario gentileza

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Hoy sentís que octubre trae un aire fresco que te invita a soltar lo que ya no sirve de septiembre. En lo laboral, es buen momento para revisar objetivos y ajustar el rumbo con calma, sin apuro. En el amor, la estabilidad que sostuviste ayer te da terreno firme para un vínculo que crece de a poco. Dale la bienvenida al mes nuevo sin resistirte al cambio.

Claves del día:

Color: Verde primavera

Verde primavera Número: 16

16 Palabra clave: Cambio

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Este jueves tu mente se llena de ideas nuevas para el mes que arranca, después de la evaluación que hiciste ayer. En el trabajo, es buen momento para plantear un proyecto distinto con la claridad que trajiste de septiembre. En lo afectivo, esa conversación de ayer abre paso a una conexión más genuina hoy. Elegí bien en qué idea enfocarte primero.

Claves del día:

Color: Amarillo brillante

Amarillo brillante Número: 8

8 Palabra clave: Novedad

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Hoy sentís que octubre trae una energía distinta, más movida que la estabilidad de ayer, y eso te invita a salir un poco de tu zona conocida. En lo laboral, animate a proponer algo nuevo en vez de solo sostener lo habitual. En las relaciones, esa tranquilidad de ayer sigue siendo tu base, pero hoy podés abrirte un poco más. No tengas miedo de mostrarte distinto este mes.

Claves del día:

Color: Azul cielo

Azul cielo Número: 19

19 Palabra clave: Apertura

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Este jueves tu brillo se renueva con la energía de un mes nuevo, ideal para dar un paso que venías pensando desde septiembre. En el trabajo, es un buen día para pedir lo que merecés, con la seguridad que trajiste del cierre de mes. En el amor, tu pasión encuentra eco en quien tenés cerca si te animás a mostrarla sin filtros. Actuá hoy, arrancá octubre con todo.

Claves del día:

Color: Dorado brillante

Dorado brillante Número: 25

25 Palabra clave: Decisión

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Hoy tu método se combina con un poco más de audacia para encarar el mes nuevo, recién salido de tu propio mes de cumpleaños. En lo laboral, animate a proponer un cambio en vez de solo optimizar lo existente, aprovechando la organización que lograste ayer. En lo afectivo, mostrar entusiasmo por algo nuevo fortalece el vínculo. Confiá en que octubre puede traer avances distintos a los de septiembre.

Claves del día:

Color: Verde oliva claro

Verde oliva claro Número: 4

4 Palabra clave: Audacia

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Este jueves la calma de ayer se convierte en impulso constructivo para arrancar bien el mes, todavía en pleno festejo de tu estación. En el trabajo, es buen momento para tomar una decisión que venías postergando, con la claridad que trae octubre. En el amor, la armonía sostenida te da base para profundizar el vínculo con más confianza. Confiá en tu criterio para encarar este nuevo ciclo.

Claves del día:

Color: Rosa fucsia suave

Rosa fucsia suave Número: 11

11 Palabra clave: Determinación

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Hoy tu intensidad encuentra un canal más expresivo con la llegada de octubre, después del progreso silencioso de estos días. En lo laboral, es buen momento para mostrar los resultados de lo que veniste trabajando durante septiembre. En las relaciones, animate a compartir lo que sentís en vez de guardártelo. El mes nuevo te invita a soltar un poco el control.

Claves del día:

Color: Rojo oscuro

Rojo oscuro Número: 21

21 Palabra clave: Expresión

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Este jueves tu energía exploradora se dispara con la llegada del mes nuevo, y esta vez con un plan más definido que antes. En el trabajo, es el momento ideal para dar seguimiento concreto a ese objetivo que definiste ayer. En el amor, tu entusiasmo contagia, pero recordá cumplir lo que prometés este mes. Aprovechá el impulso de octubre para avanzar en algo que te importa de verdad.

Claves del día:

Color: Amatista

Amatista Número: 3

3 Palabra clave: Avance

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Hoy te animás a dar un paso que combina tu disciplina habitual con algo más de riesgo, en sintonía con la energía de un mes nuevo. En lo laboral, es buen día para asumir un desafío que antes hubieras evitado por precaución. En lo afectivo, mostrar tu costado más espontáneo sorprende gratamente a quien tenés cerca. Octubre te invita a soltar un poco el control.

Claves del día:

Color: Marrón cobre

Marrón cobre Número: 14

14 Palabra clave: Riesgo

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Este jueves tus ideas encuentran el impulso que necesitaban para pasar de la teoría a la acción con el mes nuevo. En el trabajo, es buen momento para llevar adelante ese proyecto distinto que planteaste ayer, ahora con pasos concretos. En el amor, tu autenticidad es justo lo que atrae a quien te rodea. Animate a mostrar tu costado más apasionado este octubre.

Claves del día:

Color: Violeta eléctrico

Violeta eléctrico Número: 28

28 Palabra clave: Acción

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Este jueves tu intuición se combina con más energía que en días anteriores, empujándote a actuar en este mes nuevo en vez de solo observar. En lo laboral, confiar en una corazonada y moverte con decisión te da buenos resultados. En las relaciones, animate a expresar lo que sentís sin filtrarlo tanto. Dejá que la sensibilidad de octubre se traduzca en gestos concretos.

Claves del día: