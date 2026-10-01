Tiempo en Santa Fe: jueves nublado, temperaturas en descenso y posibles lluvias durante el fin de semana

El comienzo de este jueves e n la ciudad de Santa Fe fue con una jornada nublada y con una temperatura de 12.8º a las 8 de la mañana y una m áxima prevista de 21° . Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL , las condiciones son estables. En el día de la fecha, se mantiene el lento ingreso de la masa de aire frío, proveniente desde el sur/suroeste del continente, y con ello la potenciación del sistema estable en la región, no obstante esta situación, la configuración que adoptan las masas de aire en los distintos niveles de la troposfera permite la posible ocurrencia de algunos eventos de lluvias débiles y dispersas tanto durante las primeras horas de la jornada de hoy, como durante la mañana del sábado .

Viernes con cielo mayormente despejado, con nubosidad variable en aumento hacia la tarde y la noche con condiciones estables, con tendencia a inestabilizarse rápidamente. Temperaturas en suave descenso de las mínimas, 11º y poco cambio de las máximas, 23º. Vientos leves a moderados del sector noreste, incrementando su intensidad por momentos, sobre todo hacia la tarde o tarde/noche.

En tanto para el fin de semana se espera un sábado con cielo nublado a parcialmente nublado, con algunos mejoramientos temporales, sobre todo hacia la tarde/noche o la noche con condiciones inestables, con tendencia a mejorar y posibles lluvias débiles y dispersas durante la madrugada y la mañana. Temperaturas en suave ascenso de las mínimas, 14º y poco cambio de las máximas, 22º. Vientos moderados a regulares del sector noreste, cambiando a leves de direcciones variables.

Por último se espera un domingo con cielo mayormente despejado, con nubosidad en aumento hacia la tarde y la tarde/noche y con condiciones estables a relativamente estables. Temperaturas en suave descenso de las mínimas, 11º y poco cambio de las máximas, 23º. Vientos leves a moderados de direcciones variables, prevaleciendo del sector este.

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