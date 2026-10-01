La gripe se adelantó y Argentina ya registra casi un millón de casos en 2026

El Ministerio de Salud informó 992.803 casos de Enfermedad Tipo Influenza (ETI) en lo que va de 2026, la cifra acumulada más alta de los últimos diez años. Además, se notificaron 122.808 casos de neumonía.

La Argentina atraviesa la mayor ola de cuadros respiratorios de la última década . Según el último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) , publicado por el Ministerio de Salud de la Nación, en lo que va de 2026 se registraron casi un millón de notificaciones por Enfermedad Tipo Influenza (ETI) , la cifra acumulada más alta para este período entre 2016 y 2026.

Este volumen histórico de notificaciones estaría impulsado principalmente por un adelanto de tres semanas en la circulación habitual de los virus respiratorios , en un contexto en el que también se mantiene la vigilancia sobre más de 122.000 casos de neumonía .

El BEN correspondiente a la semana epidemiológica (SE) 37 informó que, entre las SE 34 y 36, se notificaron 71.802 nuevos casos de Enfermedad Tipo Influenza (ETI). De esta manera, el total acumulado en lo que va del año asciende a 992.803 casos, lo que representa el mayor número de notificaciones de los últimos diez años.

Además, durante las últimas dos semanas analizadas se notificaron 9.167 nuevos casos de neumonía, mientras que el acumulado anual alcanza los 122.808 casos, con una incidencia acumulada de 264,3 casos cada 100.000 habitantes.

Desde la cartera sanitaria nacional recordaron que la vacunación es la principal herramienta para reducir las complicaciones, hospitalizaciones y muertes entre los grupos considerados de mayor riesgo.

Qué es la Enfermedad Tipo Influenza

Según el informe, la Enfermedad Tipo Influenza (ETI) es un cuadro clínico que presenta fiebre de 38 °C o más, tos y dolor de cabeza, acompañado de otros síntomas como dolor de garganta, congestión nasal y dolores musculares.

Si bien el número de notificaciones registrado este año es el más alto del período analizado, el informe advierte que este comportamiento puede estar relacionado con el adelanto de tres semanas de la temporada de circulación de virus respiratorios registrado durante 2026.

Las notificaciones de ETI se mantuvieron dentro de los niveles esperados hasta la SE 9. Luego comenzó a registrarse un incremento de los casos que se extendió hasta la SE 22. Posteriormente, se produjo un descenso hasta la SE 32 y, desde entonces, se observa un ligero repunte semanal en las notificaciones.

Neumonía: más de 122.000 casos en el año

En relación con la neumonía, durante las últimas dos semanas analizadas se notificaron 9.167 nuevos casos, con un total acumulado de 122.808 casos en 2026.

Luego del pico registrado durante las SE 21 y 22, las notificaciones comenzaron a descender y desde entonces se mantienen con ligeras oscilaciones.

Bronquiolitis en menores de 2 años

En el caso de la bronquiolitis en menores de 2 años, el BEN registró un descenso de la curva de casos semanales a partir de la SE 34.

Entre las SE 34 y 36 se notificaron 10.329 nuevos casos, mientras que el acumulado en lo que va de 2026 asciende a 108.433 casos, con una incidencia acumulada de 7.497,2 casos cada 100.000 habitantes.

Las notificaciones semanales presentan un descenso marcado respecto de los registros históricos y se mantienen en zona de éxito desde la SE 21, de acuerdo con los parámetros utilizados en la vigilancia epidemiológica.

Influenza, VSR y coronavirus

En la vigilancia centinela ambulatoria, durante las últimas cuatro semanas analizadas se notificaron 11 casos de influenza, 22 menos que en el período anterior. La positividad fue del 26,2%, con predominio de influenza B.

A su vez, se detectaron 23 casos positivos de virus sincicial respiratorio (VSR) entre las 350 muestras estudiadas.

Las detecciones de VSR fueron esporádicas hasta la SE 20. A partir de la SE 24 comenzó a observarse una tendencia ascendente que continúa, aunque en niveles de baja magnitud.

En cuanto al SARS-CoV-2, no se registraron casos positivos entre las 165 muestras procesadas durante el período analizado.

Virus respiratorios en pacientes internados

En la vigilancia de infección respiratoria aguda grave (IRAG) en pacientes internados, durante las últimas cuatro semanas analizadas se notificaron 297 casos positivos de VSR entre 892 casos estudiados para los tres virus priorizados.

Le siguieron influenza, con 47 casos, y SARS-CoV-2, con 6 casos.

Además, se registraron 4 codetecciones de SARS-CoV-2 y VSR y 1 codetección de influenza y VSR.