Uno Santa Fe | Información General | Horóscopo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este jueves 24 de septiembre

24 de septiembre 2026 · 07:13hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Horóscopo Libra

UNO Santa Fe

Horóscopo Libra

Horóscopo para este jueves 24 de septiembre de 2026:

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Después del ajuste de ayer, hoy te conviene sumar a otros al rumbo que ya corregiste. En el trabajo, una colaboración puede sostener mejor lo avanzado que seguir empujando solo. En lo afectivo, el compromiso que se consolidó ayer se fortalece hoy con un gesto concreto, no solo con palabras. Bajá un poco la independencia y dejate acompañar.

Claves del día:

  • Color: Rojo coral
  • Número: 8
  • Palabra clave: Alianza
El horóscopo diario

El horóscopo diario

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Este jueves tu generosidad se activa después de una semana de consolidar avances propios. En lo laboral, una buena conexión con un colega puede abrirte una oportunidad concreta. En el amor, el paso más firme que diste ayer se sostiene hoy con un gesto de cuidado mutuo. Disfrutá de compartir lo construido en esta primavera.

Claves del día:

  • Color: Verde jade
  • Número: 17
  • Palabra clave: Generosidad

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Hoy tu don de la palabra encuentra el escenario perfecto después de la claridad que ganaste ayer. En el trabajo, el intercambio con otros te da una perspectiva que solo no hubieras encontrado. En lo afectivo, la conversación que tomó forma ayer se profundiza hoy con más naturalidad. Sumá a otros a tus planes primaverales.

Claves del día:

  • Color: Amarillo cálido
  • Número: 11
  • Palabra clave: Intercambio

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Este jueves tu capacidad de cuidar a otros se combina con la posibilidad de recibir ese mismo cuidado. En lo laboral, trabajar en equipo alivia una carga que venías sosteniendo solo esta semana. En las relaciones, la cercanía que disfrutaste ayer se sostiene hoy con un pedido simple. Dejarte ayudar hoy es equilibrio, no debilidad.

Claves del día:

  • Color: Azul acero
  • Número: 23
  • Palabra clave: Reciprocidad

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Hoy tu magnetismo atrae colaboraciones interesantes después de una semana donde ya mostraste resultados concretos. En el trabajo, compartir el protagonismo con tu equipo fortalece lo logrado hasta ahora. En el amor, celebrar los logros del otro con la misma pasión que los propios profundiza el vínculo. Hacé lugar para que brille alguien más hoy.

Claves del día:

  • Color: Dorado cálido
  • Número: 4
  • Palabra clave: Generosidad

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Este jueves delegar se vuelve tu mejor herramienta después de una semana de sostener todo con precisión. En lo laboral, confiar una tarea a otro libera tiempo para lo que realmente requiere tu atención. En lo afectivo, aceptar ayuda sin sentir que debés algo a cambio te va a hacer bien. No todo tiene que salir de vos hoy.

Claves del día:

  • Color: Verde eucalipto
  • Número: 20
  • Palabra clave: Delegar

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Hoy tu talento natural para conectar personas encuentra su mejor versión, con el equilibrio primaveral que sostuviste toda la semana como base. En el trabajo, mediar o unir posturas distintas te posiciona como alguien clave en el equipo. En el amor, la armonía consolidada ayer se profundiza hoy con un gesto recíproco. Disfrutá de dar y recibir en partes iguales.

Claves del día:

  • Color: Rosa antiguo
  • Número: 26
  • Palabra clave: Reciprocidad

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Este jueves te cuesta un poco abrirte a otros después de una semana de foco intenso, pero hacerlo te trae beneficios concretos. En lo laboral, una colaboración estratégica puede potenciar el progreso que veniste sosteniendo. En las relaciones, bajar la guardia con alguien de confianza fortalece un vínculo que ya viene profundo. No todo necesita resolverse en soledad hoy.

Claves del día:

  • Color: Ciruela
  • Número: 13
  • Palabra clave: Confianza

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Hoy compartir tu idea, ya con forma concreta después de esta semana, le suma fuerza real. En el trabajo, sumar aliados a un proyecto lo hace más sólido y menos disperso. En el amor, tu entusiasmo primaveral se multiplica cuando lo compartís con quien tenés cerca. Invitá a otros a sumarse a tu visión hoy.

Claves del día:

  • Color: Púrpura
  • Número: 29
  • Palabra clave: Alianza

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Este jueves reconocer el trabajo de tu equipo, y no solo el propio, te da mejores resultados que cargar con todo solo esta semana. En lo laboral, delegar responsabilidades libera espacio para enfocarte en lo estratégico. En lo afectivo, agradecer en voz alta lo que el otro hace por vos fortalece el vínculo más de lo que imaginás. Compartí el mérito hoy.

Claves del día:

  • Color: Marrón tierra
  • Número: 5
  • Palabra clave: Gratitud

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Hoy tu red de contactos y amistades cobra protagonismo, trayendo oportunidades que no esperabas después de sostener tu autenticidad toda la semana. En el trabajo, una idea colectiva rinde más que la que venías desarrollando solo. En el amor, tu grupo cercano también nutre tus vínculos afectivos hoy. Salí de tu individualidad y sumate a lo colectivo.

Claves del día:

  • Color: Azul índigo
  • Número: 21
  • Palabra clave: Comunidad

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Este jueves tu empatía encuentra un canal más recíproco que en otros días: te dejás cuidar tanto como cuidás, después de confiar en tu intuición toda la semana. En lo laboral, una colaboración fluida te da resultados sin el desgaste habitual de hacerlo solo. En las relaciones, un intercambio sincero de sentimientos fortalece el vínculo hoy. Dejá que otros también te sostengan a vos.

Claves del día:

  • Color: Azul marino suave
  • Número: 16
  • Palabra clave: Sostén mutuo

Horóscopo jueves septiembre
Noticias relacionadas
Horóscopo Virgo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo Virgo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo Virgo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo Virgo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Lo último

Uruguay cayó frente a Japón en el debut como entrenador de Forlán

Uruguay cayó frente a Japón en el debut como entrenador de Forlán

Estrenaron la canción oficial para la visita del Papa León XIV a la Argentina

Estrenaron la canción oficial para la visita del Papa León XIV a la Argentina

Colapinto mejoró en Bakú y terminó 11° en la segunda práctica

Colapinto mejoró en Bakú y terminó 11° en la segunda práctica

Último Momento
Uruguay cayó frente a Japón en el debut como entrenador de Forlán

Uruguay cayó frente a Japón en el debut como entrenador de Forlán

Estrenaron la canción oficial para la visita del Papa León XIV a la Argentina

Estrenaron la canción oficial para la visita del Papa León XIV a la Argentina

Colapinto mejoró en Bakú y terminó 11° en la segunda práctica

Colapinto mejoró en Bakú y terminó 11° en la segunda práctica

Condenaron a 13 años de cárcel a un hombre por abusar de dos familiares en Santa Fe

Condenaron a 13 años de cárcel a un hombre por abusar de dos familiares en Santa Fe

En su debut como DT de Ecuador, Gallardo sufrió una dura derrota

En su debut como DT de Ecuador, Gallardo sufrió una dura derrota

Ovación
Kimberley renovó autoridades e Iván Udrizard continuará como presidente hasta 2028

Kimberley renovó autoridades e Iván Udrizard continuará como presidente hasta 2028

Juan Siemienczuk y el nuevo desafío de Unión en la Liga Argentina: Buscaremos competir

Juan Siemienczuk y el nuevo desafío de Unión en la Liga Argentina: "Buscaremos competir"

Colapinto mejoró en Bakú y terminó 11° en la segunda práctica

Colapinto mejoró en Bakú y terminó 11° en la segunda práctica

En su debut como DT de Ecuador, Gallardo sufrió una dura derrota

En su debut como DT de Ecuador, Gallardo sufrió una dura derrota

Se puso en marcha la 6° fecha del Clausura Lautaro Fagioli

Se puso en marcha la 6° fecha del Clausura Lautaro Fagioli

Policiales
Intentó robar, cayó de un poste y terminó con un grave traumatismo de cráneo: su hermano quedó preso

Intentó robar, cayó de un poste y terminó con un grave traumatismo de cráneo: su hermano quedó preso

Rosario: secuestraron un arsenal con siete armas de guerra y 117 balas en barrio Las Flores

Rosario: secuestraron un arsenal con siete armas de guerra y 117 balas en barrio Las Flores

Emboscada y homicidio en barrio San Agustín: mataron de tres balazos a un joven de 19 años en la vía pública

Emboscada y homicidio en barrio San Agustín: mataron de tres balazos a un joven de 19 años en la vía pública

Escenario
Semana del Cine Santafesino: cuándo es, dónde se realiza y toda la programación

Semana del Cine Santafesino: cuándo es, dónde se realiza y toda la programación

Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour Así Vivir

Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour "Así Vivir"

La gran fiesta ricotera llega a Tribus de la mano de Superlógico

La gran fiesta ricotera llega a Tribus de la mano de Superlógico

Sig Ragga y Hugo y Los Gemelos se unen para una cumbre de la música santafesina en Tribus

Sig Ragga y Hugo y Los Gemelos se unen para una cumbre de la música santafesina en Tribus

Solange se consagró ganadora de Gran Hermano 2026

Solange se consagró ganadora de Gran Hermano 2026