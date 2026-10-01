Unión prepara su visita a Boca y Ludueña avisó: "Tenemos que salir a buscar los tres puntos"

Juan Pablo Ludueña habló antes del duelo en La Bombonera, destacó el trabajo del plantel y aseguró que Unión afrontará el partido como una verdadera final.

Unión ultima detalles para visitar a Boca este viernes, desde las 21.30, en La Bombonera. En la previa, Juan Pablo Ludueña habló en Unión Play, sobre el desafío que tendrá el Tatengue, destacó la preparación realizada durante la semana y dejó en claro que el objetivo será regresar a Santa Fe con los tres puntos.

Ludueña puso el foco en Boca y en la necesidad de ganar

Para el defensor rojiblanco, el escenario y la importancia del rival hacen que el encuentro tenga un significado particular, aunque puertas adentro del plantel intentan mantener la misma metodología de trabajo que durante toda la temporada.

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“Para nosotros todos los partidos son una final. Más que todo este partido, que estamos casi obligados a ganar porque necesitamos los tres puntos. Además es Boca, así que es un partido muy importante”, sostuvo Ludueña en Unión Play.

El marcador central también explicó que enfrentar a uno de los equipos más importantes del fútbol argentino no modifica la manera en la que Unión encara la semana.

“Está bien que es Boca, es un equipo grande, pero en todas las semanas nos preparamos igual y trataremos de sumar de a tres el viernes”, afirmó.

Dentro del análisis previo aparece inevitablemente Leandro Paredes. El campeón del mundo será uno de los futbolistas que Unión deberá controlar y Ludueña reconoció la jerarquía del mediocampista.

“Todos sabemos lo que significa Paredes. Es un muy buen jugador, es un campeón del mundo. Vamos a tratar, con nuestras armas, de controlarlo un poco a él y hacer lo que tenemos que hacer nosotros”, explicó.

Otro aspecto que el defensor marcó como importante es la pelota parada. Boca cuenta con jugadores de buen juego aéreo y Unión trabajó durante la semana para evitar sufrir en ese tipo de acciones.

“Boca es muy fuerte en lo aéreo, pero eso lo venimos trabajando y vamos a tratar de hacer lo que venimos entrenando”, señaló.

El antecedente que Unión quiere utilizar como aprendizaje

Ludueña también tuvo presente el último enfrentamiento entre ambos equipos en La Bombonera. Unión consiguió ponerse en ventaja en aquella oportunidad, pero no pudo sostener el resultado hasta el final.

“Fue un partido muy bueno de nosotros. Creo que nos empataron de pelota parada, si no me equivoco. Pero esas cosas son las que tenemos que mejorar y que las venimos trabajando muy bien”, recordó.

El defensor entiende que aquel partido puede servir como referencia para corregir errores, aunque sabe que el compromiso del viernes tendrá sus propias particularidades.

En lo personal, Ludueña atraviesa un momento de confianza y valoró especialmente el respaldo que recibe de sus compañeros y del cuerpo técnico.

“Vengo muy bien, con bastante confianza, gracias al cuerpo técnico y a mis compañeros, que ellos son los principales que me la dan. Tengo cosas que mejorar, como cualquier otro, pero vengo bien y trato de hacerlo mejor”, contó.

También recordó una de las escenas más importantes de su carrera: el gol que convirtió frente a Platense, que significó su primer tanto en Primera División. El festejo tuvo una dedicatoria especial para su mamá.

“Fue algo muy importante para mí. Fue algo que lo soñé siempre”, expresó.

Ludueña, que llegó a Unión en 2019 y debutó en Primera el 3 de marzo de 2023, también resaltó el clima que existe dentro del plantel.

“Más que todo, el grupo. Al que le toque, siempre vamos para arriba, siempre apoyando al compañero. Es un grupo muy, muy sano y que siempre entrega el corazón”, destacó.

Respecto de la pelea por la clasificación, el defensor evitó proyectarse demasiado y aseguró que el plantel prefiere enfocarse en cada compromiso sin adelantarse a las cuentas finales.

“Tratamos de no irnos tan lejos. Tratamos de enfrentar partido a partido y, ya finalizando, seguro vamos a estar viendo cómo estamos”, manifestó.

Así, Unión transita las últimas horas antes de uno de los partidos más exigentes del calendario. Boca lo espera en La Bombonera y Ludueña resumió la trascendencia del desafío con una frase que refleja el momento del Tatengue: “El viernes tenemos una final”.