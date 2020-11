ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Observación y uso del intelecto ante situaciones que se disparan en el área de las actividades. Cuidarse de dichos ajenos y proteger sus afectos, es de importancia clave en este día con vaivenes. El Sol brilla, aún detrás de las nubes.

Momento: de color caoba.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Situaciones de roces que no suman ni restan en lo que concierne a las tareas que deben realizar. Respuestas que no estarían llegando hoy, sin significar que las gestiones que ustedes realizan estén sin moverse. Paciencia y esperanzas varias.

Momento: de color de color esmeralda.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Advertencia en cuanto a trámites de importancia, o reuniones de importancia. Busquen esquivar reacciones o malas interpretaciones. No todos pueden entendernos, simplemente busquen armonizarse sin chocar. Amor real.

Momento: de color amarillo.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

La cercanía resolverá problemas que tienen tiempo con personas de sus entornos. Es mejor siempre poder resolver a terminar vínculos amistosos. Atención. Las cuestiones financieras algo complicadas pero sin estar desamparados.

Momento: de color celeste.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Es importante ver cómo van a resolver problemas de cierto tiempo. Hay vetas nuevas que avivan la esperanza en el plano afectivo. Es gradual el crecimiento en el área de las actividades, las cosas les van a llegar como esperan leoninos.

Momento: de color marrón dorado.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

A veces las estructuras inamovibles de pensamiento, nos lleva a tener conflicto, incluso con nosotros mismos. La elasticidad, es necesaria, alivia, aliviana y protege de molestia. Aprender a resolver las cosas desde otro punto de vista.

Momento: de color lila.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

En el horizonte próximo para algunos librianos llegan buenas noticias en el plano de las actividades. Quienes estén trabajando verán asentadas sus posiciones. Sostener relaciones afectivas en las que es desigual el objetivo, habrá que revisar.

Momento: de color azul profundo.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

No anclen sus ambiciones, razonen que no todo es fácil en la vida y que los esfuerzos que se realicen en pos de nuestros sueños, es maravilloso. Surgen como el Ave Fénix escorpianos, es su característica. No pierdan la paz ni la esperanza, nunca.

Momento: de color de color violeta.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Estar de acuerdo no siempre es fácil. Día de mediaciones y de diálogos intensos en el plano laboral. Sepan aceptar las propuestas que vengan y busquen el mejor lado de las mismas. Amor compenetrado y con ansias constantes. Viento en popa.

Momento: de color oro.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Verán venir conversaciones esperadas con mucha posibilidad y propuestas de cambio. Recordar que las cosas llegan es alentador. Llamados de allegados que les darían alegría. Procuren hacer entrenamiento físico.

Momento: de color zafiro.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Sonrisas múltiples en este día de mucha seducción y coqueteos nuevos que les darán una inyección de adrenalina. Nuevas personas podrían aparecer en la vida de aquellos que estén sin pareja. Planificaciones en el hogar, cambios.

Momento: de color vino.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Noticia esperada en el plano financiero que les dará un alivio importante. Piscianos siempre es bueno ir al médico, aquellos que hace tiempo que no van, háganlo. Cuidarse es quererse sin duda y también es querer a quienes nos aman.

Momento: de color rosa.