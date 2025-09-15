Uno Santa Fe | Información General | Horóscopo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este lunes 15 de septiembre

15 de septiembre 2025 · 07:23hs
Horóscopo Virgo 2025

UNO Santa Fe

Horóscopo Virgo 2025

Horóscopo del lunes 15 de septiembre de 2025

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

La semana arranca con energía y decisión. Buen día para iniciar proyectos y tomar la delantera en el trabajo.

horoscopo.jpg
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

El lunes se presenta estable, ideal para enfocarte en lo práctico y ordenar temas económicos.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

La comunicación será tu fuerte: una charla puede abrirte nuevas oportunidades. Buen día para contactos.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Empezás la semana con sensibilidad extra. Prestá atención a tu intuición, que será tu mejor guía.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Tu carisma se potencia y te da protagonismo. En lo laboral, tus ideas pueden destacarse.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Lunes ideal para organizar tareas y planificar. Tu mente estará clara y productiva.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Buscá equilibrio en la jornada: evitá tensiones y priorizá tu bienestar personal.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Tu intuición te marcará el rumbo en una decisión importante. Energía favorable para los cambios.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

El entusiasmo te impulsa a encarar nuevos planes. Día propicio para proyectar viajes o estudios.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

El lunes trae foco en lo laboral: podés resolver un pendiente que te preocupaba.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

La creatividad se activa y podés sorprender con tus ideas. Jornada favorable para la innovación.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Día para la introspección y el cuidado emocional. Evitá cargar con problemas ajenos.

Horóscopo lunes septiembre
Noticias relacionadas
Horóscopo Virgo 2025

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo Virgo 2025

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo Virgo 2025

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo Virgo 2025

Horóscopo: predicciones signo por signo

Lo último

Santa Fe, con 139 medallas hizo podio en los Jadar 2025

Santa Fe, con 139 medallas hizo podio en los Jadar 2025

Cómo está la demanda de hombres en Argentina para realizarse una vasectomía, o para revertirla

Cómo está la demanda de hombres en Argentina para realizarse una vasectomía, o para revertirla

Vos podés papá: el conmovedor mensaje de apoyo de las hijas de Thiago Medina luego del accidente

"Vos podés papá": el conmovedor mensaje de apoyo de las hijas de Thiago Medina luego del accidente

Último Momento
Santa Fe, con 139 medallas hizo podio en los Jadar 2025

Santa Fe, con 139 medallas hizo podio en los Jadar 2025

Cómo está la demanda de hombres en Argentina para realizarse una vasectomía, o para revertirla

Cómo está la demanda de hombres en Argentina para realizarse una vasectomía, o para revertirla

Vos podés papá: el conmovedor mensaje de apoyo de las hijas de Thiago Medina luego del accidente

"Vos podés papá": el conmovedor mensaje de apoyo de las hijas de Thiago Medina luego del accidente

Disparos en la plaza Colón desde una moto: un kiosco fue blanco de un ataque a plena luz del día

Disparos en la plaza Colón desde una moto: un kiosco fue blanco de un ataque a plena luz del día

Unión, con la confianza en alza ya le apunta a Independiente Rivadavia

Unión, con la confianza en alza ya le apunta a Independiente Rivadavia

Ovación
Posiciones: Unión dio un paso gigante en su lucha por la permanencia y se anima a soñar

Posiciones: Unión dio un paso gigante en su lucha por la permanencia y se anima a soñar

Alpine y Colapinto, al límite: riesgo de sanción por el motor en la Fórmula 1

Alpine y Colapinto, al límite: riesgo de sanción por el motor en la Fórmula 1

Se completó la segunda fecha del Clausura Norberto Serenotti

Se completó la segunda fecha del Clausura Norberto Serenotti

Social Lux se coronó en la Copa Santa Fe del fútbol femenino

Social Lux se coronó en la Copa Santa Fe del fútbol femenino

Así será la semana del Torneo Oficial Prefederal y la A2

Así será la semana del Torneo Oficial Prefederal y la A2

Policiales
Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Agenda Santa Fe: vuelve la Noche de los Museos y se suman diversas propuestas

Agenda Santa Fe: vuelve la "Noche de los Museos" y se suman diversas propuestas

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con Cuerpo Adentro

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con "Cuerpo Adentro"

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional