Infierno Rojo: Maratea admitió que recibirá un 5% y lo acusaron de "lavar guita"

El influencer Santiago Maratea, intermediario de la colecta por Independiente, admitió este sábado en sus redes sociales que se llevará un 5% de la recaudación final , que tiene como objetivo reunir el pasivo de la institución, estimado en 20 millones de dólares , pese a que había dicho que no se iba a quedar con nada en la conferencia de prensa brindada el jueves. Entre tanto, el ex presidente del Rojo Andrés Ducatenzeiler acusó al influencer de lavado de dinero.

“Yo me llevo el cinco por ciento. El resto de los gastos, no los sé. Se los averiguo. O sea el costo de los abogados, contadores y trámites. Estoy tan sorpresa como todos ustedes. Si juntásemos $ 8.800 millones, yo ganaría 400 millones. Es una locura. Me dijeron «vos tenés que decir que es una obligación legal», debo decir que estoy sorpresa. Me enteré de esto al firmar”, comentó Maratea a través de un video en el que admitió que estaba absolutamente sorprendido por ese porcentaje que debería percibir al haber firmado el fideicomiso de salvataje del Rojo de Avellaneda.