Como es habitual te acercamos el horóscopo para este viernes 8 de mayo

Es un día de revelaciones. La Luna en Escorpio activa tu zona de recursos compartidos y transformación. Podrías recibir noticias sobre un dinero pendiente o una inversión. En el amor, la intensidad será la clave: evita los juegos de poder y apuesta por la vulnerabilidad. Consejo: No fuerces situaciones que necesitan tiempo.

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Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

El foco está puesto en tus relaciones de pareja o socios. Es un momento ideal para tener esa charla profunda que venías postergando. Tu regente, Venus, te brinda la diplomacia necesaria para llegar a acuerdos beneficiosos. Consejo: Escucha lo que no se dice con palabras.

Gemini (21 de mayo - 20 de junio)

Tu rutina diaria y tu salud pasan al primer plano. Los astros te impulsan a dejar atrás un hábito que drena tu energía. En el trabajo, tu capacidad analítica estará muy afilada, permitiéndote resolver problemas complejos con una precisión quirúrgica. Consejo: Prioriza tu descanso físico.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Viernes de magnetismo y creatividad. Te sentirás con ganas de expresar lo que hay en tu corazón, ya sea a través de un proyecto artístico o de una salida especial. Si estás soltero, alguien con una personalidad enigmática podría llamar poderosamente tu atención. Consejo: Permítete brillar sin timidez.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

La energía se repliega hacia el hogar y la familia. Sentirás la necesidad de refugiarte en tu espacio personal y conectar con tus raíces. Es un excelente día para realizar limpiezas energéticas en tu casa o simplemente disfrutar del silencio. Consejo: Tu casa es tu templo, cuídala hoy más que nunca.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Tu palabra tiene peso y poder hoy. Es un momento excelente para ventas, presentaciones o para escribir eso que tienes pendiente. Sin embargo, ten cuidado con la tendencia a ser demasiado crítico o tajante al expresarte. Consejo: Usa tu inteligencia para construir, no para juzgar.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Día para enfocarte en tus finanzas y tu sentido de valor personal. Podrías sentir el impulso de hacer una compra importante; asegúrate de que sea algo que realmente necesites. En lo emocional, buscas estabilidad y seguridad por encima de la aventura. Consejo: Valora lo que ya tienes antes de buscar más.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Con la Luna en tu signo, tus emociones están a flor de piel, pero también tu intuición. Estás en un momento de renovación personal. Lo que decidas soltar hoy no volverá, dejando espacio para una versión de ti más auténtica y poderosa. Consejo: Confía plenamente en tus pálpitos.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Es un viernes de introspección y cierre de ciclos. Puede que sientas menos energía social de lo habitual, y está bien. Tu subconsciente está trabajando horas extra, así que presta atención a tus sueños o a los mensajes que recibas en momentos de calma. Consejo: El silencio también es una respuesta.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Tus amistades y grupos sociales cobran relevancia. Es un buen día para el networking o para participar en actividades comunitarias. Un amigo podría confiarte un secreto importante o pedirte un consejo que solo tu sensatez puede dar. Consejo: Fortalece tus redes de apoyo.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Tu carrera profesional recibe un impulso de visibilidad. Tus superiores o personas de influencia están observando tu desempeño. No temas mostrar tu ambición, siempre y cuando mantengas la ética que te caracteriza. Éxito en metas a largo plazo. Consejo: Mantén la vista en la cima.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

La sed de aventura y conocimiento se despierta. Es un día ideal para planificar un viaje, comenzar un curso o sumergirte en lecturas filosóficas. Tu mente necesita expandirse más allá de los límites cotidianos. Consejo: Abre tu mundo a nuevas perspectivas.