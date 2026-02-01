Uno Santa Fe | Información General | Inflación

Inflación de enero: los alimentos vuelven a presionar y estiman que el índice cerraría por encima del 2%

Las consultoras estiman un piso del 2,2% impulsado por carnes, verduras y aceites. Advierten una aceleración en la última semana pese a la calma cambiaria.

1 de febrero 2026 · 17:51hs
Inflación de enero: los alimentos vuelven a presionar y estiman que el índice cerraría por encima del 2%

Relevamientos privados coinciden en que la inflación de enero se ubicará por encima del 2%, traccionada nuevamente por los aumentos en alimentos y bebidas, que no logran perforar el piso pese a la estabilidad macroeconómica y cambiaria.

Los informes de las últimas semanas detectaron una aceleración de precios hacia el cierre del mes, concentrada en productos frescos y bienes de demanda inelástica. Si bien no hubo saltos abruptos, el "goteo" constante en góndolas, especialmente en carnes, verduras y aceites, fue suficiente para mantener la presión sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Qué dicen las consultoras sobre la inflación de enero

Las proyecciones privadas muestran un consenso en torno al 2,5%, con matices según la metodología:

  • Econviews: Proyectó la suba más alta, con un 2,8%.
  • LCG: Estimó un 2,5%, destacando la incidencia del encarecimiento de la carne.
  • Almaceneros de Córdoba: Calculó una variación de entre 2,4% y 2,5%.
  • Equilibra: Ubicó el índice en 2,2%.
  • IPC Online Bahía Blanca: Fue el más optimista, con un registro cercano al 1,9%.

Núcleos duros y cambio de canasta

El fenómeno responde a una inflación que "conserva núcleos duros" en la canasta básica. Aunque hubo factores que ayudaron a moderar el índice —como bajas estacionales en algunas verduras, ajustes suaves en lácteos y la estabilidad en precios regulados como combustibles—, el peso de los alimentos frescos fue determinante.

El escenario de febrero traerá una novedad técnica clave: el INDEC comenzará a medir la inflación con una nueva canasta de bienes y servicios. Esta actualización, ajustada a hábitos de consumo más recientes, le dará mayor ponderación a los servicios y reducirá la incidencia relativa de los alimentos, lo que podría modificar la lectura estadística de la inflación en los próximos meses.

