Uno de los puntos centrales del reclamo es la comisión que retiene la empresa, que según los choferes ronda el 25% o más por cada viaje.

1 de febrero 2026 · 19:59hs
Choferes de Uber en Santa Fe se suman al apagón de la app por tarifas bajas y comisiones abusivas

Choferes que trabajan con la aplicación Uber en la ciudad de Santa Fe adhieren al apagón del servicio el próximo martes 3 de febrero en reclamo por tarifas insuficientes y comisiones excesivas. La medida de fuerza consistirá en no conectarse a la plataforma durante toda la jornada, como forma de visibilizar el conflicto.

La medida se enmarca en una serie de reclamos similares que vienen realizando choferes de aplicaciones de transporte en distintas ciudades del país, en un contexto marcado por el aumento generalizado de los costos y la falta de instancias formales de diálogo.

Situación de choferes de Uber

Según explicaron los conductores, la situación económica actual, sumada al esquema de funcionamiento de la aplicación, genera ingresos que no alcanzan para cubrir los costos básicos de la actividad, como combustible, mantenimiento del vehículo, seguros y desgaste general.

“Las tarifas no se actualizan al ritmo de la inflación y el algoritmo fija valores que no contemplan la realidad diaria del chofer”, explicaron conductores locales de la app en diálogo con este medio, afirmando que es una problemática que también se replica en Santa Fe. “Hacemos viajes largos que, cuando se descuentan las comisiones, dejan una ganancia mínima o directamente pérdida”, señalaron.

Comisiones

Uno de los puntos centrales del reclamo es la comisión que retiene la empresa, que según los choferes ronda el 25% o más por cada viaje, sin una explicación clara sobre los criterios aplicados. “La comisión es variable y muchas veces no sabemos por qué se descuenta tanto. El chofer asume todos los riesgos y costos”, remarcaron.

En la capital provincial, los conductores advierten además un crecimiento sostenido en la cantidad de choferes activos, lo que genera una mayor competencia interna y reduce las posibilidades de obtener viajes rentables. “Hay más autos conectados y menos viajes bien pagos. Eso impacta directamente en nuestros ingresos”, indicaron.

Además subrayaron que muchos conductores han optado por Uber como alternativa laboral ante la falta de empleo formal. “La gente se ha volcado a las aplicaciones como una metodología nueva laboral”, concluyó, resaltando la necesidad urgente de un ajuste tarifario que permita la sostenibilidad del servicio.

El apagón busca llamar la atención tanto de la empresa como de los usuarios y autoridades sobre una situación que, aseguran, ya no es sostenible. “No es una protesta contra la gente, es una forma de hacernos escuchar. Queremos tarifas justas y reglas claras”, afirmaron.

