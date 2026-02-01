Balaudo: "Esta fue mi última Maratón Santa Fe-Coronda, todo termina donde empezó"

El galvense Aquiles Balaudo, que alcanzó el puesto 10 en la Maratón Santa Fe-Coronda, confirmó que se despide. "Me voy con el corazón lleno", dijo

Aquiles Balaudo cruzó la meta y, por primera vez, no pensó en la próxima carrera. El galvense terminó décimo la Maratón Santa Fe–Coronda y se quedó unos segundos más en el final, como si necesitara grabar el momento. El cuerpo estaba al límite, pero el corazón iba por otro lado.

“Un poco cansado, pero supercontento. Fue un día increíble y duro. Siempre cuando llegás se te van los dolores y aparece la emoción”, dijo, con la voz todavía atravesada por lo que acababa de vivir en charla con LT10.

La revelación de Balaudo en la Santa Fe-Coronda

La confesión llegó después, sin estridencias, casi en voz baja. “Me lo guardé en la previa, pero es mi última carrera. Cierro mi etapa internacional acá. Se termina donde empezó todo”. El círculo se cerró en el mismo río que lo vio crecer, competir y soñar.

No hubo nostalgia amarga, sino gratitud. Baulado miró hacia adelante, pero también hacia su ciudad. “Ojalá que no pase mucho hasta que otro galvense corra esta prueba. Por el momento me voy con el corazón lleno y agradecido con todos”, expresó, dejando un deseo que suena a legado.

Entre risas y alivio, también quedó espacio para desdramatizar el esfuerzo extremo. “Lo primero que digo, que aquellos que parecían extraterrestres no lo eran tanto (risas). Es un día emotivo y quedó plasmado en el final. Gracias a todos”, cerró, con la sencillez de quien entiende que lo más grande ya pasó.