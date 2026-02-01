Occhipinti, rey de la Santa Fe-Coronda: "Me entrené bien y eso marcó la diferencia"

El italiano Alessio Occhipinti volvió a ganar la Maratón Santa Fe-Coronda y explicó dónde estuvo la clave. "Fue una carrera distinta", dijo

El italiano Alessio Occhipinti , ganador de la 48ª Maratón Santa Fe–Coronda , analizó este domingo por la tarde su actuación y dejó en claro que la victoria fue producto de una estrategia clara, una preparación sólida y una convicción total desde antes de largar.

“No tuve problemas durante la carrera. A las cuatro horas intenté ir solo. Me salió bien por suerte y por ese motivo solo me dediqué a controlar la carrera”, explicó el romano, que terminó marcando una diferencia decisiva en el tramo medio de la prueba.

Occhipinti remarcó que el quiebre se dio gracias a su estado físico y al trabajo previo. “Hubo diferencias. Este año, a la tercera y cuarta hora estaba bien, pero después lo controlé. Me entrené bien y creo que con eso hice la diferencia”, señaló, destacando la importancia de llegar en óptimas condiciones a una competencia tan exigente.

Occhipinti y la supremacía italiana en la Santa Fe-Coronda

El campeón también puso en valor el significado especial que tiene la Santa Fe–Coronda para el equipo italiano. “Para nosotros esta carrera es muy importante. Ercoli la ganó dos veces y hoy me acompañó. Fue muy importante”, sostuvo, subrayando el peso histórico y emocional de la prueba.

En cuanto a las dificultades del recorrido, Occhipinti reconoció que el cierre no fue sencillo: “Por momentos hubo muchas olas en el final de la carrera, fue la parte más dura luego de las tres horas”, confesó sobre uno de los tramos más exigentes del domingo.

Finalmente, dejó en claro que su presencia en Santa Fe no fue casual: “Este año vine decidido a ganar y para el futuro siempre es importante”, afirmó, reafirmando su ambición y el lugar que la maratón ocupa en su carrera deportiva.