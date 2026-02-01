Uno Santa Fe | Ovación | Santa Fe-Coronda

Occhipinti, rey de la Santa Fe-Coronda: "Me entrené bien y eso marcó la diferencia"

El italiano Alessio Occhipinti volvió a ganar la Maratón Santa Fe-Coronda y explicó dónde estuvo la clave. "Fue una carrera distinta", dijo

Ovación

Por Ovación

1 de febrero 2026 · 18:55hs
Occhipinti, rey de la Santa Fe-Coronda: Me entrené bien y eso marcó la diferencia

Gentileza Informados Coronda
Occhipinti, rey de la Santa Fe-Coronda: Me entrené bien y eso marcó la diferencia

El italiano Alessio Occhipinti, ganador de la 48ª Maratón Santa Fe–Coronda, analizó este domingo por la tarde su actuación y dejó en claro que la victoria fue producto de una estrategia clara, una preparación sólida y una convicción total desde antes de largar.

• LEER MÁS: Occhipinti fue implacable y se quedó otra vez con la Maratón Santa Fe-Coronda

“No tuve problemas durante la carrera. A las cuatro horas intenté ir solo. Me salió bien por suerte y por ese motivo solo me dediqué a controlar la carrera”, explicó el romano, que terminó marcando una diferencia decisiva en el tramo medio de la prueba.

• LEER MÁS: Dominio italiano: las principales posiciones de la Maratón Santa Fe-Coronda

Occhipinti remarcó que el quiebre se dio gracias a su estado físico y al trabajo previo. “Hubo diferencias. Este año, a la tercera y cuarta hora estaba bien, pero después lo controlé. Me entrené bien y creo que con eso hice la diferencia”, señaló, destacando la importancia de llegar en óptimas condiciones a una competencia tan exigente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RTSmedios/status/2018069204478341329&partner=&hide_thread=false

Occhipinti y la supremacía italiana en la Santa Fe-Coronda

El campeón también puso en valor el significado especial que tiene la Santa Fe–Coronda para el equipo italiano. “Para nosotros esta carrera es muy importante. Ercoli la ganó dos veces y hoy me acompañó. Fue muy importante”, sostuvo, subrayando el peso histórico y emocional de la prueba.

• LEER MÁS: La maratón Santa Fe–Coronda se vive en colores: postales de la más linda del mundo

En cuanto a las dificultades del recorrido, Occhipinti reconoció que el cierre no fue sencillo: “Por momentos hubo muchas olas en el final de la carrera, fue la parte más dura luego de las tres horas”, confesó sobre uno de los tramos más exigentes del domingo.

Finalmente, dejó en claro que su presencia en Santa Fe no fue casual: “Este año vine decidido a ganar y para el futuro siempre es importante”, afirmó, reafirmando su ambición y el lugar que la maratón ocupa en su carrera deportiva.

Santa Fe-Coronda Alessio Occhipinti Maratón
Noticias relacionadas
Coronda será escenario de un sprint en la capital nacional de la frutilla.

Comienzan las actividades oficiales de los nadadores del Maratón

La laguna Setúbal será escenario de un sprint demostración de los nadadores.

Comienza la llegada de los nadadores de la Santa Fe-Coronda

Fernando Fleitas explica los lugares por donde pasará la Maratón Santa Fe-Coronda.

Se realizó una reunión operativa por la Maratón Acuática Santa Fe-Coronda

Fernando Fleitas confirmó que se evalúa el paso del Maratón por la Cortada de Sauce Viejo.

Se evalúa el paso por la cortada de Sauce Viejo en la Maratón Santa Fe-Coronda

Lo último

Una ausencia de peso en los convocados de Unión para jugar ante Gimnasia (M)

Una ausencia de peso en los convocados de Unión para jugar ante Gimnasia (M)

Poletti destacó el trabajo tras otra exitosa Santa Fe-Coronda: Tenemos grandes eventos

Poletti destacó el trabajo tras otra exitosa Santa Fe-Coronda: "Tenemos grandes eventos"

Choferes de Uber en Santa Fe se suman al apagón de la app por tarifas bajas y comisiones abusivas

Choferes de Uber en Santa Fe se suman al "apagón" de la app por tarifas bajas y comisiones abusivas

Último Momento
Una ausencia de peso en los convocados de Unión para jugar ante Gimnasia (M)

Una ausencia de peso en los convocados de Unión para jugar ante Gimnasia (M)

Poletti destacó el trabajo tras otra exitosa Santa Fe-Coronda: Tenemos grandes eventos

Poletti destacó el trabajo tras otra exitosa Santa Fe-Coronda: "Tenemos grandes eventos"

Choferes de Uber en Santa Fe se suman al apagón de la app por tarifas bajas y comisiones abusivas

Choferes de Uber en Santa Fe se suman al "apagón" de la app por tarifas bajas y comisiones abusivas

Balaudo: Esta fue mi última Maratón Santa Fe-Coronda, todo termina donde empezó

Balaudo: "Esta fue mi última Maratón Santa Fe-Coronda, todo termina donde empezó"

Escándalo: documentos de Estados Unidos vinculan a Jeffrey Epstein con Roberto Giordano

Escándalo: documentos de Estados Unidos vinculan a Jeffrey Epstein con Roberto Giordano

Ovación
Acento romano: Occhipinti fue implacable y se quedó otra vez con la Maratón Santa Fe-Coronda

Acento romano: Occhipinti fue implacable y se quedó otra vez con la Maratón Santa Fe-Coronda

Dominio italiano: las posiciones finales de la Maratón Santa Fe-Coronda

Dominio italiano: las posiciones finales de la Maratón Santa Fe-Coronda

Occhipinti, rey de la Santa Fe-Coronda: Me entrené bien y eso marcó la diferencia

Occhipinti, rey de la Santa Fe-Coronda: "Me entrené bien y eso marcó la diferencia"

Balaudo: Esta fue mi última Maratón Santa Fe-Coronda, todo termina donde empezó

Balaudo: "Esta fue mi última Maratón Santa Fe-Coronda, todo termina donde empezó"

Poletti destacó el trabajo tras otra exitosa Santa Fe-Coronda: Tenemos grandes eventos

Poletti destacó el trabajo tras otra exitosa Santa Fe-Coronda: "Tenemos grandes eventos"

Policiales
Cayó un menor en San José del Rincón vinculado a ocho robos a comercios

Cayó un menor en San José del Rincón vinculado a ocho robos a comercios

Allanamientos en Barranquitas y Villa del Parque: identificaron a cuatro hombres por abuso de arma de fuego

Allanamientos en Barranquitas y Villa del Parque: identificaron a cuatro hombres por abuso de arma de fuego

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Escenario
Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único