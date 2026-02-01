Uno Santa Fe | Información General | Estados Unidos

Escándalo: documentos de Estados Unidos vinculan a Jeffrey Epstein con Roberto Giordano

Se trata de unos correos electrónicos que apuntan al estilista argentino, en el marco de la investigación sobre el millonario pederasta que se suicidó en prisión mientras esperaba ser juzgado por cargos de abuso sexual y tráfico de menores de edad.

1 de febrero 2026 · 19:08hs
Escándalo: documentos de Estados Unidos vinculan a Jeffrey Epstein con Roberto Giordano

Una oscura conexión ha salido a la luz tras la desclasificación de archivos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Según los documentos, el magnate Jeffrey Epstein no solo visitó Uruguay en diciembre de 2016, sino que mantuvo un vínculo financiero sostenido con Roberto Giordano.

Los reportes indican que el estilista recibió múltiples giros de dinero por parte del pederasta, quien utilizaba sus estancias en el Cono Sur para expandir su red de contactos bajo la fachada de eventos de alta sociedad.

La confirmación de la presencia de Epstein en Uruguay surgió de un intercambio de correos electrónicos con el exprimer ministro de Israel Ehud Barak. En los mensajes, fechados el 29 de diciembre de 2016, Epstein pospone un encuentro con el entonces mandatario alegando que debía viajar de urgencia a Punta del Este.

Vínculos entre Epstein y Roberto Giordano

Em este marco, Epstein habría realizado depósitos a Giordano que datan incluso desde diez años antes de su última visita conocida. El dinero se vincula a la logística de los megadesfiles de Giordano, donde participaban modelos como Nicole Neumann, Andrea Frigerio y Dolores Barreiro, y asistían divas de la talla de Susana Giménez y Mirtha Legrand.

Los eventos servían como imán para figuras como Alain Delon y Sophia Loren, creando un entorno de prestigio que Epstein habría aprovechado para infiltrarse. Giordano fue acusado en su momento de incluir a menores de 15 años en los desfiles que organizaba en Punta del Este.

Epstein había sido condenado en 2008 por prostitución de menores de edad. A partir de su suicidio en una cárcel de Nueva York en 2019, se conocieron los nombres de políticos, empresarios y celebridades, que estarían implicados en una red internacional de tráfico sexual de menores. Se presentaron nuevos cargos en su contra, en los que se le acusó de haber liderado una red de tráfico de menores.

La organización operaba reclutaba adolescentes de contextos marginales para un supuesto trabajo como "masajistas" y cuyas tareas estaban muy bien pagas. Luego, eran sometidas en las distintas mansiones que tenía el abusador sexual desde Palm Beach hasta la isla privada en el Caribe, Little Saint James. conocida como la "isla de la pedofilia".

El periodista Fernando Tocho expuso la presunta relación entre Epstein y el peluquero fallecido en 2024. "Esto tiene una retrospectiva en 2006. Hay que hablar de la actividad de Roberto Giordano en ese entonces: era un empresario que organizaba desfiles en Punta del Este y ciudades balnearias. La novedad es que había niños desfilando de 15 años y parece que ahí estaba el interés de Epstein", expresó.

El final de un imperio y el exilio de Giordano

La revelación llega tras la muerte de Roberto Giordano en noviembre de 2024. El estilista, que pasó sus últimos años radicado en Uruguay, se encontraba alejado del brillo mediático tras ser condenado a dos años y cuatro meses de prisión por defraudación al Estado y falta de pago de aportes a más de 500 empleados.

Durante su estancia en el país vecino, Giordano solía quejarse de la "falta de seguridad jurídica" en Argentina, mientras los archivos en Washington ya comenzaban a rastrear el origen de los fondos que financiaron sus años de gloria en la pasarela.

Para los investigadores, estos documentos abren una nueva línea sobre el alcance de la red de Epstein en Sudamérica y el rol que cumplieron los eventos de moda en su esquema de relaciones.

