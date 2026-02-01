Dominio italiano: las posiciones finales de la Maratón Santa Fe-Coronda

Pasó la edición 48 de la Maratón Santa Fe-Coronda, que terminó con podio italiano. El mejor argentino fue Martín Carrizo. En damas, le mejor fue Mayte Puca

La 48ª edición de la Maratón Santa Fe–Coronda quedó marcada por el dominio italiano , que copó el podio en una competencia exigente y celebrada por miles de personas a lo largo del río y la costa. En un domingo caluroso y cargado de emoción, la Fiesta del Río volvió a confirmarse como uno de los grandes eventos deportivos del país.

El romano Alessio Occhipinti fue la gran figura de la jornada. Con un andar demoledor, marcó diferencias desde el tramo medio de la prueba y se encaminó sin sobresaltos hacia una victoria contundente, ratificando su enorme presente y su lugar de privilegio en la historia reciente de la competencia.

Detrás del ganador, el podio también quedó en manos de nadadores italianos Giuseppe Ilario y Niccolo Ricciardi, sellando un claro dominio europeo en La Más Linda del Mundo. Entre los argentinos, el mejor clasificado fue el santafesino Martín Carrizo, quien cumplió una destacada labor y finalizó en la cuarta posición.

#AHORA #Deportes



Alessio Occhipinti repitió su corona en la Santa Fe–Coronda 2026, cruzando los 59,5 km en 8h42m59s y sumando su nombre al selecto grupo de doble ganadores italianos.



— RTS Medios (@RTSmedios) February 1, 2026

En la rama femenina, la actuación más sobresaliente fue la de Mayte Puca, reafirmando su crecimiento y protagonismo en una prueba de enorme exigencia física y mental. La Santa Fe–Coronda volvió a pasar dejando postales inolvidables, pasión intacta y un mensaje claro: el río fue escenario de una verdadera fiesta, con Italia como gran protagonista y el público como eterno motor de una competencia que no pierde vigencia.

#AHORA #Deportes



La barilochense Mayte Puca, que aprendió primero a nadar antes que a caminar, volvió a brillar en la #SantaFe–#Coronda. Con su historia de superación, se quedó con el primer lugar en la rama femenina de "la más linda del mundo", completando los 59,5 km en…

— RTS Medios (@RTSmedios) February 1, 2026

Las posiciones de la Maratón Santa Fe-Coronda

1-Alessio Occhipinti (Italia) 8h42'42"

2-Giuseppe Ilario (italia)

3-Niccolò Ricciardi (Italia)

4-Martín Carrizo (Argentina)

5-Johndry Segovia (Venezuela)

6-Matheus Evantelista (Brasil)

7-Julien Pichot (Francia)

8-Tomás Rodríguez (Argentina)

9-Mayte Puca (Argentina)

10-Aquiles Baulaudo (Argentina)

11-Mateo Ramos Castro (Ecuador)

12-Verónica Santoni (Italia)

13-David Carrillo Rozo (Colombia)

14-Lucas Salinas (Argentina)

15-Daniel Jiménez Ponce (España)

16-Mariel Loyato (Argentina)

17-Txomin Dachary (Francia)

18-Santiago Boviez (Argentina)